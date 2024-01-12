Бетербиев: последний шаг перед Биволом

В ночь на 14 января в Квебеке состоится боксерский вечер, в главном событии которого Артур встретится с британцем Каллумом Смитом.

Артур Бетербиев, 38 лет, Россия

Статистика в проф.боксе: 19 побед



Каллум Смит, 33 года, Великобритания

Статистика в проф.боксе: 29 побед, 1 поражение

Российский боксер с канадским гражданством проведет защиту трех поясов — WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе. Поединок Бетербиева и Смита изначально должен был состояться 19 августа прошлого года, но был отменен из-за отказа Артура. Он не смог выйти в ринг по состоянию здоровья: врачи выявили инфекцию кости челюсти. Поединок перенесли на начало 2024-го, а в случае победы Бетербиев, скорее всего, проведет бой против Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе.

Предыдущая схватка Бетербиева состоялась в январе 2023-го, когда Артур победил Энтони Ярда техническим нокаутом в восьмом раунде и впервые защитил сразу три пояса. Чемпионом мира по трем версиям спортсмен стал в бою с Джо Смитом-младшим, у которого отобрал титул WBO.

Каллум Смит свой последний бой провел в августе 2022-го: выиграл у француза Матье Бодерлика нокаутом в четвертом раунде. Благодаря тому успеху британец и получил возможность побиться с Бетербиевым. Рекорд Смита — 29-1, единственный раз Каллум уступил Саулю Альваресу единогласным решением судей.

Сейчас явным фаворитом букмекеры считают Бетербиева. Коэффициент на победу россиянина с канадским паспортом в конце 2023 года составлял всего 1,22, тогда как на выигрыш Смита 4,60.

Бой на арене Videotron Centre начнется примерно в 04.00 по московскому времени. На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов поединка.

Кард турнира

Артур Бетербиев (Россия) — Каллум Смит (Великобритания)

Джейсон Молони (Австралия) — Сауль Санчес (США)

Кристиан Мбилли (Франция) — Рохан Мердок (Австралия)

Имам Хатаев (Россия) — Родольфо Гомес-мл. (США)

Лейла Бодуэн (Канада) — Элизабет Чавес (Мексика)

Кристофер Герреро (Канада) — Серхио Гарсия (Мексика)

Мехмет Унал (Турция) — Драган Лепей (Румыния)

Морено Фендеро (Франция) — Виктор Хьюго Флорес (Мексика)