Бетербиев победил Бивола. Хотя вы, возможно, считаете иначе

Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола большинством судейских записок и стал абсолютным чемпионом мира. И недовольных этим решением, кажется, будет много.

Давайте я сам приведу вам примеры аргументации, которые мы все можем использовать в ближайшее время. Во-первых, статистика по ударам. Бивол попал больше. Во-вторых, реакция команды и людей в зале — еще до озвученного решения Дмитрий поднимал руки вверх, ему приветственно махали шейхи из рингсайда, Артур был более сдержан. Далее. Промоутер Бивола Эдди Хирн, кажется, уже сказал — от Бетербиева в углу требовали нокаут! Значит, они понимали, что он не выигрывает бой. Наконец, самую большую свинью подложил чемпиону гость шоу — Рамзан Кадыров. Глава Чеченской республики появился очень не вовремя, и его появление в углу теперь заставляет многих усомниться в том, что судьи считали честно.

Теперь разобьем эти аргументы. Статистика — это такой сорт лжи, а количество ударов далеко не всегда отражает картину боя. Попали ли в статистику удары через защиту от Артура? А ведь они тоже наносили урон. Кроме того, количество ударов чаще всего не свидетельствует о преимуществе. Контроль ринга был в большинстве раундов за Бетербиевым.

Реакция его в финале боя — ну, ничего удивительного, впервые бой дошел до финального гонга, кроме того, Артур всегда верх сдержанности. Он даже, когда ему подняли руку, еще не начал толком радоваться. В углу требовали нокаут? Конечно, да — они всегда его требуют. Это Геннадий Машьянов говорит Биволу часто: «Не зарывайся, не подставляйся, выигрываешь — и ладно». Здесь другого менталитета люди, их задача — мотивировать Бетербиева так, чтобы он забирал чемпионские раунды. И он их, скорее, забрал. Что касается Кадырова — ну не сидел он за столом супервайзера, пересчитывая баллы, бой в конце концов был не в Грозном. По-хорошему, ни ровный счет 114-114, ни карточка 115-113 в пользу Артура не смущают профессионалов. Одна карта 116-112 действительно спорная до абсурда на первый взгляд — и именно этот судья сейчас получит все, чего заслуживает от промоутеров, от медиа и от зрителей. Бивол не мог выиграть так мало — четыре раунда. Но к двум другим судьям вопросов у меня нет. А это уже неплохо, по меркам других спорных боев.

Если обрисовать картину боя — Артур наносил больший урон, как и ожидалось. У Бивола не получилось навязать свой ритм и темп. Он подхватывал и пытался перебить соперника в ряде случаев, но успешно подхватив атаку оппонента, затем перекрывался и уходил в защиту, не контролируя ринг, и Бетербиев часто все ему с лихвой возвращал. Наверное, никто не пропускал так мало, как Бивол, — и здесь он тоже хорошо защищался. Артур компенсировал количеством атак. Эффективность была не очень высокой, но плотность боя была такой, что даже не в каждом раунде Бивол мог его поймать на удар. Я ожидал увидеть больше серийной работы от Дмитрия, больше ударов по корпусу от его соперника, но и то и другое значит — раскрываться и подставляться. Оба этого не хотели. Поединок не был СЛИШКОМ осторожным, но в ряде моментов казалось, что оба могут больше.

Что удивило: на ногах явного преимущества Бивола не было, даже когда Бетербиев устал, это произошло в девятом раунде, и именно тогда было ощущение, что вот-вот Дмитрий начнет забирать бой, однако взяв паузу на восстановление. Как потом скажет Артур, у него были проблемы с ногой, недавняя травма сказывалась, и ему приходилось что-то менять от раунда к раунду. И в финале боя эти трехминутки снова начали уходить Бетербиеву. В этот ключевой момент оказалось, что действовать на запредельном уровне усталости, с травмами и на силе воли лучше умеет новый абсолютный чемпион.

Это не великий бой. Не лучший ни для одного, ни для второго. Это неоднозначная и доминирующая победа. Это не поединок, который глобально поменяет что-то в боксе. Но у нас нет реального повода кричать что-то про ограбление или не оценить то, что сделал Бетербиев. Как я уже говорил, эти двое по стилю одинаково неудобные друг для друга. Поединок мог не получиться, но он был вполне зрелищным, он не был грязным, он дает пищу для размышлений, в конце концов.

Не нужно думать, что Бивол проиграл только потому, что в зале проявился Рамзан Кадыров, а Бетербиев выходил под гимн клуба «Ахмат». Умар Саламов вот тоже из Грозного, и ему не удалось совершить и 20 процентов того, что сделал в ринге Бетербиев.

Стоит помнить, что бокс неотделим от эстетики, антуража, поэтому более симпатичный зрителю боксер чаще кажется победителем — а эстетически бокс Бивола красив. И кажется еще красивее и значительнее, если сказать, что это наша настоящая советская школа и интеллектуальный стиль. Но на мой взгляд, с которым можно не соглашаться, Бетербиев, который всегда говорил сам про себя «я даже не очень хороший боксер, я надеюсь им когда-нибудь стать», вот этот Бетербиев своими довольно простыми, но продуманными действиями побил этот тонкий и интеллектуальный бокс, не дал Дмитрию показать себя в полной мере. И так он победил в этом бою.

Можно не соглашаться с решением судей, можно не соглашаться с моими доводами. Но помните: хотя бойцы и кладут свое здоровье, да и всю свою жизнь на то, чтобы побеждать, все равно бокс — это лишь индустрия развлечений, и 10 миллионов долларов, которые предположительно заработали за этот вечер оба, только лишь это подтверждают. И дают нам надежду, что на этом оба не успокоятся, и мы увидим и Дмитрия, и Артура в других боях, еще лучше.