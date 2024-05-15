«За Сашу можно только помолиться». Как русский боксер Папин спарринговал с Усиком

Раньше Алексею нравилось, как его принимают в Киеве.

24 мая в Балашихе на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится поединок российского боксера Алексея Папина против малавийца Айзека Чилембы. А неделей ранее пройдет бой за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Папин и Усик хорошо знакомы — они тренировались вместе в конце 2017-го и начале 2018 года, когда украинский боксер готовился к поединку против Майриса Бриедиса. Тогда Папину сильно понравилось работать с Александром, но за последние годы взаимоотношения изменились — Алексей несколько раз рассказывал, что думает об украинском боксере.

«Были две недели спаррингов [с Усиком]: неделя до Нового года и неделя после Нового года, — говорил Папин на подкасте Григорию Дрозду в июле 2022 года. — Он тогда готовился к бою с Бриедисом. Я только провел бой с Силлахом. Думал: «Как кайфово, сейчас отдохну с семьей». Несмотря на то что подготовка [к бою с Силлахом] у меня была в Москве, я переезжал в хостел, на съемную квартиру. То есть я жил не дома. Потому что так [проживая дома] нереально было бы готовиться. Казалось бы, Реутов близко к Москве, но пробки, дорога... И при двух тренировках в день это просто невозможно. Я только вернулся домой, почувствовал этот кайф, что я дома, что мне не нужно никуда срываться, ехать. И тут мне предложили спарринги [с Усиком]. Позвонил Максим Михайлов и сказал, что есть предложение. И я подумал, что второго такого шанса уже может и не быть.

Приехал туда, меня встретили очень радушно. Прямо очень радушно. Это Киев, Конча-Заспа — олимпийская база, там мы жили. У меня в Киеве есть друзья, с которыми я общался, еще когда был кикбоксером. Костя Жерносек — выступал по кикбоксингу, у Димы Иванова в W5 дрался. Стоило мне только выложить, что я в Киеве — историю закинул, — мне сразу сотня сообщений: «Алексей, давай мы тебя встретим, отвезем туда, сюда, покажем тебе Киев». Очень так добродушно.

Мне спарринги очень понравились, очень круто. Андрей [Ивичук] не даст соврать и те, кто там был, — мне не было сложно с ним [с Усиком] боксировать, многое получалось. Но! Я боксировал с ним четыре раунда — и я уставал, мне было тяжело. А он так 15 раундов может боксировать. Мне не было сложно четыре раунда, но если бы это продолжилось до восьми, десяти раундов — была бы совсем другая история. Я тогда выходил на четыре, максимум пять раундов.

Что бы я выделил в Усике? Боксерский интеллект. Он думает, он видит бой, старается анализировать соперника. В первом раунде мы присматриваемся к сопернику. Выходишь — начинаешь соперника прощупывать. Только многие об этом на уровне слов говорят, а кто-то это действительно делает. Многие шлем натянули, руки поставили и поперли сразу рубиться. Он [Усик] же смотрит, пристреливается, начинает работать, после этого делает анализ и начинает что-то свое навязывать.

Правая рука Усика? Не могу сказать, что меня что-то беспокоило, чтобы дискомфорт какой-то был. Может, потому что был первый этап спаррингов, а потом он больше раскрылся. Мне было интересно. Я горел. Как лев по клетке мечется, так же я перед рингом стоял и хотел поскорее в ринг зайти. Я кайфовал от этих спаррингов. Я в тот момент был в очень хорошей форме. И приехал оттуда в хорошей форме. Было круто. Поеду ли снова, если пригласят? Да, с удовольствием".

Алексей Папин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Позже Папин в интервью News.ru поддержал Усика в его намерении баллотироваться в президенты Украины: «Будем надеяться, что Усик станет президентом. Он же ранее не раз говорил, что мы один народ — славяне. Может, наладятся отношения между Россией и Украиной. Хотелось бы в это верить. Посмотрим. Думаю, многие украинцы, наверное, его поддержат в этом начинании».

При этом нынешнее отношение Папина к Усику вряд ли можно назвать положительным. В интервью YouTube-каналу «Чита.ру» Алексей рассказал о своих взаимоотношениях с украинским боксером после начала СВО на Украине. «Сначала я заметил, что он отписался от меня в инстаграме (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской на территории РФ. — Прим. «СЭ»). Потом смотрю: начались у него высказывания: свинособаки там... Да, говорит, я вас оскорбляю. Такой, чистый бес».

Перед своим поединком с Чилембой Папин в интервью «СЭ» дал прогноз на поединок Усика и Фьюри, а также рассказал, как относится к украинскому боксеру сейчас.

«На самом деле, сложно сказать [кто победит], 50 на 50, — сказал Папин. — Очень интересный и очень интригующий бой. Ждем, будем смотреть. На самом деле, мое отношение к Усику какое? Максимум, что к Усику я могу испытывать... Можно только за него помолиться. Чтобы Саня встал на белую сторону, с темной стороны перешел. Чуть-чуть вразумился. Саня — очень хороший, очень такой порядочный парень. Мы с ним познакомились, и с тех пор я его знал как порядочного человека, как достойного православного христианина. Поэтому что я могу сказать... О Сане можно только помолиться, чтобы у него все на месте встало в голове.

Мы спаринговались, да, они приглашали меня на спарринги. Принял бы приглашение на спарринги сейчас? Ну, если бы да кабы — мы же понимаем, что этого [приглашения] бы не было. Да нет, сейчас куда... Тем более я же под персональными санкциями Зеленского, Зеленский же ввел против меня персональные санкции, поэтому я не въездной в Украину. Только пешком, в пехоте, можно туда.

Можно ли Усика назвать украинским националистом? Возможно, возможно. Наверное, да. Он, знаете, всегда был славянином. Он всегда не разделял. За что его уважали: русские, украинцы, он говорит: мы славяне. Он всегда это так объединял, и за это его очень сильно любили и уважали и на Украине, и в России. Не велся на провокации на все эти. Но все-таки пропаганда делает свое дело. Скажи человеку 100 раз, что он свинья, на 101-й он захрюкает. Так и здесь: постоянно рассказывают... В любом случае спецоперация — это жертвы, это жизни людей. Как ни крути, она разделяет нас сейчас".