Биография боксера Геннадия Головкина: история сына русского шахтера из Казахстана

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Геннадий Геннадьевич Головкин
Прозвище: GGG
Дата рождения: 8 апреля 1982 года
Место рождения: Караганда, Казахстан
Рост: 179 см
Размах рук: 178 см
Вид спорта: бокс
Весовая категория: средняя (77 кг)
Стойка: левша
Статистика боев (рекорд в профессиональном боксе): 42-1-2
Геннадий Головкин родился в Караганде. Город славится большими запасами угля. Его отец, Геннадий, работал шахтером и становился главным инженером на шахте «Карагандинская», по национальности русский. Папа боксера скончался зимой 2014 года. Мама спортсмена, Елизавета, по национальности кореянка. Женщина ранее работала в химической лаборатории.
У Геннадия есть брат-двойняшка по имени Максим. Еще два брата Головкина — Вадим и Сергей — ушли из жизни при неизвестных обстоятельствах, когда служили в армии. В Sports Illustrated утверждалось, что Вадим погиб в бою. Вся семья тяжело восприняла утрату, поэтому Геннадий не любит обсуждать данную тему. В связи с этим родители Головкина не ходили на тренировки сыновей, так как они часто возвращались домой с кровью на одежде.
В 8-летнем возрасте Геннадий и Максим Головкины вместе пошли заниматься боксом. Первым тренером мальчиков стал Виктор Дмитриев из профессиональной школы № 1 в Караганде.
Геннадий с братом Максимом дрались в одной весовой категории. В школе мальчики учились в одном классе.
В мае 2006 года 24-летний Головкин дебютировал в профессиональном боксе против Габора Балога. Геннадий одержал победу над оппонентом нокаутом в первом раунде. После дебюта он выиграл еще 36 поединков подряд, 32 — досрочно.
Головкин стал чемпионом мира по версии WBA в среднем весе в 28-летнем возрасте после 19 профессиональных боев. Первая защита титула прошла 16 декабря 2010 года против Нильсона Хулио Тапиа. Казахстанский боксер нокаутировал противника в третьем раунде.
Головкин по прозвищу GGG является двукратным чемпионом мира в среднем весе и обладателем трех титулов чемпиона мира в среднем весе. Он дважды становился чемпионом мира.
Некоторые из лучших боев и заметных побед Головкина включают в себя победы над Келлом Бруком, Дэниелом Гилом, Дэниелом Джейкобсом, Гжегожем Проксой, Марко Антонио Рубио, Дэвидом Лемье и Макото Фучигами.
Всего за свою профессиональную боксерскую карьеру Головкин потерпел два поражения при одной ничьей (в 2017 году в противостоянии с Саулем Альваресом).
В сентябре 2022 года состоялся последний поединок Головкина. Боксер дрался за титул абсолютного чемпиона в суперсреднем весе против мексиканца Канело Альвареса. Геннадий проиграл бой единогласным решением судей в 12 раундах.
Стиль Головкина сочетает в себе мексиканскую и восточноевропейскую школы. Геннадий практично оказывает давление на своих соперников, контролируя темп поединка. Головкин наносит по оппоненту нокаутирующие удары сверху и «крюки», прижав боксера к канатам.
Головкин любит пробивать мощный левый джеб и менять стойку левши на правостороннюю. Такие действия путают соперника, чем пользуется Геннадий, нанося внезапные удары левой рукой.
В защите казахстанский боксер отлично контролирует расстояние от оппонента и неплохо парирует джебы. Головкин умеет своевременно смещать голову во время сильных ударов.
Головкин женат, супругу зовут Алина. Женщина родилась в Караганде. У Алины Головкиной есть два диплома о высшем образовании. Геннадий познакомился с девушкой в 2000 году. Через семь лет они устроили свадьбу. Пара воспитывает трех детей: сына Вадима, дочку (имя не называют) и еще одного мальчика.
Жена Головкина не любит публичности, хотя иногда появляется вместе с мужем на совместных мероприятиях. При этом Алина не ходит на бои с участием супруга.
Головкин любит хоккей. Боксер часто посещает матчи НХЛ.
Согласно данным сервиса по оценке денежных активов знаменитостей Celebrity Net Worth, состояние Головкина оценивалось в 30 миллионов долларов на 2022 год.
У боксера есть спонсорские контракты на общую сумму в размере 2,5 миллиона долларов — с часами Hublot, спортивной компанией Nike, с брендом пива Tecate и виски Chivas Regal.
В 2017 году Головкин помог в строительстве детской площадки рядом со своим домом в Казахстане. В том же году он пожертвовал деньги пострадавшим от мощного землетрясения в Мексике через фонд Карлоса Слима.
В 2020 году спортсмен поучаствовал в социальном проекте по спасению новорожденных «Вдохнем жизнь». Он помог собрать средства на покупку оборудования для реанимации в больницы с детьми в Казахстане.
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