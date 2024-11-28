Сегодня, 18:00
В ночь с 21 на 22 декабря (1.30 мск) в Эр-Рияде состоится бой-реванш между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком, который будет защищать звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Их первый поединок вышел максимально близким. За счет нокдауна и давления в поздних раундах Усик смог вырвать победу раздельным решением судей (115-112, 113-114, 114-113).
В этом материале накануне боя мы собрали мнения боксеров об этом интригующем поединке.
Фабио Уордли, английский супертяж:
— Думаю, что будет то же самое: Усик вступит в бой с таким настроем, как он делал во всех своих боях, с узким фокусом, прямо в цель, в точку, не упуская ни малейшего удара, не пропуская шага. Может быть, Фьюри скажет, что его лагерь не был идеальным, или он был не в том месте или не в лучшей форме, или что-то еще, кто знает... Возможно, ему было необходимо проиграть, чтобы вернуться на сто процентов, и, возможно, в этот раз получится другой результат, но если бы я ставил деньги, то поставил бы на то, что будет такой же исход. (Boxing Social)
Дюк Маккензи, первый британский чемпион мира в трех весах:
— Фьюри не живет этим спортом. Мы знаем, что Фьюри набирает вес между боями, а затем ему снова приходится избавляться от всего этого груза. Теперь все пытаются сказать нам, что Фьюри станет больше и лучше. «Больше и лучше» не победит Усика.
Если Фьюри наберет больше веса и подумает про себя: «В этот раз я собираюсь запугать Усика, я выйду и раздавлю его, я выдержу его удары, потому что намного крупнее», то это не сработает. Он будет медленнее, он будет более предсказуемым, его будут бить больше и намного раньше... Усик победит и в реванше. Я не понимаю, за счет чего Тайсон Фьюри может его победить. Он не сможет нокаутировать Усика. Этот парень непобедим, поэтому вам придется искать бреши в его броне. (talkBOXING)
Тони Беллью, британский экс-чемпион WBC в первом тяжелом весе:
— Фьюри не мог позволить, чтобы над ним издевались. Это застало меня врасплох. Я был одним из немногих аналитиков, который ставил на победу Усика перед их первым боем. Все думали, что Фьюри будет слишком большим, слишком сильным и слишком тяжелым. Я говорил всем, что Усик победит. Я просто не предполагал, что он выиграет, запугивая Тайсона Фьюри. Это застало Фьюри врасплох, и это всех удивило. Ему это снова не сойдет с рук. На этот раз Фьюри будет намного более сообразительным и собранным. Это безумие, что человек весом всего 100 килограммов смог запугать этого монстра.
В матче-реванше у него не будет этого элемента неожиданности. Но, в конечном счете, Усик — лучший природный тяжеловес по боксу, которого я когда-либо видел. Никогда не думал, что он будет достаточно большим для тяжелого веса. Думаю ли я, что Фьюри совершенно не в себе? Абсолютно нет. Но думаю ли я, что он победит? Нет. Я снова склоняюсь к Усику. Я думаю, что это будет очень равный бой, и я думаю, что Усик выиграет его по очкам. (Britain's News Channel)
Леннокс Льюис, британский/канадский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе:
— Я думаю, Фьюри понял, что ему нужно делать в следующий раз, потому что он не сделал достаточно в первом бою. Ему нужно сделать гораздо больше. Мне он нравится немного более тяжелым в своих поединках и не таким много двигающимся.
Сначала Фьюри необходимо победить себя. Он уже проходил через это, так что я думаю, он сможет это сделать. Он уже падал и поднимался. Фьюри сейчас здесь знает, как вернуться. Ему просто нужно приложить усилия. (5 Live Boxing with Steve Bunce)
Шон Портер, американский экс-чемпион WBC и IBF в полусреднем весе:
— Ожидаю, что Фьюри выиграет этот матч-реванш. Он крупнее Усика. И, в отличие от большинства бойцов, знает, как использовать эти габариты, этот размах рук, эту скорость. Думаю, весь поединок пройдет так, как прошла стартовая часть первого боя. У Фьюри в арсенале много вещей, которые сделают его доминирующим в этом бою. Он должен доминировать в этом бою, и он не может позволить застать себя врасплох. (Boxing Scene)
Крис Алгиери, американский экс-чемпион WBO во втором легком весе:
— Это бой, который Фьюри должен проиграть. Мы видели, насколько доминирующим он был в начале и середине первого поединка, но допустил ошибку, его сломали, его разбили. Думаю, Усик повторит свой успех. Обычно Фьюри — это тот парень, который давит на противников и со временем ломает их, но теперь у него есть соперник, который делает это лучше его. У Усика такая сильная воля, что не вижу, как она может угаснуть. (ProBox TV)