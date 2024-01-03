Биография Александра Усика: жизнь и карьера непобежденного боксера

История чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе.

Александр Усик

Дата рождения: 17 января 1987 года.

Место рождения: Симферополь, СССР.

Страна: Украина.

Вид спорта: бокс.

Рост: 191 см.

Категория: 1-я тяжелая (до 90,72 кг), тяжелая (свыше 90,72 кг).

Статистика боев в профессиональном боксе: 21-0.

Физические данные Александра Усика

Рост Александра Усика — 191 см, вес перед последним поединком — 100,2 кг, размах рук — 198 см.

Детство и юность Александра Усика

Будущий боксер родился 17 января 1987 года в Симферополе. Отец Усика, Александр Анатольевич, родом из Сумской области, мать, Надежда Петровна — из Черниговской области.

Александр окончил симферопольскую школу № 34, в которой познакомился со своей будущей супругой Екатериной. В детстве занимался народными танцами, дзюдо и футболом — даже выступал за юношескую команду футбольной «Таврии» на позиции левого полузащитника. В 15 лет сделал выбор в пользу бокса. Его первым тренером стал Сергей Лапин.

«На первой же тренировке получил по полной. Это меня задело. Мне приходилось в два раза больше заниматься. Я приходил в три, а уходил в семь. Появились первые успехи, и я полюбил это дело. Многие ребята смеялись над моими «зависаниями» в зале. Но смеется тот, кто смеется последним», — рассказал Усик о своих первых тренировках в боксе.

Любительская карьера Александра Усика

Первое время Усик выступал в среднем весе (до 75 кг) и стал бронзовым призером чемпионата Европы. Затем он перешел в полутяжелый вес (до 81 кг) и в феврале 2008 года завоевал лицензию на Олимпиаду. На Играх в Пекине он соревновался уже в тяжелой весовой категории (до 91 кг) и во втором круге уступил будущему вице-чемпиону, итальянцу Клементе Руссо.

После Олимпиады-2008 Усик опустился в полутяжелый вес и стал чемпионом Европы. Год спустя Александр завоевал бронзу чемпионата мира в категории до 91 кг. Там же он потерпел свое единственное поражение в этом дивизионе в любительской карьере — уступил россиянину Егору Мехонцеву.

В последующие годы Усик победил на чемпионате мира-2011 и выиграл Олимпиаду-2012. На Играх в Лондоне он взял верх в боях с россиянином Артуром Бетербиевым, болгарином Тервелом Пулевым и тем же Клементе Руссо. После этого он некоторое время провел в полупрофессиональной лиге — в проекте WSB победил всех шестерых соперников.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Профессиональная карьера Александра Усика

В 2013 году Усик перешел в профессионалы, где стал выступать в полутяжелом весе (до 90,7 кг). Первые девять боев завершились победами Александра во втором или третьем раундах.

В десятом поединке Усик впервые бился за основной пояс: в сентябре 2016-го он в 12 раундах одолел Кшиштофа Гловацкого и взял титул WBO в крузервейте. В 15-м профессиональном бою Александр стал абсолютным чемпионом мира — после победы над Муратом Гассиевым в июле 2018 года в финале боксерской Суперсерии.

В октябре 2019-го Усик дебютировал в супертяжелом весе, досрочно победив Чазза Уизерспуна (не вышел на восьмой раунд). Затем Александр прошел Дерека Чисору (единогласное решение судей) и Энтони Джошуа (в их первом бою украинец выиграл единогласным решением, а во втором — раздельным), собрав пояса WBA, WBO, IBF и IBO. Единственный бой в 2023 году Усик провел 27 августа в польском Вроцлаве, нокаутировав в девятом раунде Даниэля Дюбоа.

Стиль Александра Усика

Козырь Усика — передвижения по рингу, футворк. То есть то, что всегда выгодно выделяло советскую и постсоветскую школу бокса. При этом Александр не просто порхает по рингу, но и наносит хлесткие удары. По нему самому же попасть довольно сложно. Впрочем, как-то Гассиев, известный сногсшибательным ударом, очень крепко попал в голову Усика. Но украинец «съел» этот панч — и впоследствии без особых проблем забрал бой. Так что умение держать удар тоже можно назвать преимуществом Александра. Скорость, выносливость, боксерский IQ — и это тоже в числе сильных качеств украинского боксера. Усика нельзя назвать панчером, но и говорить, что он боксер слабо бьющий, — категорически неверно. Нокаутированный Дюбоа это подтвердит.

Минус Александра — корпус. Это самый верный путь к победе над ним. Дюбоа ударил Усику в район пояса (не ниже пояса), после чего украинец скорчился от боли и взял время на восстановление. Конголезский тяжеловес Мартин Баколи не раз рассказывал, что нокаутировал Александра в спарринге именно ударом в корпус.

Достижения Александра Усика

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021 — н.?в.) и The Ring (2022 — н.?в.) в супертяжелом весе.

Абсолютный чемпион мира (2018—2019) в первом тяжелом весе.

Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (2022—2023).

Олимпийский чемпион 2012 года (до 91 кг).

Чемпион мира 2011 года (до 91 кг).

Чемпион Европы 2008 года (до 81 кг).

Чемпион Украины среди любителей (неоднократно).

Лучший профессиональный боксер 2018 года по версии спортивного телеканала ESPN, спортивных журналов Sports Illustrated и The Ring, Ассоциации журналистов Америки BWAA, изданий BoxingTalk, Yahoo Sports, WBC.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Личная жизнь Александра Усика

Александр знаком со своей супругой Екатериной (в девичестве — Хмелевская) с детства. Поженились же они в 2009 году. У Александра и Екатерины трое детей: дочь Елизавета (2010 года рождения), сын Кирилл (2013), сын Михаил (2015). В октябре 2023-го стало известно, что Александр и его супруга станут родителями в четвертый раз.

Бой Тайсон Фьюри — Александр Усик

Долгожданный поединок двух непобедимых супертяжеловесов за звание абсолютного чемпиона мира назначен на 17 февраля 2024 года. Место проведения боя — Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Британец Тайсон Фьюри подходит к встрече с Усиком на рекорде 34-0-1. На кону будет в том числе стоять титул WBC, который Цыганский Король собирается защитить в четвертый раз.

«Я делаю то, что говорю. Я говорю, что я делаю. Бой за абсолюта. Это эпоха Цыганского Короля. Усик, ты больше не сможешь бегать как кролик. Ты получишь это!» — пообещал Фьюри в сентябре 2023 года после подписания контракта на бой.