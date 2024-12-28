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Сегодня, 17:45

Боксер из Пуэрто-Рико умер спустя неделю после завоевания пояса. В 2024 году он побил рекорд Майка Тайсона

Боксер Бамба умер спустя неделю после завоевания титула WBA Gold
Егор Сергеев
Боксер Пол Бамба
Пол Бамба скончался спустя неделю после завоевания чемпионского пояса.
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Спортивный мир в шоке.

Боксер Пол Бамба скончался спустя неделю после завоевания титула WBA Gold в весовой категории до 90,71 килограмма. 35-летний спортсмен из Пуэрто-Рико провел насыщенный год и даже побил рекорд Майка Тайсона.

Что известно о смерти

О гибели боксера сообщил его менеджер Шаффер Смит, он же — рэпер Ne-Yo. Смит опубликовал грустный пост в соцсетях, в котором рассказал о произошедшем. Точная причина смерти Пола до сих пор не озвучена. Бамба стал первым клиентом компании американца — их связывала дружба.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине любимого сына, брата, друга и чемпиона по боксу Пола Бамбы, чей свет и любовь коснулись бесчисленного множества жизней. Он был жестоким, уверенным в себе бойцом с неутолимым желанием достичь величия. Но важнее, что он был потрясающей личностью и вдохновлял многих своим напором и решительностью. Мы убиты горем. Убедительно просим о конфиденциальности и понимании в это трудное время, когда мы все вместе переживаем горе», — написал Смит.

Неделю назад Пол выиграл чемпионский пояс

Предпосылок к кончине 35-летнего боксера как будто не было. 21 декабря он провел последний поединок, в котором выиграл чемпионский титул WBA Gold в весовой категории до 90,71 килограмма. Пуэрториканец оказался сильнее представителя Мексики Рохелио Медины Луну, победив техническим нокаутом в шестом раунде.

После схватки спортсмен опубликовал в соцсетях эмоциональное сообщение, радуясь победе над мексиканцем. «В этом году я поставил цель и добился ее. Было нелегко, было много препятствий, которые я преодолел. Всегда держался намеченного пути, несмотря на обстоятельства. Если у вас есть то, что некоторые могут назвать странной целью, идите за ней. Докажи всем, кто в тебе сомневается», — написал Бамба.

Боксер Пол Бамба
Фото соцсети

После завоевания титула Бамба даже вызвал на бой Джейка Пола — его аккаунт отметили в совместной публикации боксера с Ne-Yo. Тем более у атлетов была точка пересечения: Томми Фьюри, нанесший Джейку единственное поражение, в 2022 году мог встретиться с пуэрториканцем — бой не состоялся, так как спортсмены не договорились, в каком весе выступать. Пол отреагировал на смерть потенциального соперника постом в соцсетях.

В 2024 году Бамба побил рекорд Майка Тайсона

2024 год выдался для Бамбы очень насыщенным. Пуэрториканец провел 14 боев и в каждом из них выиграл нокаутом — иногда он проводил поединки с разницей в пару недель. Благодаря этому спортсмен побил рекорд Майка Тайсона по количеству побед нокаутом за год — у Железного Майка было 13.

«Прошлой ночью Пол Бамба вошел в историю! Он побил рекорд Майка Тайсона: 14 побед за год — все нокаутами! Поздравляю, для меня честь быть твоим менеджером», — писал в соцсетях Ne-Yo после последнего поединка его клиента.

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Всего за карьеру Пол успел провести 22 боя: оформил 19 побед и потерпел лишь три поражения. Пуэрториканец был настоящим нокаутером — 18 из 19 успешных поединков завершил досрочно. Впервые на ринг он вышел в январе 2021 года.

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