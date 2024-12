Бетербиев и Бивол проведут реванш. Пока это самый интригующий бой 2025-го

Российские боксеры сразятся 22 февраля в Эр-Рияде.

Председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турк аль аш-Шейх объявил, что 22 февраля в Эр-Рияде пройдет бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Их поединок возглавил боксерский вечер, в котором также встретятся: Даниэль Дюбоа и Джозеф Паркер, Шакур Стивенсон и Флойд Шофилд, Карлос Адамес vs Хамза Шираз, Вирджил Ортис-младший vs Исраил Мадримов, Джошуа Буатси vs Каллум Смит, Чжан Чжилей vs Агит Кабайел.

Чем закончился первый бой

Первый бой Бетербиева и Бивола прошел 12 октября — на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде. Бетербиев тогда владел чемпионскими поясами WBC, IBF и WBO, а Бивол — титулом WBA. Поединок получился равным. Бивол забрал первую половину боя, чаще попадал, хорошо работал серийно. Бетербиев давил, выбрасывал много ударов, но часто попадал в блок — Бивол умело защищался . Однако Бетербиев, которого из зала эмоционально поддерживал глава Чечни Рамзан Кадыров, постепенно начал переламывать ситуацию в свою пользу и выиграл три последних раунда.

В итоге судьи отдали победу Бетербиеву. Один из них — Павел Кардыни — счел, что Бетербиев выиграл восемь раундов, а Бивол только четыре, что сильно возмутило команду петербуржца.

Менеджер Бивола — Вадим Корнилов — дал несколько интервью, подвергнув судейское решение резкой критике. В интервью «СЭ» он даже допустил, что команда и болельщики Бетербиева знали результат боя до официального объявления. Турк аль аш-Шейх же сказал, что, по его мнению, победу в бою одержал Бивол. Для Бетербиева этот бой стал первым в профессиональном боксе, когда он не смог победить оппонента досрочно.

Что говорили боксеры

Бивол, несмотря на проигрыш, не стал закрываться от СМИ: ночью после боя он уделил много внимания журналистам. Бивол не жаловался на судей и дал понять, что настроен провести реванш.

Бетербиев же, прилетев в Россию, сказал, что не видит оснований для реванша. «Думаю, с Биволом мы уже расставили все точки над i, — заявил он в интервью RT. — Его команда из ничего пытается раздуть историю вокруг судейского вердикта, но я выиграл бой. Если бы было иначе, мне не отдали бы победу. Достаточно сказать, что в Эр-Рияде не присутствовали мои промоутеры — в отличие от представителей Дмитрия. Поэтому разговоры о том, насколько все было заслуженно, меня не беспокоят. Мне подняли руку — на этом все. Конечно, хотелось бы выиграть более уверенно, но имеем то, что имеем. На мой взгляд, нет особого смысла говорить о реванше. Конечно, если поступит интересное предложение, то мы его рассмотрим. Но разве есть какие-то весомые основания для ответного поединка? Все было четко и ясно».

Однако 25 ноября Бетербиев в соцсетях спросил у болельщиков «Нужен ли реванш [с Биволом]?», выложив фото, где наносит Биволу точный удар. Кроме того, за проведение реванша — по горячим следам после боя — высказались тренеры Бетербиева Марк Рэмси и Джон Скалли.

Кто фаворит в реванше

Несмотря на выигрыш Бетербиева в первом бою, в реванш фаворита нет, поскольку бой 12 октября получился равным, по большому счету — ничейным. Бетербиев показал, что способен перебить Бивола по общему числу ударов, но с трудом вскрывал его блок. Бивол показал, что способен переигрывать Бетербиева в отдельных отрезках и классно защищаться, но уступил в выносливости.

Сколько они заработают

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в начале октяря сказал, что гарантированные гонорары Бетербиева и Бивола за первый бой составят по 10 миллионов долларов. За реванш боксеры наверняка получат не меньше. Бетербиев после боя не раз говорил, что может согласиться на реванш в случае заманчивого предложения.