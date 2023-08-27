Рефери спас Усика от нокаута? Украинский боксер не мог встать после удара Дюбуа

После спорного эпизода Александр финишировал британца.

В ночь на 27 августа во Вроцлаве, Польша, состоялся боксерский вечер, в главном событии которого украинец Александр Усик встретился с британцем Даниэлем Дюбуа. Поединок носил статус титульного — на кону стояли пояса по версиям WBO, WBC, IBF и IBO в тяжелом весе.

Усик боксировал с Дюбуа из безысходности: договориться о бое за звание абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри не удалось. Цыганский Король выбрал легкую встречу с Фрэнсисом Нганну, а Усику пришлось довольствоваться защитой поясов от обязательного претендента по линии WBA.

Британец перед поединком с украинцем шел на серии из четырех побед подряд, все они закончились нокаутами не позже четвертого раунда. Всего в профессиональной карьере Дюбуа 19 побед, из них досрочно он закончил 18 поединков, а также одно поражение. Проиграл Джо Джойсу, который финишировал Дюбуа в десятом отрезке.

Начало боя осталось за украинским боксером: Усик аккуратно забрал первые два раунда, но третий получился более близким. Четвертый отрезок — явно за Дюбуа, который здорово контратаковал и смотрелся довольно резво.

В пятом раунде Дюбуа тоже действовал уверенно — настолько, что пробил Усику в район паха. Александр упал и не мог подняться несколько минут — рефери дал ему время на восстановление, но после просмотра повторов стало очевидно, что британец попал по корпусу и вряд ли задел пах.

Если бы судья был внимательнее, все могло бы завершиться уже в тот момент безумным апсетом, но бой продолжился, и в восьмом раунде Дюбуа оказался в нокдауне. А в начале девятого отрезка британец снова упал, и в этот раз не нашел в себе сил подняться до того, как рефери закончит отсчет.

Александр провел защиту и может ждать завершения истории Фьюри с Нганну, чтобы вернуться к переговорам с британцем, а Дюбуа остается лишь сожалеть. Вряд ли кто-то ожидал, что он найдет способ уронить украинца. Британец, конечно, имеет моральное право требовать реванш, но такой подарок прямо сейчас он точно не получит.