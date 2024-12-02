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Сегодня, 08:00

Бой за $ 191 000 000. Сколько заработают Фьюри и Усик

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Фото Reuters
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Рассказываем про гонорары главного боксерского поединка конца года.

21 декабря в Эр-Рияде пройдет бой-реванш между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. На кону — звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, которое сейчас принадлежит Усику. И огромные деньги.

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Какие гонорары были у Фьюри и Усика до встречи друг с другом

Гонорары в карьере Усика были далеко не так велики, как сейчас. За бой за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе с Муратом Гассиевым, который прошел в июле 2018 года в Москве, он получил 400 тысяч долларов.

За следующий поединок — против Тони Беллью, который состоялся в ноябре 2018-го в Манчестере, — около миллиона долларов.

Финансовое положение Усика существенно изменилось, когда он перешел в тяжелый вес и встретился с чемпионом WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа, в сентябре 2021-го в Лондоне. По информации Draft Kings, за тот бой украинский спортсмен заработал около 17,5 миллиона. Тогда Усик победил. Реванш состоялся в августе 2022-го, и гонорар украинца стал намного выше — 53,8 миллиона долларов.

У Фьюри до встречи с Усиком было несколько масштабных поединков. За третий бой с Деонтеем Уайлдером британец заработал около 30 миллионов долларов, за третью битву с Диллианом Уайтом — тоже 30, за второй поединок с Дереком Чисорой — 25, за бой с экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну — 50.

Фото Reuters

Гонорары Фьюри и Усика за первый бой

Первый бой Фьюри и Усика состоялся 18 мая в Эр-Рияде. Украинский боксер победил раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Общий гонорарный фонд поединка составил 115 миллионов фунтов (на тот момент примерно 150 миллионов долларов). Фьюри досталось 85 миллионов фунтов (110 миллионов долларов), а Усику — 30 (40).

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Сколько Фьюри и Усик заработают за реванш

Финансовые вознаграждения взлетели до небес. Как сообщает британское издание TalkSPORT, ожидается, что Фьюри и Усик получат на двоих 150 миллионов фунтов (191 миллион долларов, или 20,3 миллиарда рублей по текущему курсу). На этот раз украинец как действующий чемпион заработает больше британца. По данным The Sportster, гонорар Усика составит 114 миллионов, а Фьюри — 76.

Однако это далеко не рекорд. В 2015 году Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо получили за бой на двоих 500 миллионов. 300 отправились Мейвезеру, 200 — Пакьяо.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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