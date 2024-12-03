Усик отправил Фьюри в нокдаун и стал абсолютным чемпионом мира. Как проходил первый поединок украинца и британца

После боя стало очевидно, что реванш неизбежен.

В ночь с 21 на 22 декабря (1.30 мск) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Тайсон Фьюри и Александр Усик проведут бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Рассказываем про их первый поединок, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде.

Фьюри завоевал статус линейного чемпиона еще в 2015 году, победив Владимира Кличко. После длительного перерыва он вернулся на ринг, завершил трилогию с Деонтеем Уайлдером с результатом: ничья, две победы нокаутом и титул WBC. В прошлом году он провел бой с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, выиграв раздельным решением судей.

Усик, в свою очередь, стал чемпионом мира по трем версиям, выиграв у Энтони Джошуа в 2021 году, а затем защитив титулы в реванше через год. В августе 2023-го он победил Даниэля Дюбуа, завершив бой в девятом раунде.

Поединок Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона несколько раз срывался, потому что стороны никак не могли договориться. В 2023 году противостояние Тайсона против украинца анонсировали без даты — планировалось, что поединок состоится или в конце 2023-го, или в начале 2024-го. Вскоре официальной датой боя назначили 17 февраля, но Фьюри получил травму. Так встреча перенеслась на 18 мая.

Бой в Эр-Рияде стартовал поздно ночью, несмотря на близость часового пояса с Москвой. Перед основным событием зрители увидели победу Джея Опетайи и короткое рэп-шоу. Усик появился на ринге в оригинальном костюме с меховыми деталями, а Фьюри выбрал более сдержанный стиль.

Бой начался осторожно, с разведки. Фьюри занял оборонительную позицию, тогда как Усик активно двигался по рингу. В конце первого раунда Тайсон стал подшучивать над соперником, но Александр нанес несколько точных ударов, особенно отличился левый оверхенд. Во втором раунде Усик смог потрясти соперника, но до нокдауна дело не дошло. Фьюри отвечал акцентированными ударами по корпусу, но украинец продолжал диктовать темп.

В третьем раунде британец начал действовать активнее, однако Усик сохранял высокий темп и стремился вымотать соперника. Перерыв позволил Фьюри услышать наставления тренера: он сосредоточился на двойном джебе и ударах по корпусу. Усик же, несмотря на небольшое рассечение, продолжал прессинговать.

В пятом и шестом раундах Фьюри стал наращивать агрессию, а Усик казался менее эффективным. Тайсон нанес несколько мощных апперкотов, один из которых серьезно потряс соперника. Однако Усик не сдавался и продолжал атаковать.

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К середине боя небольшое преимущество оказалось на стороне Фьюри. Усик пытался удерживать высокий темп, но британец стал более экономным в движениях и точным в ударах. В девятом раунде украинец провел серию тяжелых ударов, завершившихся нокдауном Фьюри. Тайсон выглядел растерянным, но смог восстановиться и удержаться на ногах.

Финальные раунды показали, что Усик сохраняет преимущество. Он уверенно атаковал, в то время как Фьюри реагировал медленнее. После завершения поединка боксеры обнялись, демонстрируя уважение друг к другу.

Судьи отдали победу Усику раздельным решением — на карточках значилось 115:112, 113:114, 114:113 в пользу украинца. Таким образом, он стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

«Уверен, я выиграл бой, он выигрывал некоторые раунды, но я выиграл большинство. Мы провели отличный бой, я выиграл этот бой, и я вернусь, у нас есть пункт о реванше. Поздравления Александру, Господь благослови его. Я хочу немедленный реванш, в октябре. Я повторюсь, я верю, что выиграл бой, но я не буду выдвигать отговорки», — заявил Фьюри после боя.

«Отец, ты слышишь меня? Мы это сделали! Спасибо большое моей команде, спасибо моему богу, Иисусу. Отличное время, отличный день! Тайсон, без тебя этот бой не был бы возможным. Немедленный реванш? Да, конечно. Я готов к реваншу. Мы сделаем еще один хороший бой», — сказал Усик после поединка.