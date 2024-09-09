Артур Бетербиев против Дмитрия Бивола: основная информация о бое за звание абсолютного чемпиона мира

Бой двух россиян за четыре чемпионских пояса в полутяжелом весе.

Бетербиев — Бивол: когда и где пройдет бой

Поединок непобежденного российского боксера, чемпиона мира в полутяжелой весовой категории по версии IBF, WBC и WBO Артура Бетербиева против непобежденного россиянина и чемпиона мира по версии WBA Super Дмитрия Бивола состоится 12 октября. Бой пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бетербиев и Бивол подерутся на стадионе Kingdom Arena.

Бетербиев — Бивол: во сколько начинается и бой

Время начала пока официально не анонсировано. Согласно сайту Tapology, вечер бокса стартует в 20.00 по московскому времени.

Бетербиев — Бивол: кард турнира

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

Шакур Стивенсон — Джо Кордина

Крис Юбэнк-младший — Камил Шеремета

Фабио Уордли — Фрейзер Кларк

Джей Опетайя — Джек Мэсси

Бен Уиттакер — Лиам Кэмерон

Скай Николсон — Рейвен Чапман

Мохаммед Алакель — Хесус Гонсалес

Бетербиев — Бивол: история противостояния боксеров

Поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола российские фанаты бокса ждут уже давно, но сначала организаторы никак не могли договориться, а затем назначенный на 1 июня поединок сорвался из-за травмы Бетербиева. Бивол в этот день все же выступил и победил, а бой за звание абсолюта перенесли на октябрь.

Фото Global Look Press

Краткая биография Артура Бетербиева

Артур Бетербиев родился 21 января 1985 года в Хасавюрте (Дагестан, СССР). По национальности Бетербиев чеченец, боксом он начал заниматься под влиянием родных старших братьев. Когда Артуру исполнилось 11 лет, он стал посещать боксерские тренировки. Из-за плохого поведения и драк его периодически исключали из спортивной секции. В любителях Бетербиев стал двукратным чемпионом Европы, чемпионом мира и обладателем серебра ЧМ.

Физические данные Артура Бетербиева

Рост Артура Бетербиева — 182 см, вес перед последним поединком — 79,4 кг, размах рук — 185 см.

Результат предыдущего боя Артура Бетербиева

13 января 2024 года состоялся бой Бетербиева и Каллума Смита за пояса WBC, WBO и IBF. Россиянин выиграл поединок техническим нокаутом в седьмом раунде. Благодаря победе Артур получил возможность встретиться с Биволом.

Каков рейтинг Артура Бетербиева сейчас

Артур Бетербиев занимает шестое место в рейтинге вне весовых категорий по версии BoxRec.

Фото Global Look Press

Краткая биография Дмитрия Бивола

Дмитрий Бивол родился 18 декабря 1990 года в Токмаке (Киргизия, СССР) в молдавско-корейской семье и до 11 лет проживал в Киргизии, в 2002 году с родственниками переехал в Санкт-Петербург. Окончил Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта. Имеет высшее юридическое образование. Также окончил Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина. Боксом увлекся в шесть лет и начал заниматься под руководством первого тренера Вячеслава Шарапова.

Физические данные Дмитрия Бивола

Рост Бивола — 183 см, вес перед последним поединком — 79,4 кг, размах рук — 183 см.

Результат предыдущего боя Дмитрия Бивола

1 июня 2024 года Дмитрий Бивол победил Малика Зинада техническим нокаутом в шестом раунде.

Каков рейтинг Дмитрия Бивола сейчас

Дмитрий Бивол занимает четвертое место в рейтинге вне весовых категорий по версии BoxRec.

Бетербиев — Бивол: история выступлений и карьера боксеров

Фото Global Look Press

История выступлений Артура Бетербиева

Профессиональный рекорд Артура Бетербиева в боксе — 20 побед и ни одного поражения. Все свои поединки Артур завершил досрочно.

Спортивная карьера Артура Бетербиева

Профессиональная карьера Бетербиева началась в июне 2013 года, когда он техническим нокаутом во втором раунде одолел Кристиана Круза. Первые восемь боев Артура не продлились даже шесть раундов, а в девятом поединке соперник продержался с ним до седьмого отрезка. Впервые Бетербиев бился за основной пояс в ноябре 2017-го, когда только в 12-м раунде одолел Энрико Келлинга и взял пояс IBF.

Когда будет следующий бой Артура Бетербиева

Следующий бой Бетербиева после противостояния с соотечественником еще не анонсирован. В случае победы над Биволом Артур станет абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе и сможет защищать один из четырех поясов от обязательных претендентов.

Фото Global Look Press

История выступлений Дмитрия Бивола

Рекорд Бивола в профессиональном боксе — 23 победы и ни одного поражения. 12 поединков он закончил досрочно.

Спортивная карьера Дмитрия Бивола

Профессиональную карьеру Бивол начал в ноябре 2014 года, победив уругвайца Хорхе Родригеса Оливейру техническим нокаутом в шестом раунде. Уже в четвертом бою Дмитрий взял свой первый пояс — WBC USA Silver в полутяжелом весе. В этом поединке Бивол оформил нокаут в восьмом раунде. А в 2021 году россиянин взял титул WBA Super, одолев Крэйга Ричардса. Этот пояс он защитил уже четыре раза.

Когда будет следующий бой Дмитрия Бивола

Следующий бой Бивола после противостояния с соотечественником еще не анонсирован. В случае победы над Бетербиевым Дмитрий станет абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе и сможет защищать один из четырех поясов от обязательных претендентов.

