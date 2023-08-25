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Сегодня, 15:30

Биография боксера Геннадия Головкина: история сына русского шахтера из Казахстана

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боксер Геннадий Головкин.
Геннадий Головкин.
Фото Global Look Press
Боксер Геннадий Головкин.
Геннадий Головкин.
Фото Global Look Press
Геннадий Головкин с сыном и российскими хоккеистами — Александром Овечкиным, Дмитрием Орловым и Евгением Кузнецовым.
Фото Соцсети
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Жизненный путь бывшего чемпиона мира в средней весовой категории.

Геннадий Геннадьевич Головкин
Прозвище: GGG
Дата рождения: 8 апреля 1982 года
Место рождения: Караганда, Казахстан
Рост: 179 см
Размах рук: 178 см
Вид спорта: бокс
Весовая категория: средняя (77 кг)
Стойка: левша
Статистика боев (рекорд в профессиональном боксе): 42-1-2

Детство и юность Геннадия Головкина

Геннадий Головкин родился в Караганде. Город славится большими запасами угля. Его отец, Геннадий, работал шахтером и становился главным инженером на шахте «Карагандинская», по национальности русский. Папа боксера скончался зимой 2014 года. Мама спортсмена, Елизавета, по национальности кореянка. Женщина ранее работала в химической лаборатории.

У Геннадия есть брат-двойняшка по имени Максим. Еще два брата Головкина — Вадим и Сергей — ушли из жизни при неизвестных обстоятельствах, когда служили в армии. В Sports Illustrated утверждалось, что Вадим погиб в бою. Вся семья тяжело восприняла утрату, поэтому Геннадий не любит обсуждать данную тему. В связи с этим родители Головкина не ходили на тренировки сыновей, так как они часто возвращались домой с кровью на одежде.

Геннадий Головкин (справа) с&nbsp;братом Максимом. «Вадим погиб в бою. Официальные лица не сообщили никаких подробностей». Братья Головкина — кто они?

В 8-летнем возрасте Геннадий и Максим Головкины вместе пошли заниматься боксом. Первым тренером мальчиков стал Виктор Дмитриев из профессиональной школы № 1 в Караганде.

Геннадий с братом Максимом дрались в одной весовой категории. В школе мальчики учились в одном классе.

Спортивная карьера Геннадия Головкина

В мае 2006 года 24-летний Головкин дебютировал в профессиональном боксе против Габора Балога. Геннадий одержал победу над оппонентом нокаутом в первом раунде. После дебюта он выиграл еще 36 поединков подряд, 32 — досрочно.

Головкин стал чемпионом мира по версии WBA в среднем весе в 28-летнем возрасте после 19 профессиональных боев. Первая защита титула прошла 16 декабря 2010 года против Нильсона Хулио Тапиа. Казахстанский боксер нокаутировал противника в третьем раунде.

Головкин по прозвищу GGG является двукратным чемпионом мира в среднем весе и обладателем трех титулов чемпиона мира в среднем весе. Он дважды становился чемпионом мира.

Геннадий Головкин и&nbsp;Сауль Альварес. Канело снова выиграл у Головкина. Но последние раунды он провалил

Некоторые из лучших боев и заметных побед Головкина включают в себя победы над Келлом Бруком, Дэниелом Гилом, Дэниелом Джейкобсом, Гжегожем Проксой, Марко Антонио Рубио, Дэвидом Лемье и Макото Фучигами.

Всего за свою профессиональную боксерскую карьеру Головкин потерпел два поражения при одной ничьей (в 2017 году в противостоянии с Саулем Альваресом).

В сентябре 2022 года состоялся последний поединок Головкина. Боксер дрался за титул абсолютного чемпиона в суперсреднем весе против мексиканца Канело Альвареса. Геннадий проиграл бой единогласным решением судей в 12 раундах.

Боксер Геннадий Головкин.
Геннадий Головкин.
Фото Global Look Press

Стиль Геннадия Головкина

Стиль Головкина сочетает в себе мексиканскую и восточноевропейскую школы. Геннадий практично оказывает давление на своих соперников, контролируя темп поединка. Головкин наносит по оппоненту нокаутирующие удары сверху и «крюки», прижав боксера к канатам.

Головкин любит пробивать мощный левый джеб и менять стойку левши на правостороннюю. Такие действия путают соперника, чем пользуется Геннадий, нанося внезапные удары левой рукой.

В защите казахстанский боксер отлично контролирует расстояние от оппонента и неплохо парирует джебы. Головкин умеет своевременно смещать голову во время сильных ударов.

Достижения Геннадия Головкина

Профессиональные

  • Титул WBC в среднем весе
  • Двукратный чемпион мира по версии IBF в среднем весе
  • Титулы WBA (супер и регулярный) в среднем весе
  • Пояс в среднем весе журнала The Ring Magazine
  • Двукратный чемпион мира по версии IBO в среднем весе

Любительские

  • 2000 — золото юниорского чемпионата мира в полусреднем весе
  • 2001 — золото Восточноазиатских игр в полусреднем весе
  • 2002 — золото чемпионата мира по боксу в Астане
  • 2002 — золото Азиатских игр (полусредний вес)
  • 2003 — золото чемпионата мира в Бангкоке (средний вес)
  • 2004 — золото чемпионата Азии
  • 2004 — серебро Олимпиады в Афинах (средний вес)

Личная жизнь и увлечения Головкина

Головкин женат, супругу зовут Алина. Женщина родилась в Караганде. У Алины Головкиной есть два диплома о высшем образовании. Геннадий познакомился с девушкой в 2000 году. Через семь лет они устроили свадьбу. Пара воспитывает трех детей: сына Вадима, дочку (имя не называют) и еще одного мальчика.

Жена Головкина не любит публичности, хотя иногда появляется вместе с мужем на совместных мероприятиях. При этом Алина не ходит на бои с участием супруга.

Головкин любит хоккей. Боксер часто посещает матчи НХЛ.

Геннадий Головкин с сыном и российскими хоккеистами — Александром Овечкиным, Дмитрием Орловым и Евгением Кузнецовым.
Фото Соцсети

Сколько зарабатывает Головкин

Согласно данным сервиса по оценке денежных активов знаменитостей Celebrity Net Worth, состояние Головкина оценивалось в 30 миллионов долларов на 2022 год.

У боксера есть спонсорские контракты на общую сумму в размере 2,5 миллиона долларов — с часами Hublot, спортивной компанией Nike, с брендом пива Tecate и виски Chivas Regal.

Благотворительная деятельность Головкина

В 2017 году Головкин помог в строительстве детской площадки рядом со своим домом в Казахстане. В том же году он пожертвовал деньги пострадавшим от мощного землетрясения в Мексике через фонд Карлоса Слима.

В 2020 году спортсмен поучаствовал в социальном проекте по спасению новорожденных «Вдохнем жизнь». Он помог собрать средства на покупку оборудования для реанимации в больницы с детьми в Казахстане.

Социальные сети Геннадия Головкина

Страница в Википедии
Twitter
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* Запрещен в РФ; соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Бокс
Геннадий Головкин
Сауль Альварес
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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