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В выходные пройдет повторный бой между двумя лучшими боксерами современности в супертяжелом весе — украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Поединок возглавит вечер бокса в Эр-Рияде. Приводим основную информацию о противостоянии Усик vs Фьюри, статистику и результаты соперников, прогнозы и расклады, а также где и как можно посмотреть реванш.

Дата и время начала реванша Усик vs Фьюри

Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри проведут второй бой в 2024 году. Поединок возглавит боксерский вечер в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 21 на 22 декабря. Ориентировочное время начала — 1.30 по московскому времени.

Кард турнира и формат боя Усик — Фьюри 2

В андеркарде реванша Усика и Фьюри пройдут семь боев. Турнир начнется 21 декабря в 19.00 мск.

Полный кард вечера бокса в Эр-Рияде 21 декабря

Александр Усик (Украина, 22-0) — Тайсон Фьюри (Великобритания, 34-1-1)

Сергей Богачук (Украина, 24-2) — Ишмаэль Дэвис (Великобритания, 13-1)

Мозес Итаума (Великобритания, 10-0) — Демси Маккин (Австралия, 22-1)

Джонни Фишер (Великобритания, 12-0) — Дэйв Аллен (Великобритания, 23-6-2)

Питер Макгрейл (Великобритания, 10-1) — Рис Эдвардс (Уэльс, 16-0)

Исаак Лоу (Великобритания, 25-2-3) — Ли Макгрегор (Шотландия, 14-1-1)

Даниэль Лапин (Украина, 10-0) — Дилан Колин (Франция, 14-0)

Андрей Новицкий (Украина, 13-0) — Эдгар Рамирес (Мексика, 10-1-1)

Формат боя Усика и Фьюри — 12 раундов по три минуты. Если победитель не будет определен досрочно (нокаут, технический нокаут, отказ боксера или его секундантов, дисквалификация), то его назовут три судьи (единогласным или раздельным решением большинства).

Тайсон Фьюри и Александр Усик. Фото Getty Images

Как закончился первый бой Усика и Фьюри

Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира состоялся в ночь с 18 на 19 мая. Тогда Фьюри выставил пояс WBC, а Усик — пояса WBA-Super, IBF, WBO, IBO, The Ring. Александр победил раздельным решением судей и стал первым с начала века абсолютом в супертяжелом весе — 114:113, 113:114 и 115:112.

Что стоит на кону в реванше Усика и Фьюри

Боксеры сразятся за чемпионские титулы по версиям WBA-Super, WBC, WBO, IBO, The Ring. Летом Усик оставил вакантным ранее выигранный титул IBF из-за невозможности провести обязательную защиту в этой организации по пункту о незамедлительном бое-реванше с Фьюри.

Рекорд, статистика и последние результаты Усика и Фьюри

Усику 37 лет, он провел 22 поединка на профессиональном уровне и одержал 22 победы (включая 14 побед нокаутом).

Олимпийский чемпион-2012 и бывший чемпион в полутяжелом весе поднялся в супертяжи в 2019 году. Завладел поясами WBA-Super, IBF, WBO, IBO после победы в первом поединке с Энтони Джошуа в сентябре 2021-го, а во втором в августе 2022-го добавил титул The Ring.

Александр Усик. Фото Reuters

Результаты последних боев Александра Усика

19 мая 2024 года Тайсон Фьюри (34-1-1) Победа, SD 12 / 3.00 22-0 27 августа 2023 года Даниель Дюбуа (22-2) Победа, TKO 9 / 1.49 21 августа 2022 года Энтони Джошуа (28-4) Победа, SD 12 / 3.00 26 сентября 2021 года Энтони Джошуа (28-4) Победа, UD 12 / 3.00 30 октября 2020 года Дерек Чисора (35-13) Победа, UD 12 / 3.00

Фьюри 36 лет, он провел 36 поединков на профессиональном уровне, одержал 34 победы (включая 24 победы нокаутом) и потерпел одно поражение, еще один бой завершился вничью.

В 2015 году после победы над Владимиром Кличко Фьюри стал чемпионом по версиям WBA-Super, IBF, WBO, IBO, The Ring, но утратил эти титулы из-за допингового отстранения. В феврале 2020-го Тайсон завоевал и затем до мая 2024-го удерживал титул по версии WBC.

Тайсон Фьюри. Фото AFP

Результаты последних боев Тайсона Фьюри

19 мая 2024 года Александр Усик (22-0) Поражение, SD 12 / 3.00 34-1-1 29 октября 2023 года Фрэнсис Нганну (0-2) Ничья, SD 10 / 3.00 34-0-1 3 декабря 2022 года Дерек Чисора (35-13) Победа, TKO 10 / 2.51 23 апреля 2022 года Диллиан Уайт (29-3) Победа, KO 6 / 2.59 23 февраля 2022 года Деонтей Уайлдер (43-4-1) Победа, TKO 7 / 1.39

Данные Усика и Фьюри перед реваншем

Рост Тайсона Фьюри составляет 206 сантиметров, рич (размах рук) — 216 см.

