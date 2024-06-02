30% Бивола нокаутировали Зинада. Сработал интеллект или инстинкт убийцы?

Только что в Саудовской Аравии Дмитрий Бивол защитил чемпионский пояс WBA в полутяжелом весе. И это его первый нокаут за 10 последних боев.

Вообще-то, мы рассчитывали праздновать немного другое — объединительный бой с Бетербиевым планировался на 1 июня, и мы могли получить нового абсолютного чемпиона мира — из России. Но мениск Артура имел какие-то свои планы, а именно — решил разорваться. Ну, хотя бы не за день до боя...

И от боя с Маликом Зинадом мы тоже ждали немного другого. Потому что, по мнению англоязычных комментаторов, например, там шансы были 30 к 1, настолько Дмитрий был фаворитом. И нокдаун, в который он отправил соперника уже в первом раунде, это все вроде бы подтверждал. Что произошло затем? Как обычно бывает у Дмитрия, он убрал ногу с педали газа.

И мы смогли немного рассмотреть его соперника. Зинад — уроженец Ливии, живет на Мальте, и в этом смысле он не продукт боксерской индустрии или культуры какой-то из стран. Первая же мысль по поводу его кандидатуры на замену была такой: не найти за месяц никого лучше, чем Малик? Значит, вы и не искали.

Зинад проводил в последнее время один бой в год, дрался за второстепенные региональные титулы, против ноунеймов, конечно, но выпросил себе отборочный бой за вторую строчку рейтинга IBF... После этого он должен был бы стать претендентом, с которым никто не хочет драться, потому что незачем — ни имени, ни денег — и вместо боев получать от чемпионов отступные. Но случилась травма Бетербиева, Биволу решили дать легкий бой, а дальше — кто-то занят, кто-то хочет много денег, а менеджер Зинада кое-кого знает.

Впрочем, легкие бои тоже иногда плохо заканчиваются. Но у чемпиона репутация боксера, который не ошибается. Он может дать вам небольшой шанс, поблажку, но свое в конце концов заберет.

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Зинад показал неплохой джеб, длинный, достаточно быстрый, способный проникать через защиту. Пару раз попал справа. Но после удара он оставлял руку впереди, тем самым словно выпрашивая правый кросс в голову — возможно, Дмитрий сомневался, решил поиграть с ним чуть подольше. Малик то ли набрался уверенности, то ли опьянел от вкуса своей крови (нос у него был уже разбит) — и в конце 4 раунда после гонга решил пободаться, уперся в оппонента лбом, как обычно делают на стердаунах, пытаясь спровоцировать или соперника, или охрану.

Бивол боднул в ответ, ему это будто даже понравилось. Дальше он продолжил Зинада разбивать. Наносил большую часть урона левым хуком, прикормил Малика, а затем жестко воткнул ему в голову правый удар. Собственно, потом уже добивание не было ни особенно расчетливым, ни сколько-нибудь жестким, просто летящие в цель руки и останавливающий все рефери.

Впервые за 10 боев и 6 лет с небольшим мы можем увидеть досрочную победу Бивола. Сказать кому-то сейчас, что у Дмитрия была серия из 5 нокаутов подряд, так ведь многие не поверят. И есть ощущение, что в целом ряде случаев он, так же как с Зинадом, мог разбираться с более серьезными соперниками. Но в последний момент, слушая тренера и действую предельно рационально — сбавлял обороты и продолжал играть с едой, забывая об инстинкте убийцы. А он у него есть. Дремлет где-то внутри — и иногда просыпается.

Мы очень много ждем и требуем от Дмитрия. Как от одного из флагманов не просто российского бокса, он еще и представитель интеллектуального стиля в ринге, который любят и ценят фанаты бокса — и не всегда понимают другие, кому нужны нокауты. Бивол может давать публике и одно, и другое. Когда понимает, зачем.

В Саудовской Аравии впечатлились стилем Бивола давно. Позже в этом году местный промоутер Турки Аль аш-Шейх обещает все же организовать со второго раза поединок против Бетербиева. А если нет — прозвучало имя Джея Опетайи, чемпиона в первом тяжелом весе. И это оба крайне крутых варианта. И ни в одном из этих случаев Дмитрию работать на 30% от своих возможностей не получится.

Мы, наконец, получим 100% Бивола. Хочется в это верить.