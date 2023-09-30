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Сегодня, 15:10

Биография Сауля Альвареса: история мексиканского рекордсмена

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боксер Сауль Альварес.
Сауль Альварес.
Фото Global Look Press
Боксер Сауль Альварес.
Сауль Альварес.
Фото Global Look Press
Боксер Сауль Альварес.
Сауль Альварес.
Фото Global Look Press
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Жизненный путь одного из самых высокооплачиваемых боксеров современности.

Сантос Сауль Альварес Барраган
Прозвище: Канело
Дата рождения: 18 июля 1990 года
Место рождения: Гвадалахара (штат Халиско), Мексика
Рост: 173 см
Размах рук: 179 см
Вид спорта: бокс
Весовая категория: средняя (77 кг)
Стойка: правша
Статистика боев (рекорд в профессиональном боксе): 59-2-2

Детство и юность Сауля Альвареса

Сауль Альварес — самый младший ребенок в семье с восемью детьми. Его отец — Сантос Альварес, мать — Ана Мария Барраган. У мальчика одна сестра и шесть братьев. Все дети семейства Альварес увлекались спортом. Братья Сауля Рикардо, Рамон и Ригоберто также занимались боксом. Последний из них даже становился временным чемпионом мира по версии WBA.

В 13-летнем возрасте Сауль Альварес увидел дебют своего старшего брата Ригоберто в профессиональном боксе. После этого мальчик решил пойти по стопам родственника. Ригоберто подарил младшему брату перчатки и проводил первые тренировки в гараже. Через год Сауль стал вице-чемпионом юниорского чемпионата Мексики, который прошел в Синалоа. В 2005 году Альварес завоевал золото чемпионата страны по юниорам в городе Тустла-Гутьеррес. Рекорд Сауля в любительском боксе составлял 44 победы (12 нокаутом) при двух поражениях.

Сауль провел детство на семейной ферме, где освоил верховую езду. Альварес не любил школу, поэтому бросил учебу в восьмом классе. По словам боксера, ему было тяжело совмещать уроки с тренировками. Кроме того, Сауль подрабатывал в свободное время в магазине мороженого, который принадлежал отцу.

Сауль Альварес. В 7 лет начал работать, в 14 бил взрослых мужчин, в 17 стал отцом. Кое-что из жизни Сауля Альвареса

Спортивная карьера Сауля Альвареса

Альварес дебютировал в профессиональном боксе в октябре 2005 года в городе Тонала. Тогда Канело было 15 лет. Юный спортсмен победил соотечественника Абрахама Гонсалеса. Следующие три поединка также завершились победами Сауля, одна из них была над Мигелем Васкесом. Летом 2006-го Альварес впервые закончил бой вничью — с Хорхе Яресом.

После этого Альварес одержал 9 побед подряд. В августе 2007 года Канело победил Рикардо Кано и заполучил чемпионский пояс штата Халиско в полусредней весовой категории. В марте 2008 он сохранил титул после того, как техническим нокаутом победил Франсиско Вильянуэву. Через месяц Канело оказался сильнее Габриэля Мартинеса и стал чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе. Затем Альварес дважды защитил пояс в поединках с Карлосом Аданом Хересом и Раулем Пинсоном.

В 2008 году на турнире в Мексике Канело попал в Книгу рекордов Гиннесса. Сауль вместе с шестью родственниками семьи Альваресов получили сертификат за «наибольшее количество братьев и сестер, дравшихся на одном и том же вечере бокса». Тогда в поединках приняли участие Сауль, Ригоберто, Рамон, Рикардо, Гонсало, Даниэль и Виктор Альваресы.

Летом 2009 года Канело стал обладателем вакантного пояса WBC в полусреднем весе молодежной категории после победы над российским боксером Маратом Хузеевым. Через год Сауль стал вице-чемпионом в первой средней весовой категории по версии WBC, нокаутировав аргентинца Лучано Леонеля Куэлло.

Следом Альварес одержал девять побед подряд, завоевав вакантный титул WBC в полусреднем весе, а также стал чемпионом мира по версии The Ring, WBC и WBA.

В сентябре 2013 года Канело впервые потерпел поражение в профессиональной карьере. Сауль проиграл раздельным решением судей американцу Флойду Мейвезеру-младшему. За поединок Альварес заработал 10 миллионов евро. Следом Канело одержал семь подряд побед, включая успех в противостоянии с Амир Ханом и Лиамом Смитом.

В сентябре 2017 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на T-Mobile Arena состоялся первый бой Альвареса с казахстанским боксером Геннадием Головкиным. На кону стояли титулы WBA (Super), WBC и IBF в среднем весе. Поединок завершился вничью. Через год Канело решением судей победил Головкина на той же арене.

В октябре 2018 года Сауль подписал рекордный контракт со стриминговым сервисом DAZN на 365 миллионов долларов за следующие 11 боев.

Затем Альварес завершил победой семь поединков подряд, включая противостояние с россиянином Сергеем Ковалевым и британцем Каллумом Смитом. После пандемии коронавируса Канело расторг контракт с DAZN, так как компания отказалась платить мексиканцу гарантированную сумму в размере 35 миллионов долларов.

В мае 2022 года в Лас-Вегасе Канело проиграл россиянину Дмитрию Биволу решением судей в поединке за титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелой весовой категории. Счет был 115-113 в пользу соперника мексиканца. Сауль потерпел первое поражение за девять лет.

В сентябре 2022 года состоялся третий бой Альвареса с Головкиным. Мексиканец в очередной раз оказался сильнее, а в мае 2023-го Канело одолел британца Джона Райдера.

Боксер Сауль Альварес.
Сауль Альварес.
Фото Global Look Press

Почему у Сауля Альвареса прозвище Канело

«Канело» в испанском языке является словом, обозначающим корицу. В Мексике есть чай, который при заварке с корицей приобретает желтовато-оранжевый цвет. У Сауля Альвареса рыжие волосы, веснушки и белое лицо, что не было характерным для местных. В детстве его дразнили и обзывали сверстники, а тренер Хосе Рейносо придумал мальчику прозвище «canelito» (с испанского — «маленькая корица». — Прим. «СЭ»).

Стиль Сауля Альвареса

У Альвареса агрессивный универсальный стиль боксирования. Канело отличается скоростной работой рук и ног для быстрого перемещения. Помимо этого, у Сауля крепкий подбородок, что позволяет ему справляться с сильными ударами противника.

Канело отлично защищается, маневрируя головой, уклоняясь от ударов. Альварес искусно владеет навыком парирования и блокирования ударов соперников.

Боксер Сауль Альварес.
Сауль Альварес.
Фото Global Look Press

Достижения Сауля Альвареса

Любительские

  • серебро на юниорском чемпионате Мексики (2004);
  • золото на юниорском чемпионате Мексики (2005).

Профессиональные

  • чемпион штата Халиско среди профессионалов (2007-2008);
  • чемпион мира по версии WBC (2008);
  • чемпион мира по версиям TheRing, WBA и WBC (2013);
  • чемпион мира по версии WBC (2015);
  • чемпион мира по версиям WBA, WBC (2018);
  • чемпион мира по версиям WBC, IBF, WBA Super и WBO (2022).
Фернанда Гомес. Потрясающая жена Канело: стильная красотка и бизнес-леди

Личная жизнь Сауля Альвареса

С 2016 года Альварес находится в отношениях с бизнесвумен Фернандой Гомес. Состояние женщины оценивается в 20 миллионов долларов. Она владеет модными бутиками и маникюрными салонами в Мексике. В 2021 году Сауль и Фернанда поженились. Пара воспитывает дочь. У Альвареса еще есть сын и дочь — все дети от разных отношений.

Ранее Канело встречался с актрисой Кейт дель Кастильо и колумбийской моделью Барбарой Турбей.

Сколько зарабатывает Сауль Альварес

По данным СМИ, общее состояние Сауля Альвареса оценивается в 200 миллионов долларов. По информации издания Daily Mirror, за 2021 год Канело заработал больше всех среди боксеров и бойцов ММА — 88,6 миллиона долларов.

У Альвареса есть особняк в его родном городе Гвадалахара. Внутри него представлен автопарк из роскошных автомобилей общей стоимости в районе 10 миллионов долларов. Его любимая модель — Mercedes SLS AMG Black Series, которая оценивается в 700 тысяч долларов. Сауль также владеет яхтой за 54 миллиона долларов и частным самолетом за 35 миллионов долларов.

Социальные сети Сауля Альвареса

Страница в Википедии
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Instagram*

* Запрещен в РФ; соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Бокс
Геннадий Головкин
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
Флойд Мейвезер-младший
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