От спаррингов с Ленноксом Льюисом до бомжевания. Как участник Олимпиады стал бездомным

Артур Биньковский прошел через многое.

Судьба участников Олимпийских игр по разным видам единоборств чаще всего складывается по трем сценариям. Одни начинают развивать спорт в своем регионе, другие переходят в профессионалы или в ММА, а третьи становятся депутатами. Польский боксер Артур Биньковский, который доходил до четвертьфинала Олимпийских игр-2000 в Сиднее, пошел нестандартным путем. После окончания спортивной карьеры он стал бездомным.

Поляк эмигрировал в Канаду с родителями, когда ему было 13 лет, поэтому и на Олимпиаде он выступал под флагом этой страны. Всего через шесть лет после переезда Биньковский стал чемпионом Канады среди юниоров, а в возрасте 21 года уже готовился к ОИ-2000 и даже спарринговал с Ленноксом Льюисом.

В первом раунде Игр канадский поляк, который выступал под именем Арт Биньковски, по очкам одолел Майкла Макаке из Маврикия, а в четвертьфинале досрочно уступил будущему бронзовому призеру Рустаму Саидову из Узбекистана. После вылета из олимпийского турнира Биньковский перешел в профессионалы и за первые четыре года установил впечатляющий рекорд из 14 побед и двух ничьих.

Благодаря хорошим выступлениям боксер привлек внимание кинопродюсеров и снялся в биографической драме «Нокдаун», главную роль в которой сыграл Рассел Кроу. Карьеру Биньковский завершил в 2014 году после серии из четырех поражений подряд. С тех пор он мог больше не думать, как бы не проиграть в ринге, но жизненных трудностей стало больше.

Еще в 2013-м Биньковский попал в тюрьму на три с половиной месяца за конфликт с полицейскими, а после развода с женой Агатой боксера лишили опеки над двумя сыновьями и назначили ему судебный запрет на приближение к детям. Биньковский пытался увидеться с сыновьями, иногда появляясь возле школы, но его попытки установить контакт обернулись 11-месячным тюремным заключением.

После освобождения Биньковский покинул Канаду и вернулся в Польшу, чтобы избежать дальнейших проблем с законом. 48-летний мужчина прибыл на историческую родину в начале 2023 года. Он вряд ли мог подумать, что окажется на улице, но через две недели после возвращения истек срок действия его канадской банковской карты.

У боксера есть накопления, а также ежемесячный доход в виде олимпийской зарплаты в канадских долларах. Но посольство не могло решить его проблему с картой, из-за чего Биньковскому пришлось жить на улице Варшавы и ночевать в приюте местного Дворца культуры. Питается участник Олимпиады в местной церкви. Приходится стоять огромную очередь, зато еда не только бесплатная, но и горячая.

«Это мой дом, мой пентхаус, — рассказывал Биньковский в интервью Super Express. — У меня есть доступ в душ, есть с собой зубная щетка. Я верю, что в таких местах встречаешь самых позитивных людей. Благодаря этой ситуации у меня есть опыт общения с беднейшими людьми Варшавы. Многие поляки очень богаты. Я вижу, на каких машинах они ездят, как развлекаются. Но есть и те, кто действительно беден.

У меня есть с десяток друзей, тоже бездомных. Очень добрые люди со своим опытом. Многие из них не могли справиться с этим морально. Я тоже? Блин, я уже прожил девять жизней. Я встречался со смертью с косой девять раз. Поскольку я сидел в консервной банке в Канаде, я познакомился с уличной жизнью. Тебя запирают, тебя выпускают, ты должен преодолеть себя. Дети для меня как наркотик. Мама ждет их возле школы, а они бегут ко мне. Чтобы этого не происходило, пришлось покинуть Канаду. Потому что я все время оказывался в тюрьме».

Биньковский утверждал, что не собирается покидать Польшу, потому что уверен, что с голоду не умрет, а кров и еду найти сможет. Через месяц после интервью боксер смог восстановить деньги и начал сотрудничать с местным фрик-промоушеном MMA-VIP. Боксер стал лицом и комментатором лиги, но сам выходить в клетку отказался. Другая мелкая организация даже пыталась анонсировать поединок Биньковского по ММА против боксера Ремигиуша Ткачика, но сам Артур сообщил, что спортивную карьеру давно закончил и нет таких денег, которые заставят его снова надеть перчатки.