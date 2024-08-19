«Проблема была не в допинге Сослана, а в моей руке...» Папин: бой в Череповце, Асбаров, Макабу, травмы

Интервью с лучшим российским крузером перед его поединком с экс-соперником Дмитрия Бивола.

Алексея Папина (17 побед, 1 поражение и 1 бой объявлен несостоявшимся), нашего известного боксера первого тяжелого веса (до 90,7 кг), ждет 30 августа в Череповце тяжелый поединок с доминиканцем Феликсом Валерой. Так что первый вопрос был о противнике.

— Как вы сейчас ощущаете своего соперника?

— Он дрался с Максимом Власовым, с Дмитрием Биволом за титул WBA. Я думаю, с ним будет достаточно плотный бой. Он человек, который идет вперед, который не боится драться. Ну и, наконец, самое главное — он хорошо держит удар. У него всего пять поражений, но нет ни одного поражения нокаутом.

— Про таких бойцов часто говорят, что внутри себя они имеют одну великую схватку. То есть один бой, который они проводят намного лучше, чем остальные. Допустим, сейчас стоит февраль 1978 года. Дерутся Мухаммед Али и Леон Спинкс. Леон Спинкс, вообще-то, довольно обычный боксер, проводит бой великолепно. Никогда, ни до, ни после, он не дрался так. Может такое случиться с Валерой?

— (Папин задумался, взял паузу.) Не знаю, я думал об этом. У Валеры были прекрасные, яркие поединки. Например, с тем же Димой Биволом в 2016 году. Затем бой с Баррерой в 2017-м. Плотный бой получился. Вначале он даже отправил Барреру в нокдаун. Но в дальнейшем как-то не сложилось. Трудно сказать, проявит он себя еще или нет. Он сейчас перешел в другую весовую категорию. В 2021 году он встречался с Максимом Власовым в категории до 79,4 кг, а теперь дерется в 90,7 кг. Это очень большая разница. Я повторю: я не знаю, как сложится наш бой, но мне кажется, я готов к любому обороту дела.

— Валера относительно невысокий. Лекговат он для этого веса?

— Рост у него примерно 185 см, но у него очень худые ноги и крупный верх. Он по габаритам как Деонтей Уайлдер. Только тот крупнее. У Уайлдера вес — всего 97 кг. Когда он дрался с Тайсоном Фьюри в первый раз, он был и того меньше — 96 кг. Но из-за худых ног весь вес у него ушел в плечевой пояс. Рост — 198 см. И такой удар! Вот и Валера примерно такой. Тонкие ноги и вес сосредоточен выше пояса. Кстати, он очень бьющий. 20 из 23 побед у него нокаутом.

— У вас бой с Валерой состоится в Череповце.

— Да. Александр Поветкин там является вице-губернатором, который отвечает за спорт. А губернатор сам бывший заслуженный мастер спорта по кикбоксингу. Коллега мой.

— Какой пояс будет стоять на кону в вашем бою?

— Этим занимается сейчас мой промоутер Владимир Хрюнов. Изначально планировался пояс WBA Азия, а сейчас какой-то другой. Но какой-то пояс будет стоять, потому что на «БоксРеке» заявлено, что бой будет 12-раундовый.

Фото Эдуард Корниенко, Известия

— Ладно, разберемся, как говорится, по ходу встречи. Теперь давайте поговорим о вашей карьере. У вас было 19 боев, 17 побед, 16 нокаутом. Один бой вы проиграли и один закончился без объявления результата. Давайте начнем с последнего. Вашим соперником в нем был Сослан Асбаров, и бой у вас сложился как-то неудачно.

— Максимально неудачно. Я бы не хотел, чтобы это прозвучало как оправдание, но я перед этим боем перенес операцию. У меня был отрыв бицепса (показывает длинный шрам на внутренней стороне локтя), и мне сказали: «Если ты не успеешь восстановиться, мы бой перенесем». В итоге я не успел восстановиться, но бой никто не перенес. Мой тогдашний промоутер настаивал на поединке. В результате он состоялся — и закончился первоначально моим поражением по очкам. Таким образом, у меня получалось два поражения: от Илунги Макабу в 2019 году и от Асбарова в 2023 году, из чего я понял, что надо не слушать никого, а слушать свой организм и тех людей, которые за тебя переживают, за тебя беспокоятся. В том числе и за твою карьеру. Просто потому, что против Макабу я выходил с разрывом крестообразной связки на колене. Там по ходу поединка видно, как я постоянно встряхиваю ногу, чтобы все встало на место. Ну а с Асбаровым у меня была тяжело травмирована основная левая рука, и я не мог ей наносить ни удары снизу, ни боковые.

