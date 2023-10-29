«Можем прямо здесь подраться». Бетербиев и Бивол встретились в Саудовской Аравии

Интервью с лучшими боксерами России + стердаун.

28 октября в Эр-Рияде состоялся боксерский бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну, куда организаторы привезли десятки звездных гостей — Майка Тайсона, Криштиану Роналду, Роналдо, Эминема и многих других. В числе гостей оказались и лучшие полутяжи планеты — чемпион IBF, WBC и WBO Артур Бетербиев и чемпион WBA Дмитрий Бивол. Бой между ними — один из самых ожидаемых в мировом боксе, но никак не реализуется. Мы встретились с Артуром и Дмитрием за день до поединка Фьюри и Нганну, на церемонии взвешивания, задав обоим несколько вопросов. Вскоре Бетербиев и Бивол встретились уже друг с другом.

Бетербиев: «В общении с Биволом не нуждаюсь. Я нуждаюсь в бою с ним»

Перед началом интервью Бетербиев немного помахал руками для фотокамер.

— Подумал, что увижу, когда Артур Бетербиев дерется вне ринга...

— Давно не дрался. Надо бы подраться. Здесь одного увидел. Можно было бы с ним подраться здесь.

— А кого увидели?

— Там есть один...

— Насколько вероятно, что это Дмитрий Бивол?

— Да. Вы такой догадливый. Наверное, экстрасенс (улыбается).

— Еще не успели с ним пообщаться, пересечься?

— Нет. Зачем мне с ним общаться? Я вообще в этом не нуждаюсь. Нуждаюсь лишь в одном.

— Как раз СМИ начали бы вас снимать на камеру, подхватили бы.

— Я просто играть на публику не умею. Могу только по-чесноку начать. А потом уже, наверное, поздно будет. Поэтому не начинаю. Вне ринга имею в виду.

Артур Бетербиев. Фото из соцсетей Бетербиева

— Правильно понимаю, что не стали бы инициатором беседы этой?

— Просто беседа? Не проблема. Просто имею в виду... Мы же про пояса, про бокс говорим? Вот в этом плане. Зачем мне с ним общаться? Мало людей, что ли, с которыми можно пообщаться? С ним мне надо общаться (улыбается)?

— Ну, это будет крутой бой.

— Если про бой, я только за.

— В каждом интервью у вас спрашивают друг про друга. Было ли в интервью Бивола что-то, что могло задеть вас?

— Задеть... Лучше меня не задевать, конечно. Но я последние года три слышу, что он говорит, что хочет со мной боксировать. Но за эти несколько лет другие чемпионы тоже говорили, что они хотят боксировать, и я говорил, что хочу, и мы объединяли [пояса]. Кто хотел — тот побоксировал. Он только говорит. Вот это неправильно. А так — никаких проблем.

— Карьера боксера не может длиться вечно. Вы будете расстроены, если этот бой не состоится?

— Если суждено, то будет, если нет, то никаких проблем.

— Возвращаясь к началу нашей беседы: может быть, вы имели в виду Александра Усика? Просто и он тут находится.

— C ним у меня ничего нет. Он же не в моем весе. Он перешел в тяжелый вес. Что с ним? Если я перейду в тяжелый вес, то потом поговорим. А так — не люблю разбрасываться словами.

— Я так понял, вы и не встречали его сегодня.

— Нет, не видел его. Я же адекватный человек. Я не бью никого на улице. Если только попросят ударить, а так — не бью никого.

— Как прошла операция?

— Нормально. Уже восстанавливаюсь.

— Бой в силе?

— Да, 13 января 2024 года (против Каллума Смита. - Прим. «СЭ»).

— А как так вышло, что получили такую травму?

— Там, конечно, канадские СМИ немного перегнули. Мне этот зуб лечили и в Канаде, и в России. Пошла инфекция от этого зуба — и непонятно, где конкретно я подцепил это. Главное — вопрос закрыли в Канаде, когда я там был.

— Вы сейчас находитесь в России — в Чечне?

— В России, в горах. Прохожу подготовку. После нее уеду в Канаду на подготовку.

— Напоследок: вам стоит задуматься над фейс-ту-фейс с Биволом...

