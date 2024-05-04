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Сегодня, 09:45

Бой Бетербиев — Бивол отменен. Артур получил травму и перенесет операцию

Отменен бой Бетербиев — Бивол
Отдел единоборств «СЭ»
Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев.
Фото Соцсети
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Когда этот поединок состоится теперь — неизвестно.

1 июня в Саудовской Аравии должен был состояться боксерский поединок между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелой весовой категории отменен — по крайней мере, пока. Бетербиев получил травму и снялся с поединка.

Артур Бетербиев (в&nbsp;центре) после победы над Каллумом Смитом. «Зачем Бивол людей баламутит?» Артур Бетербиев — интервью после нового нокаута

Как сообщает журналист Майк Коппинджер, чемпиону мира по версиям WBC, WBO и IBF диагностировали разрыв мениска, повреждение он получил на тренировке. Бетербиеву сделают операцию на колене — по информации ESPN, он выступит не раньше сентября.

По словам министра и председателя Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха, бой против Бивола будет отложен на конец года. При этом турнир 1 июня все равно состоится, и противостояние «5 на 5», в котором боксеры компании Matchroom встретятся с представителями Queensberry, все же будет проведено в этот день. Также появляются сообщения, что Биволу могут найти нового соперника, но конкретной информации о том, кто это будет 1 июня, пока нет.

Поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола российские фанаты бокса ждали уже давно, но организаторы никак не могли договориться, поэтому спортсмены защищали свои пояса от обязательных претендентов. Многие не верили, что бой будет организован, потому что противостояние двух россиян не слишком интересно массовой аудитории в США, однако за организацию взялись промоутеры из Саудовской Аравии.

Артур Бетербиев.
Фото Соцсети
Бетербиев — чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF, а Бивол держит пояс по версии WBA Super. Оба боксера идут без поражений в профессиональной карьере: у Бивола 22 победы 11 из которых он одержал досрочно, а Бетербиев все 20 поединков завершил нокаутами.

Прошлый поединок Бивола состоялся 26 декабря 2023 года против британца Линдона Артура. Бой продлился все запланированные 12 раундов и завершился уверенной победой россиянина единогласным решением судей. Бетербиев 13 января 2024-го защитил пояса от британца Каллума Смита, отправив соперника в нокаут в седьмом раунде.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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