Фото Global Look Press

Бетербиев — Бивол: прогноз на бой

Мнение аналитиков о бое Бетербиев — Бивол

Букмекеры не определились с однозначным фаворитом на этот поединок. На победу российского канадца по котировкам в начале сентября 2024 года предлагается коэффициент 2,17, а на успех россиянина из Киргизии — 1,80.

Мнение фанатов о бое Бетербиева с Биволом

«Бивола еще быстрее, чем Гвоздика, удосрочит БТР, без шансов», — написал пользователь Werder.

«За красивый бой. Обоих уважаю», — пишет qp.

«Артур по тихой ржавеет, к сожалению. Под 40 уже», — полагает пользователь, подписавшийся как Байконур Кумысович.

«Бивол на данный момент самый умный и техничный боксер», — уверен Владимир.

«Им обоим все равно, кто победит. Они сделали красиво: долго вместе не дрались, чтобы набить себе цену и устроить бой за большие деньги. Очень умно!» — считает Veniamin.

Мнение экспертов о бое Бетербиев — Бивол

«Я не сторонник этого боя, но это им решать, проводить поединок или нет. Персональные амбиции — это здорово, но так у нас сейчас два чемпиона, а будет только один. Для России это очень большой бой. Для других стран — не знаю. Бивол себя зарекомендовал в Америке, выиграв у Альвареса. Бетербиев больше известен в Европе. Является ли этот бой грандиозным с точки зрения pay-per-view? Сложно сказать. Мне очень жалко, что кто-то из них не станет чемпионом. Чем больше наших ребят становятся чемпионами, тем лучше», — сказал бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю. («СЭ»)

«Бивол отлично работает на ногах, а Бетербиев умеет срезать углы. Я думаю, что Артур сможет удержать его у канатов. Если вспомнить поединок Бивол — Канело, то заметьте, как мексиканец прижимал Дмитрия к канатам. Бетербиев со своей силой находится на другом уровне. Вот тут-то у Бивола и возникнут проблемы. Его шанс избежать проблем — движение. Думаю, что Бетербиев окажется ему не по силам. Бивол не такой уж и большой. Это сыграет огромную роль, потому что Артур существенно больше и сильнее», — сказал бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик. (ProBox TV)

«Конечно, отчасти печально, что в поединке сойдутся оба наших представителя, но, с другой стороны, радует, что у нас в России будет абсолютный чемпион. Ведь до этого времени этим мог похвастаться только Константин Цзю. Я тоже хотел повторить этот путь, но не получилось. Но сейчас у кого-то из ребят это точно получится, поединок состоится и будет выявлен новый абсолютный чемпион», — сказал бывший чемпион мира в крузервейте Денис Лебедев. (RT)

Фото Global Look Press

Бетербиев — Бивол: гонорары боя

Сколько заработает Артур Бетербиев

Гонорар Бетербиева за поединок с Биволом пока не раскрывался, но сообщалось, что за бой против Энтони Ярда россиянин гарантированно заработал 550 тысяч долларов (не учитывая процент от платных трансляций). Доход в поединке с соотечественником может стать самым большим за карьеру.

Сколько заработает Дмитрий Бивол

Точных сумм о гонораре Бивола нет. Но за поединок с Линдоном Артуром Дмитрий, по его словам, заработал меньше, чем за бой против Хильберто Рамиреса, за который получил 510 тысяч долларов. При этом за бой с Саулем Альваресом в мае 2022-го Дмитрий заработал около 2 миллионов долларов.

Бетербиев — Бивол: общение перед боем

Слова Дмитрия Бивола перед боем с Бетербиевым

«Он очень силен, он как камень. Его удары очень тяжелые. Честно говоря, я считаю, что это мое самое тяжелое испытание. Он физически сильнее Канело Альвареса, и у него хорошая техника. Многие говорят о его силе, но забывают о технике. Я сторонник умного бокса, и я верю, что он превзойдет силу, я надеюсь, что мои навыки помогут мне победить». (Matchroom Boxing)

(О холодной встрече во время дуэли взглядов в октябре 2023 года.) «Он никогда не был мне другом, я никогда с ним тепло не общался. Когда мы были в сборной, я к нему относился с большим уважением, потому что он был старшим, одним из лидеров, на которых я смотрел, понимая, как лидеры сборной живут. Но мы никогда не были друзьями. Я ни с кем особо из своих соперников не дружил. И у Артура характер такой, что — все, мы соперники. Я это знал и по сборной [то, что не в его стиле ручковаться]. И я не привык лезть к людям, которые как-то холодно относятся. Если он так — ну, не проблема, мне точно эти братания не нужны». («СЭ»)

Слова Артура Бетербиева перед боем с Биволом

«Хороший боец. Великий ли? Я уважаю его, но он не великий боец. Он владеет одним поясом, и он не может быть великим бойцом в нашем дивизионе. И я не великий боксер, и он. Мы выясним, кто является лучшим бойцом этой весовой категории. Стану ли я хорошим боксером в случае победы над Биволом? Посмотрим. Мне хочется испытать эти ощущения. Мне бы не хотелось завершать карьеру без этих чувств». («СЭ»)

(Почему сказал, что Бивол — нехороший человек, когда комментировал его слова о подписанном Дмитрием контракте на бой с ним до его поединка в январе.) «Редиска, редиска — нехороший человек. Как в фильме. Да нет, если так взять персонально, у меня никаких претензий к нему нет, чисто спортивный вопрос. Одной вещи недостает, она у него. Да, [пояс чемпиона,] больше никаких вопросов нет». («СЭ»)

Бетербиев — Бивол: где смотреть трансляцию боя

Информация о трансляторе поединка двух непобежденных россиян появится позже. Не исключено, поединок покажет Первый канал или онлайн-кинотеатр Okko Спорт.

«СЭ» планирует текстовую онлайн-трансляцию боя Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол.