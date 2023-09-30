Биография Сауля Альвареса: история мексиканского рекордсмена

Жизненный путь одного из самых высокооплачиваемых боксеров современности.

Сантос Сауль Альварес Барраган

Прозвище: Канело

Дата рождения: 18 июля 1990 года

Место рождения: Гвадалахара (штат Халиско), Мексика

Рост: 173 см

Размах рук: 179 см

Вид спорта: бокс

Весовая категория: средняя (77 кг)

Стойка: правша

Статистика боев (рекорд в профессиональном боксе): 59-2-2

Детство и юность Сауля Альвареса

Сауль Альварес — самый младший ребенок в семье с восемью детьми. Его отец — Сантос Альварес, мать — Ана Мария Барраган. У мальчика одна сестра и шесть братьев. Все дети семейства Альварес увлекались спортом. Братья Сауля Рикардо, Рамон и Ригоберто также занимались боксом. Последний из них даже становился временным чемпионом мира по версии WBA.

В 13-летнем возрасте Сауль Альварес увидел дебют своего старшего брата Ригоберто в профессиональном боксе. После этого мальчик решил пойти по стопам родственника. Ригоберто подарил младшему брату перчатки и проводил первые тренировки в гараже. Через год Сауль стал вице-чемпионом юниорского чемпионата Мексики, который прошел в Синалоа. В 2005 году Альварес завоевал золото чемпионата страны по юниорам в городе Тустла-Гутьеррес. Рекорд Сауля в любительском боксе составлял 44 победы (12 нокаутом) при двух поражениях.

Сауль провел детство на семейной ферме, где освоил верховую езду. Альварес не любил школу, поэтому бросил учебу в восьмом классе. По словам боксера, ему было тяжело совмещать уроки с тренировками. Кроме того, Сауль подрабатывал в свободное время в магазине мороженого, который принадлежал отцу.

Спортивная карьера Сауля Альвареса

Альварес дебютировал в профессиональном боксе в октябре 2005 года в городе Тонала. Тогда Канело было 15 лет. Юный спортсмен победил соотечественника Абрахама Гонсалеса. Следующие три поединка также завершились победами Сауля, одна из них была над Мигелем Васкесом. Летом 2006-го Альварес впервые закончил бой вничью — с Хорхе Яресом.

После этого Альварес одержал 9 побед подряд. В августе 2007 года Канело победил Рикардо Кано и заполучил чемпионский пояс штата Халиско в полусредней весовой категории. В марте 2008 он сохранил титул после того, как техническим нокаутом победил Франсиско Вильянуэву. Через месяц Канело оказался сильнее Габриэля Мартинеса и стал чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе. Затем Альварес дважды защитил пояс в поединках с Карлосом Аданом Хересом и Раулем Пинсоном.

В 2008 году на турнире в Мексике Канело попал в Книгу рекордов Гиннесса. Сауль вместе с шестью родственниками семьи Альваресов получили сертификат за «наибольшее количество братьев и сестер, дравшихся на одном и том же вечере бокса». Тогда в поединках приняли участие Сауль, Ригоберто, Рамон, Рикардо, Гонсало, Даниэль и Виктор Альваресы.

Летом 2009 года Канело стал обладателем вакантного пояса WBC в полусреднем весе молодежной категории после победы над российским боксером Маратом Хузеевым. Через год Сауль стал вице-чемпионом в первой средней весовой категории по версии WBC, нокаутировав аргентинца Лучано Леонеля Куэлло.

Следом Альварес одержал девять побед подряд, завоевав вакантный титул WBC в полусреднем весе, а также стал чемпионом мира по версии The Ring, WBC и WBA.

В сентябре 2013 года Канело впервые потерпел поражение в профессиональной карьере. Сауль проиграл раздельным решением судей американцу Флойду Мейвезеру-младшему. За поединок Альварес заработал 10 миллионов евро. Следом Канело одержал семь подряд побед, включая успех в противостоянии с Амир Ханом и Лиамом Смитом.

В сентябре 2017 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на T-Mobile Arena состоялся первый бой Альвареса с казахстанским боксером Геннадием Головкиным. На кону стояли титулы WBA (Super), WBC и IBF в среднем весе. Поединок завершился вничью. Через год Канело решением судей победил Головкина на той же арене.

В октябре 2018 года Сауль подписал рекордный контракт со стриминговым сервисом DAZN на 365 миллионов долларов за следующие 11 боев.

Затем Альварес завершил победой семь поединков подряд, включая противостояние с россиянином Сергеем Ковалевым и британцем Каллумом Смитом. После пандемии коронавируса Канело расторг контракт с DAZN, так как компания отказалась платить мексиканцу гарантированную сумму в размере 35 миллионов долларов.

В мае 2022 года в Лас-Вегасе Канело проиграл россиянину Дмитрию Биволу решением судей в поединке за титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелой весовой категории. Счет был 115-113 в пользу соперника мексиканца. Сауль потерпел первое поражение за девять лет.

В сентябре 2022 года состоялся третий бой Альвареса с Головкиным. Мексиканец в очередной раз оказался сильнее, а в мае 2023-го Канело одолел британца Джона Райдера.

Сауль Альварес. Фото Global Look Press

Почему у Сауля Альвареса прозвище Канело

«Канело» в испанском языке является словом, обозначающим корицу. В Мексике есть чай, который при заварке с корицей приобретает желтовато-оранжевый цвет. У Сауля Альвареса рыжие волосы, веснушки и белое лицо, что не было характерным для местных. В детстве его дразнили и обзывали сверстники, а тренер Хосе Рейносо придумал мальчику прозвище «canelito» (с испанского — «маленькая корица». — Прим. «СЭ»).

Стиль Сауля Альвареса

У Альвареса агрессивный универсальный стиль боксирования. Канело отличается скоростной работой рук и ног для быстрого перемещения. Помимо этого, у Сауля крепкий подбородок, что позволяет ему справляться с сильными ударами противника.

Канело отлично защищается, маневрируя головой, уклоняясь от ударов. Альварес искусно владеет навыком парирования и блокирования ударов соперников.

Сауль Альварес. Фото Global Look Press

Достижения Сауля Альвареса

Любительские

серебро на юниорском чемпионате Мексики (2004);

золото на юниорском чемпионате Мексики (2005).

Профессиональные

чемпион штата Халиско среди профессионалов (2007-2008);

чемпион мира по версии WBC (2008);

чемпион мира по версиям TheRing, WBA и WBC (2013);

чемпион мира по версии WBC (2015);

чемпион мира по версиям WBA, WBC (2018);

чемпион мира по версиям WBC, IBF, WBA Super и WBO (2022).

Личная жизнь Сауля Альвареса

С 2016 года Альварес находится в отношениях с бизнесвумен Фернандой Гомес. Состояние женщины оценивается в 20 миллионов долларов. Она владеет модными бутиками и маникюрными салонами в Мексике. В 2021 году Сауль и Фернанда поженились. Пара воспитывает дочь. У Альвареса еще есть сын и дочь — все дети от разных отношений.

Ранее Канело встречался с актрисой Кейт дель Кастильо и колумбийской моделью Барбарой Турбей.

Сколько зарабатывает Сауль Альварес

По данным СМИ, общее состояние Сауля Альвареса оценивается в 200 миллионов долларов. По информации издания Daily Mirror, за 2021 год Канело заработал больше всех среди боксеров и бойцов ММА — 88,6 миллиона долларов.

У Альвареса есть особняк в его родном городе Гвадалахара. Внутри него представлен автопарк из роскошных автомобилей общей стоимости в районе 10 миллионов долларов. Его любимая модель — Mercedes SLS AMG Black Series, которая оценивается в 700 тысяч долларов. Сауль также владеет яхтой за 54 миллиона долларов и частным самолетом за 35 миллионов долларов.

Социальные сети Сауля Альвареса

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