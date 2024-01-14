«Бетербиев затаскивает людей в ад!» Что говорят в соцсетях после победы над Смитом

Все ждут боя против Бивола.

Утром 14 января в канадском Квебеке состоялся боксерский вечер, в главном событии которого Артур Бетербиев встретился с Каллумом Смитом. Российский боксер с канадским гражданством провел защиту поясов WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе, нокаутировав Смита в седьмом раунде.

После поединка боксер заслужил похвалу даже от соперника. По словам Каллума Смита, Бетербиев просто выглядел лучше и поймал его хорошим ударом. «У него был хороший темп, хороший прессинг, он не дал мне втянуться в ритм, — сказал Смит после боя. — Сегодня победил тот, кто был лучше. Он поймал меня хорошим ударом, такое случается. Все честно. Никаких оправданий, сегодня победил тот, кто лучше».

Бой понравился и бывшему чемпиону мира по боксу в легком весе Джорджу Камбососу. Австралиец восхитился поединком и напомнил, кто должен стать следующим соперником Артура. «Бетербиев! Вот это бой! Дмитрий Бивол — следующий», — написал Камбосос в соцсетях.

О бое Бетербиева с Биволом в 2024 году будет еще много разговоров. А тренер Дмитрия Геннадий Машьянов уже прокомментировал результат поединка. Машьянов считает, что Артур все сделал отлично, но вопросы возникают к рефери, который позволил нанести удар по затылку.

Артур Бетербиев нокаутировал Каллума Смита. Фото Global Look Press

«Что ожидалось — то и случилось, все так, как и должно было быть, — сказал Машьянов «СЭ». — Смит, конечно, не пользуется ни ростом, ни длиной рук. Он работал в той манере, в которой было нужно Артуру — на средней и ближней дистанции. В итоге Артур сделал все как надо. Есть определенные вопросы. Но к судьям, а не к боксерам. При том, что Артур во всех отношениях превосходил Смита, в концовках своих последних боев он каким-то образом все равно наносил удар по затылку. И этот бой не стал исключением — Смит получил удар по затылку. Но это не к боксеру вопрос, а к судье. Судья молчал — и давал возможность бить [по затылку]. А это запрещенный удар».

По достоинству оценил поединок и бывший обладатель пояса WBC Silver в легком весе Заур Абдуллаев. По мнению Абдуллаева, Каллум Смит — неудобный соперник, но теперь самое интересное — увидеть бой Артура с Биволом. «Очень хороший бой для Бетербиева — яркая концовка, как я и ожидал, — сказал Абдуллаев «Матч ТВ». — Видно было, что Бетербиев сразу взял инициативу в поединке, хотя иногда давал поработать Смиту. Соперник тоже неудобный был, двигался много, но Артур все контролировал и довел до нокаута. Теперь самая главная интрига — бой с Биволом. Они оба стилистически противоположны: один мощный, другой больше техничный, оба без поражений. Все с интересом ждут этого поединка».

Видеть поединок Бетербиева с Биволом теперь хочет даже Рой Джонс-младший, которому тоже понравился перформанс Артура. «Поздравляю Бетербиева с победой, — сказал Джонс «Матч ТВ». — Это было потрясающее выступление. Верю в реальность его боя с Дмитрием Биволом».

В мире ММА тоже восхитились Бетербиевым. Причем известный комментатор UFC Джо Роган описал российского боксера наиболее красочно. «Этот человек затаскивает людей в ад как никто другой, — заявил Роган в соцсетях. — Артур Бетербиев 20-0 с 20 нокаутами и первый, кто уронил Каллума Смита. Я надеюсь, что он получит супербои, которые заслуживает, прежде чем уйдет на пенсию, и надеюсь, что люди оценят, насколько необычайно страшны его навыки и стиль».

Артур Бетербиев нокаутировал Каллума Смита. Фото Global Look Press

Понравился бой Бетербиева и другому российскому боксеру, Магомеду Курбанову. Правда, представитель первого среднего веса признался, что ждал от Артура более быстрой победы. «Ожидаемый результат, прессинг, мощные удары — сказал Курбанов «Матч ТВ». — Я думал, он закончит пораньше — в начальных раундах... Во втором или третьем отрезке. Но бокс есть бокс, все что угодно могло случиться. Теперь ждем бой Бетербиева против Бивола. Этот бой ждет весь мир сейчас».