Поветкина отстранили из-за допинг-нарушения 10-летней давности. Он завершил карьеру еще в 2021 году

Спустя столько лет — зачем?

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило российского боксера Александра Поветкина по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщила пресс-служба ITA.

На каком основании

Россиянин временно отстранен на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Допинг-нарушение было зафиксировано 25 октября 2014 года. Днем ранее Поветкин победил камерунца Карлоса Такама в бою за серебряный чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Похожая история недавно произошла с еще одним российским боксером, уже не выступающим на профессиональном ринге. В сентябре Григория Дрозда временно отстранили за предполагаемое нарушение 10-летней давности.

Допинг-тесты Александра были несколько раз провалены

Ранее допинг-тесты нашего боксера дважды давали положительный результат. В мае 2016-го был отменен бой Поветкина против чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера, после того как в допинг-пробе россиянина был обнаружен мельдоний.

В декабре 2016-го сорвался претендентский поединок Александра против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в допинг-пробе остарина.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чем сейчас занимается Поветкин

Олимпийскому чемпиону (2004), чемпиону мира (2003) и двукратному чемпиону Европы (2002, 2004) 45 лет. В профессиональном боксе Поветкин становился временным чемпионом мира по версии WBC и регулярным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в тяжелом весе. В его активе 36 побед (25 нокаутом) на профессиональном ринге, 3 поражения и 1 ничья.

Александр завершил профессиональную карьеру в 2021 году после поражения от британца Диллиана Уайта техническим нокаутом во втором раунде. В мае 2024 года его назначили заместителем губернатора Вологодской области.

Поветкин не раз заявлял о том, что не планирует возвращаться на ринг.

«Реванш с Диллианом Уайтом? Честно, очень бы хотел его провести, но сейчас трудно об этом говорить. Наверное, я уже не вернусь, хотя в жизни всякое бывает», — говорил он «РБ Спорт» в июне 2024-го.