Британец перед первым боем с Усиком показал вес 118,8 кг. Официальный вес Фьюри перед реваншем — 127,4 кг.

Рост Александра Усика — 191 см, рич (размах рук) — 198 см.

Украинец перед первым боем с Фьюри весил 101,4 кг. Официальный вес Усика перед реваншем — 102,5 кг.

Сколько заработают Усик и Фьюри за реванш

Официально суммы гонораров Усика и Фьюри не называются.

По данным The Sportster, в повторном бою общий призовой фонд составит около 190 миллионов долларов (150 миллионов фунтов стерлингов), а пропорция распределения гонораров сместилась от британца к украинцу — 40 на 60. Усик гарантированно получит около 114 миллионов долларов, а Фьюри заработает около 76 миллионов.

По данным Independent, в первом бою призовой фонд составлял 150 миллионов долларов, а пропорция распределения гонораров — 70 на 30 в пользу британца. Фьюри гарантированно получил 76 миллионов долларов, а Усик заработал 65 миллионов.

Все эти суммы — до вычета налогов и без процента от продаж платных трансляций боев.

Что говорят Усик и Фьюри перед реваншем

Соперники во время разогрева повторного боя несколько раз пообещали забрать победу. Фьюри считает, что уверенно провел первый поединок, снова рассчитывает на свой успех и хочет получить трилогию, Усик обещает выиграть во второй раз.

«Я хочу бить его по лицу, пока его щеки не покраснеют. Но я не забываю о том, что мне надо оставаться спокойным», — сказал Усик.

«В субботу ждите серьезного Цыганского Короля. Я сосредоточен. Я нанесу ему максимальный урон и причиню боль. При подготовке я ни на что не отвлекался. Мне предстоит бой с человеком, который хочет сбить мне мозги и все отобрать. Я отошел от всей своей обычной жизни — не брал в руки телефон, даже не брился. Я стал дикарем», — сказал Фьюри.

Александр Усик и Тайсон Фьюри: дуэль взглядов после пресс-конференции. Фото Reuters

Дуэль взглядов Усика и Фьюри

В четверг Усик и Фьюри провели длительную дуэль взглядов после пресс-конференции. Боксеры больше шести минут смотрели друг на друг, а первые попытки их развести оказались неудачными. Тайсон начал все громче и громче обращаться к сопернику, Александр в итоге принялся ему коротко отвечать. Только после десяти минут стердауна организаторам удалось развернуть противников и закончить мероприятие.

Еще одна дуэль взглядов прошла в пятницу после официального взвешивания. На этот раз она заняла около десяти секунд, после чего Фьюри отвернулся от Усика.

Кто фаворит и прогнозы на бой Усика и Фьюри

Усик считается фаворитом: коэффициент на его победу на неделе боя составил 1.60, на победу Фьюри — 2.57. Коэффициент на ничью — 15.00.

Экс-чемпион мира британец Тони Беллью напомнил, что одним из немногих прогнозировал победу Усика в первом бою, а теперь снова отдает ему предпочтение.

«В матче-реванше у него не будет этого элемента неожиданности. Но в конечном счете Усик — лучший природный тяжеловес по боксу, которого я когда-либо видел. Никогда не думал, что он будет достаточно большим для тяжелого веса. Думаю ли я, что Фьюри совершенно не в себе? Абсолютно нет. Но думаю ли я, что он победит? Нет. Я снова склоняюсь к Усику. Я думаю, что это будет очень равный бой, и я думаю, что Усик выиграет его по очкам», — сказал Беллью. (Britain's News Channel)

Другой боксер, соотечественник Фьюри, британец палестинского происхождения Амир Хан верит, что Тайсон все же сможет взять реванш после первого поединка с Усиком.

«Думаю, что на этот раз Фьюри учтет ошибки, допущенные в первом поединке. Он понимает, что ему нельзя просто стоять перед Усиком. Считаю, что Фьюри будет на шаг впереди. В каждом реванше Тайсон выглядит всегда намного лучше. Он нокаутирует Усика в поздних раундах», — сказал Хан. (BoxNation)

Александр Усик — Тайсон Фьюри: финальная дуэль взглядов после церемонии взвешивания. Фото Getty Images

Во сколько начнется и где смотреть трансляцию боя Усик — Фьюри 2

Ориентировочное время начала главного события вечера Усик vs Фьюри — около 1.30 по московскому времени 22 декабря. Вечер бокса стартует 21 декабря в 19.00 мск.

Международную трансляцию будут вести онлайн-платформа DAZN и кабельный канал ESPN+.

В России нет официальной трансляции боя. Видео могут появляться в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя-реванша Усик — Фьюри. В лайве также будут доступны видеоплееры с прямым эфиром всего вечера бокса и его главного события Усик vs Фьюри.