В Британии Усик проиграл бы нокаутом. В Польше он нокаутировал Дюбуа

В неожиданно наполненном драмой и эмоциями поединке в Польше Александр Усик победил Даниэля Дюбуа.

За пару дней до боя я посмотрел коэффициенты букмекеров — Усик — Дюбуа 10 к 1,10% шансы Дюбуа на победу были. Когда поединок начался — примерно так оно и выглядело. Первым же своим жестким силовым джебом Усик встряхнул голову соперника так, что я забеспокоился, что все закончится, еще не начавшись. Как бить Дюбуа, используя один только джеб, показал всем пару лет назад Джо Джойс. Просто гвоздил передней рукой в глаз, пока он не закрылся, а потом Дэниэль сам сел на пол в растерянности от боли и непонимания.

Глупо было бы ожидать, что британец совсем ничему с тех пор не обучился, но на финты Усика он реагировал исправно, за джебом не видел быстрый левый удар, да и ловить чемпиона в движении он даже не слишком пытался. Но к третьему раунду это был уже совсем другой поединок. Пошел дождь. Боксеры начали скользить. Они не падали, но видно было, что движения стали другими, Усик будто бы стал чуть более статичной целью, и движений по фронту атаки в стороны я видел все меньше.

И в четвертом раунде Дэниэль достал его своим правым хуком. Так, ничего особенного, но удар был чувствительный. В таких случаях нужно дожимать, усиливать натиск, потому что Усик такого класса боксер, что обязательно перестроится, адаптируется. Бой выглядел местами чуть похожим на встречу Усика с Джошуа, только в чуть замедленной съемке. Драмы не хватало. Драма появилась в пятом раунде.

Дождь не переставал. Настил ринга скрипел под ногами. Боксеры чуть смещались относительно друг друга, когда Дюбуа подсел вниз и пробил апперкот по скользящему в сторону сопернику. По корпусу. Все логично, отличный способ замедлить чемпиона. И к тому же до этого туда били Чисора, Джошуа — и Усик реагировал на такие попадания. В голову — нет, даже не моргал. Марис Бриедис, который дал ему очень тяжелый поединок, тоже заходил через корпус — использовал многоударные серии и переводил огонь на голову.

Но здесь был одиночный мощный удар, Усик свалился так, как падал Тайсон Фьюри, пропустив от Уайлдера, будто из-под него табуретку вышибли. И рефери Луис Пабон, ориентируясь на язык тела Александра, не засомневался в том, что удар был ниже пояса. А стоило бы. С некоторых ракурсов удар будто бы мог чиркнуть по раковине, но в момент попадания — он врезался в пояс. Рефери перед началом поединка обычно показывает, какой удар он будет считать правомерным, а какой нет. Кто-то показывает в верхнюю часть пояса, кто-то в нижнюю, иные посередине, а еще иногда требуют у боксеров подтянуть шорты или опустить выпирающую вверх часть защиты, так как она аж печень прикрывает почти. Может быть, Пабон сделал это в раздевалке или на rulesmeeting после взвешивания, но обычно это происходит в ринге, когда оба стоят друг перед другом.

Так что мнения зрителей разделились и вряд ли что-то можно с этим сделать. На мой взгляд, в Британии бы не зафиксировали удар ниже пояса и даже отсчитали бы нокдаун, а с ним и нокаут — так как вряд ли Усик мог бы встать на счет 8.

4-5 минут чемпион восстанавливался, а Дюбуа сомневался, все ли он правильно сделал. А дальше мы снова получили какой-то другой бой, третий его вариант. Британский боксер с извиняющимся видом почти не бил соперника. То есть там, где нужно было пробивать комбинации, снимать защиту и гвоздить снова примерно в ту же точку — ну, немного выше — Дэниэль решил, что это наверное слишком жестоко. И следующий весомый удар туда же мы увидели примерно через 3 минуты, в следующем раунде.

Усик, между тем, почти восстановился, был только чуть ограничен в движении, что объяснимо, ну и очень много мазал с левой руки. Правый джеб работал, а вот с сильнейшей руки запускал удары мимо. Никогда в его исполнении такого не видел, но это, наверное, можно списать на то, что ноги отставали — дождь, удар в нижнюю часть туловища (назовем это так).

Дэниэль Дюбуа упустил свой момент, уже в конце шестого раунда Усик начал «наваливать», как он любит, взвинчивать темп, заставляя соперника делать то же самое, теряя силы и концентрацию. Он все же психологически очень незрелый боец. И окончательно все стало ясно в седьмом, когда рефери снова остановил Дюбуа после удара и начал делать ему внушение, тот смутился, стал, видимо, осмысливать, и тут же Усик пошел вперед с серией и куча ударов попала, британец просто потерялся. Смутить его было легко. Просто посмотрите, в каком шоке он смотрел на Усика не пресс-конференции месяц-полтора назад, когда тот начал читать рэп.

Дальше был нокдаун в восьмом раунде, где одновременно и нога поехала, и несколько ударов в голову прилетело, и Дэниэль опустился на колено, чтобы остановить атаку соперника. В девятом он еще наверное о чем-то важном продолжал думать, в действиях было больше рассеянности, чем усталости. Силовой джеб, жесткий, быстрый, совсем как тот удар, которым Усик начал бой, приземлил Дюбуа на четвереньки. Луис Пабон начал считать, но вставал Дэниэль с четким пониманием, что ему конец.

Уже потом, после награждения чемпиона, он смотрел на повторы и кричал в микрофон — «ну как это может быть ударом ниже пояса?!», но толпа уже расходилась со стадиона. Фрэнк Уоррен, промоутер, который вырастил Дюбуа, после поражения вернул его в топ и даже соорудил временный чемпионский пояс WBA, обещает добиваться реванша с Усиком. Если договорится с WBA. Следующим претендентом по версии IBF является Филипп Хргович. Но он может согласиться на отступные, если ему пообещают, что он следующий. Или Фрэнк Уоррен придумает еще какую-то хитрую схему. На пробитом (а реакция на удары Усика почти в каждом раунде была слишком острая) Дюбуа он еще заработает. Если состоится реванш, шансов у Дэниэля будет еще меньше. Разве что вместе с дождевыми облаками он еще смерч и цунами возьмет с собой в ринг.

Усик так оценил его физическую силу: «Нет, нет там мощи. Только в моих яйцах».