— Асбарова потом дисквалифицировали.

— Да, Асбарова дисквалифицировали из-за допинга, но на самом деле допинг тут сыграл самую небольшую роль. Там основная проблема была не в допинге, а в моей руке. Я не мог 10-килограммовую гантель левой рукой поднять. А перед этим я поднимал ею 25-килограммовую. Я не мог боксировать в привычной для себя манере. Поймите, я к Асбарову как к боксеру отношусь очень хорошо. С большим уважением. Мне нравится, как он боксирует, в своем стиле. Если бы была возможность провести с ним реванш, я был бы безумно рад, если бы был в форме. Вот сейчас я в такой форме. У меня наконец-таки прошла рука. В предыдущем поединке — тоже. Но такой возможности нет из-за его дисквалификации.

— Были у вас бои, когда вы ощущали себя оптимально готовым?

— Да были. Знаете, как бывает? Вот ты готов идеально. А в последний момент кто-нибудь чего-нибудь скажет, съел не то, не выспался, и все идет насмарку. Ну, не все, но ты в бою какой-то не такой. В этой связи важны последние дни, часы и минуты. Тут бывает так: в дело вмешивается какая-то маленькая песчинка — и она все сносит.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Мой второй «большой» вопрос. В этой связи вы меня немного опередили. Он касается Илунги Макабу. Что произошло там? Прошу прощения, у вас масса удачных боев, но я по причине природного любопытства и вредности спрашиваю вас о неудачах.

— Там был разрыв крестообразной связки на правой ноге.

— То есть удары справа у вас в этом бою не шли?

— Да. Удары не шли, и назад я не мог нормально двигаться. Чуть сдвинулся, и колено твое «вышло». Понимаете, у меня тогда незадолго до этого был год простоя. Все переносили и переносили поединки. Я пахал, а их переносили. В июне 2019 года я провел бой с Александру Журом (румынский боксер, которого Алексей нокаутировал в 3-м раунде. — Прим. «СЭ») за титул IBF International, после которого я уехал в Грецию. И вот там мне звонят и говорят, что у меня через шесть недель бой в Челябинске. Мои отдыхают, а я прямо в Греции, насколько возможно, начинаю тренироваться. Тренер по физподготовке и тренер по боксу скинули мне, что я должен делать, и я делаю. Пользоваться пришлось всякими подручными средствами. Идет тренировка, а какая тренировка, когда ты в Греции? И все время усталость. Может быть, свою роль сыграла травмированная нога, но главное все-таки не это. Времени очень мало было. Я говорил: дайте мне подготовиться. Соперник-то серьезный. Он перед нашей встречей выиграл у Димы Кудряшова. Но там главным боем программы был поединок Сергея Ковалева с Энтони Ярдом (за пояс чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. — Прим. «СЭ»), им нужно было собрать турнир, и они собрали.

— А когда вы почувствовали, что вас нога беспокоит?

— Еще во время боя с Журом. Я буквально через три дня после боя с ним уехал на отдых и спланировал, что приеду из Греции и займусь коленом. Но мне сказали, что у меня бой. Если ты сейчас откажешься, то потом ничего предлагать тебе не будем. Менеджеры тогдашние настояли, промоутеры, ну я и вышел...

— Вы тогда не работали с Владимиром Хрюновым?

— Нет. Мы с ним работаем недавно, и ничего, кроме хорошего, я о нем сказать не могу.

— Вы уже выходите в своей подготовке на финишную прямую. Сейчас вас что-нибудь беспокоит?

— Ничего! Осталось совсем немного. Еще два дня спаррингов впереди, потом подводящие тренировки — и все!