— Фейс-ту-фейс с Биволом? Вообще не проблема. Я со своими детьми практикую фейс-ту-фейс.

— Почему с ними?

— Не знаю. Я хотел донести вам, что не очень серьезно отношусь к этому фейс-ту-фейс. Поэтому даже с детьми тренируюсь.

Бивол: «Бой с Бетербиевым реален. Когда дело дойдет до боя прям»

— В этом году подеретесь?

— Я надеюсь. Это самый болезненный вопрос (улыбается).

— Сами как переживаете, что весь 2023 год получается без боев?

— Для меня это как-то быстро все. Много событий, не связанных с боксом. У меня была травма руки — я ее пролечил. Старая травма. Все время был в подготовке, в ожидании, что вот-вот отбоксирую. В принципе, на этом этапе карьеры более-менее спокойно себя чувствую. Надеюсь, что проведу бой в этом году.

— Боб Арум назвал ваш бой с Артуром Бетербиевым нереальным сейчас. А понимаете ли вы, почему так, учитывая, что этот бой логичен?

— Думаю, он будет реальным, когда дело дойдет до боя прям. Тогда он точно будет реальным (улыбается). Пока разногласия: DAZN, ESPN, разные промоутеры, у него обязательная защита, у меня обязательные защиты против Рамиреса. Маурисио Сулейман высказался. То есть много таких факторов, которые в принципе решаемы. Нет нерешаемых проблем в боксе. Тем более с нашим боем. Я думаю, все решаемо.

Дмитрий Бивол. Фото из соцсетей Бивола

— Артур Бетербиев тоже прилетел в Эр-Рияд. Не пересекались?

— Пока что нет.

— Оказавшись перед ним, о чем будете общаться?

— Не знаю. Да мы с ним никогда особо не общались (улыбается).

— Прогноз: когда сможете выступить?

— Надеюсь, что к январю или декабрю. У нас сейчас ведутся переговоры по поводу боя. Есть загвоздки с соперниками и с местом проведения. Но надеюсь, что в скором времени мы объявим.

— Повторный бой с Канело возможен?

— Возможен, но не в ближайшем будущем.

Еще одна тема, которую нельзя было не коснуться в общении с Биволом, — развод с супругой, с которой они были вместе 15 лет. Екатерина Бивол уже выложила много информации — причем довольно скандального характера — об их отношениях с Дмитрием. И продолжает этим заниматься.

— Вы сказали, что у вас было много чего, не связанного с боксом, и благодаря вашей супруге все знают о вашей ситуации. Она говорит, что вы очень тяжело переживаете, что это может как-то сказаться на вашей карьере. Насколько вы тяжело переживаете развод?

— Конечно, для любой стороны тяжело пережить развод. Но что поделать... В жизни есть трудности, которые нужно пережить и двигаться дальше. Посмотрим. Нельзя сказать заранее, как я проведу лагерь и буду ли суперготов к бою, как окажет влияние на меня какое-то событие. Это будет видно только тогда, когда событие произойдет.

— Сейчас, когда вы это все видите в публичном поле, какие эмоции испытываете?

— Даже не хочу сейчас ничего комментировать. Я стараюсь думать как-то позитивно. Надеюсь, все будет хорошо и у меня, и у нее.

— Ваша бывшая супруга рассказывала, что вы поменялись после боя с Канело. Так ли это?

— Я даже не хочу комментировать. Можно много чего говорить, но личную жизнь комментировать не хочу. Тем более — это прям личное. Я привык говорить о людях только хорошее.

Фейс-ту-фейс. «Он говорит о бое, но не дерется»

Спустя примерно три часа после взвешивания прошел гала-ужин, который и Артур Бетербиев, и Дмитрий Бивол, само собой, посетили. Там журналисты попросили их провести битву взглядов. Артур и Дмитрий встали напротив друг друга и посмотрели в глаза. «Вы будете драться в следующем году?» — спросил репортер. Бетербиев решил поддеть Бивола: «Я не знаю. Он говорит о бое, но никогда не дерется». После этого Артур развернулся и пошел прочь. Бивол улыбнулся: «Что-то вроде того, как дерется он, да?» Очевидно, что между лучшими боксерами России нет никакой теплоты. Тем интереснее их противостояние.