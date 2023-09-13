От спаррингов с Ленноксом Льюисом до бомжевания. Как участник Олимпиады стал бездомным

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Судьба участников Олимпийских игр по разным видам единоборств чаще всего складывается по трем сценариям. Одни начинают развивать спорт в своем регионе, другие переходят в профессионалы или в ММА, а третьи становятся депутатами. Польский боксер Артур Биньковский, который доходил до четвертьфинала Олимпийских игр-2000 в Сиднее, пошел нестандартным путем. После окончания спортивной карьеры он стал бездомным.
Поляк эмигрировал в Канаду с родителями, когда ему было 13 лет, поэтому и на Олимпиаде он выступал под флагом этой страны. Всего через шесть лет после переезда Биньковский стал чемпионом Канады среди юниоров, а в возрасте 21 года уже готовился к ОИ-2000 и даже спарринговал с Ленноксом Льюисом.
В первом раунде Игр канадский поляк, который выступал под именем Арт Биньковски, по очкам одолел Майкла Макаке из Маврикия, а в четвертьфинале досрочно уступил будущему бронзовому призеру Рустаму Саидову из Узбекистана. После вылета из олимпийского турнира Биньковский перешел в профессионалы и за первые четыре года установил впечатляющий рекорд из 14 побед и двух ничьих.
Благодаря хорошим выступлениям боксер привлек внимание кинопродюсеров и снялся в биографической драме «Нокдаун», главную роль в которой сыграл Рассел Кроу. Карьеру Биньковский завершил в 2014 году после серии из четырех поражений подряд. С тех пор он мог больше не думать, как бы не проиграть в ринге, но жизненных трудностей стало больше.
Еще в 2013-м Биньковский попал в тюрьму на три с половиной месяца за конфликт с полицейскими, а после развода с женой Агатой боксера лишили опеки над двумя сыновьями и назначили ему судебный запрет на приближение к детям. Биньковский пытался увидеться с сыновьями, иногда появляясь возле школы, но его попытки установить контакт обернулись 11-месячным тюремным заключением.
После освобождения Биньковский покинул Канаду и вернулся в Польшу, чтобы избежать дальнейших проблем с законом. 48-летний мужчина прибыл на историческую родину в начале 2023 года. Он вряд ли мог подумать, что окажется на улице, но через две недели после возвращения истек срок действия его канадской банковской карты.
У боксера есть накопления, а также ежемесячный доход в виде олимпийской зарплаты в канадских долларах. Но посольство не могло решить его проблему с картой, из-за чего Биньковскому пришлось жить на улице Варшавы и ночевать в приюте местного Дворца культуры. Питается участник Олимпиады в местной церкви. Приходится стоять огромную очередь, зато еда не только бесплатная, но и горячая.
«Это мой дом, мой пентхаус, — рассказывал Биньковский в интервью Super Express. — У меня есть доступ в душ, есть с собой зубная щетка. Я верю, что в таких местах встречаешь самых позитивных людей. Благодаря этой ситуации у меня есть опыт общения с беднейшими людьми Варшавы. Многие поляки очень богаты. Я вижу, на каких машинах они ездят, как развлекаются. Но есть и те, кто действительно беден.
У меня есть с десяток друзей, тоже бездомных. Очень добрые люди со своим опытом. Многие из них не могли справиться с этим морально. Я тоже? Блин, я уже прожил девять жизней. Я встречался со смертью с косой девять раз. Поскольку я сидел в консервной банке в Канаде, я познакомился с уличной жизнью. Тебя запирают, тебя выпускают, ты должен преодолеть себя. Дети для меня как наркотик. Мама ждет их возле школы, а они бегут ко мне. Чтобы этого не происходило, пришлось покинуть Канаду. Потому что я все время оказывался в тюрьме».
Биньковский утверждал, что не собирается покидать Польшу, потому что уверен, что с голоду не умрет, а кров и еду найти сможет. Через месяц после интервью боксер смог восстановить деньги и начал сотрудничать с местным фрик-промоушеном MMA-VIP. Боксер стал лицом и комментатором лиги, но сам выходить в клетку отказался. Другая мелкая организация даже пыталась анонсировать поединок Биньковского по ММА против боксера Ремигиуша Ткачика, но сам Артур сообщил, что спортивную карьеру давно закончил и нет таких денег, которые заставят его снова надеть перчатки.