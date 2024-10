Бивол выиграл, ведь удары по блоку не считаются? Да, но сам он говорит, что от этих ударов его прожигало до пяток

Как же считать заблокированные панчи?

Второй день все спорят по поводу решения в бою Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

Главные аргументы в пользу первого — давление, агрессия, контроль ринга, тоннаж ударов, ущерб и воля к победе. В пользу второго — больше чистых попаданий и качественных атак, блестящая защита, блокирование подавляющего числа ударов.

Я скрупулезно пересмотрел этот бой на скорости 0,25 и понял, что все упирается в то, как считать заблокированные удары и давление. Только доподлинно разобравшись в этом, можно определить победителя. Чтобы узнать, как именно правила трактуют удары по блоку, прочитал документ Ассоциации боксерских комиссий (Association of Boxing Commissions, североамериканской организации, регулирующей правила бокса. — Прим. «СЭ») под названием «Официальная программа сертификации судей и рефери» (Official Certification Program for Judges and Referees).

Вот что говорится в документе:

«Судьи также должны учитывать эффект [значимость] ударов по сравнению с количеством нанесенных ударов. Удары, которые были заблокированы или отражены, не должны учитываться при подсчете».

То есть, с одной стороны, удары в блок не должны учитываться, с другой — нужно обращать внимание на значимость, эффект, ущерб ударов. Вопрос, как это понимать. Заблокированные удары даже не стоит рассматривать на предмет их значимости или, если от заблокированного удара бойца потряхивает и на месте блока появляются отметины и гематомы, все-таки стоит это определять как ущерб?

Далее — одним из четырех критериев оценки раунда является пункт о защите:

— Чистые попадания (сила в сравнении с количеством)

— Эффективное давление

— Контроль ринга

— Защита

«Бойцам, которые эффективно вынуждают соперников промахиваться, должно отдаваться должное за ценные навыки. Насколько хорошо боксер уклоняется, парирует и блокирует удары?»

Бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Фото Getty Images

То есть качество защитных действий должно создавать у судей впечатление, влияющее на оценку раунда. Бивол защищался блестяще, очень много двигался и блокировал удары, но, опять-таки, заблокированные удары причиняли ему боль. Вот что он сказал нашему изданию и каналу Box Nation:

«Очень тяжелые удары, конечно, у него. Особенной правой. Гематома под глазом возникла от всех этих ударов, которые я принимал в блок. Они прям сквозь руку аж до пяток проходили, если честно. (Смеется.) Когда не успеваешь напрячь руку, то через расслабленную руку все туда залетает. У всех удары разные: у кого-то острые, у Артура они тяжелые такие, бетонные. Но большая часть пришлась в блок, в левую руку.

Причинял ли он мне боль? Конечно, причинял, когда заходили эти удары в блок. У него такие тяжелые удары, что блокирующая рука внутрь головы входила. (Смеется.) Его давление досаждало, хотя я все контролировал и не дал ему как следует попасть » .

Тут можно голову сломать:

— Какая доля из заблокированных ударов приносила такой ущерб, сколько именно панчей из сотен заблокированных прожгло Бивола и причинило боль: 5%, 10%, 50%, 80%? Нужно, по-хорошему, разбирать каждый заблокированный удар по степени жесткости и площади попадания. Какой-то удар пришелся в напряженную руку, и не было отдачи. Какой-то попал в расслабленную, и рука отлетела в лицо. Какой-то попал в кисть, и отлет в лицо был, но не сильный. Какой-то попал в предплечье, с головой контакта не произошло, но руку отсушило и т. д.

— Как именно эта боль на него влияла? Бойцы такого уровня — люди, у которых набит каждый сантиметр тела. Это не обычный человек, которого сильно ударишь в плечо и он заплачет. В ММА подставка от лоукика тоже причиняет боль, но это удачное защитное действие, и это гораздо лучше, чем лоукик в самое мясо и сгусток нервов. Другое дело, нога — не голова, и мы видели, что от этих ударов правой через защиту у Дмитрия выросла гематома — значит, это не только терпимая боль, но и ущерб.

Но все равно тут не разобраться — все секутся и опухают по-разному, и смотреть на это можно так: не Бетербиев нанес ущерб, а Бивол ценой слегка припухшего глаза отзащищался от 635 попыток ударов самого страшного панчера в истории этого веса, который нокаутировал 20 предыдущих оппонентов. То есть защита была настолько блестящей и эффективной, что ни одного чистого попадания Бетербиев ведь не довел, о чем и сам сказал после боя. Значит, такую защиту — согласно правилам — нужно оценивать очень высоко.

Другой головоломный пункт — давление и агрессия. Что говорят правила ABC:

«Решительность не следует путать с агрессией, когда один боксер непрерывно идет вперед, пробивая себе дорогу к противнику, не считаясь с количеством пропущенных ударов. Если атака неэффективна, боксер не может получить за нее баллы. Для того чтобы боксер был эффективен в своей агрессии, он или она должны форсировать действие и задавать темп боя посредством движения вперед. Боксер должен наносить удары, блокируя и избегая ответных ударов противника. Агрессивный боксер, который продолжает наступать на противника и получать удары со всех сторон, не должен получать баллы за агрессию».

Тоже не все так просто. Что значит «форсировать действие и задавать темп боя?». Отступающий соперник может так здорово уходить по круговой, менять направления, сбрасывать с линии атаки, что контроль темпа и действия будет за ним. Даже если атакующий будет его настигать и попадать по блоку, это все равно может быть неэффективным давлением. В ряде эпизодов этого боя не разобраться, было ли давление Бетербиева агрессивным. Очевидно, что в 10-м, 11-м и частично 12-м раундах — было. Отрезками — и раньше. Но в целом Бивол здорово двигался, успевал перекрываться и защищаться практически от всего.

С другой стороны, учитывая слова Бивола об ущербе от заблокированных ударов, можно заключить, что давление было вполне эффективным. Бетербиев, тратя меньше сил, будучи мощнее физически и располагая ударом более тяжелым, заставлял соперника много двигаться и терять энергию, прошибал его через защиту и вынуждал драться пассивно, закрываясь на несколько минут в глухой блок без каких-либо попыток ответных ударов. В 10-м, 11-м и 12-м раундах так все и происходило, Бивол очень пассивно дрался и думал только о защите. Значит, давление, несомненно, было эффективным, и периоды такого эффективного давления были в 7-м, 8-м и 3-м раундах как минимум.

И помимо буквы правил, есть современные настроения в судейском корпусе. Известный в прошлом рефери Александр Калинкин сказал нашему изданию, что на съездах и семинарах различных организаций: WBC, WBA и т. д. — говорят о том, что поощрять нужно именно активных, инициативных боксеров, отдавать им победы в близких боях. Так что по общему рисунку Бетербиев вполне выглядел побеждающим за счет агрессии и активности.

Мое личное заключение после тщательного отсмотра и изучения правил — это битая ничья. Нельзя отбрасывать то, что Бивол сделал в 1, 2, 4, 5, 9-м раундах, забывать его попадания, полные раскрытия соперника (Бетербиев ни разу за бой не раскрыл, не поставил в расстрельное положение Дмитрия). На мой взгляд, именно правый контрпрямой Бивола в 7-м раунде — самый значимый удар боя, Бетербиев как будто был потрясен, даже кивнул после удара: «Да, попал. Сильно». В 10-м и 12-м раундах Бивол был пассивным, но защищался с потрясающей цепкостью и всевидением, пусть и много принимал на блок.