Русский боксер помогает Фьюри готовиться к реваншу с Усиком. Кто он такой?

У Алексея Дронова и Тайсона Фьюри один и тот же тренер.

Британский боксер Тайсон Фьюри поделился в соцсетях фотографиями с подготовки к реваншу с украинцем Александром Усиком. На фото присутствует 22-летний российский супертяжеловес Алексей Дронов, который совсем недавно перешел в профессионалы. Причем на снимке спортсмен одет в футболку с российским флагом и двуглавым орлом.

На фото, помимо Фьюри и Дронова, также запечатлены другие боксеры — Алексис Баррьер и Фернели Фелиз — младший, а также тренер британца Шугар Хилл Стюард. Тренировочный лагерь проходит на Мальте.

Что это за боксер

Дронов — перспективный российский боксер, который может построить серьезную карьеру. В 2018 году в возрасте 16 лет он выиграл золото юношеских Олимпийских игр, а также чемпионаты Европы и мира среди боксеров до 18 лет. Спустя два года он пытался отобраться на Олимпийские игры в Токио — прошел один круг, но далее в конкурентном поединке уступил другому россиянину — Владимиру Иванову. У Дронова неплохой опыт выступлений в любителях, откуда он ушел не так давно.

В 2023 году Алексей участвовал в чемпионате мира в весе свыше 92 килограммов — в 1/16 финала раздельным решением судей уступил казахстанскому боксеру Камшыбеку Кункабаеву, после чего принял решение перейти в профессионалы.

На новом уровне россиянин провел четыре поединка и выиграл в каждом из них — причем в дебюте всего за 42 секунды нокаутировал американца Феникса Эрвина. Все схватки состоялись в США. Последний бой Дронова прошел 21 сентября — незадолго до начала тренировочного лагеря Фьюри. Судя по свежему фото, сейчас Алексей стал одним из спарринг-партнеров англичанина.

Александр Усик и Тайсон Фьюри. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Его заметил тренер Фьюри

Россиянин начал строить профессиональную карьеру в США, где его заметил тренер Фьюри Шугар Хилл Стюард. Возможно, россиянину помогло участие в боксерском телешоу Team Combat League. Стюард начал работать с Алексеем — вероятно, поэтому он и оказался в лагере Цыганского Короля перед его реваншем с Усиком.

Сам Дронов поделился мнением о предстоящем поединке, когда в его активе было лишь две победы: «Думаю, что на стороне Фьюри габариты, и для своих габаритов он очень быстрый боксер, то есть это его не обременяет. Но в то же время он не настолько быстр, как Усик. Очевидно, скорость будет преимуществом Усика».

«Мы все видели, что в каждом поединке Усику доставляют проблемы удары по корпусу. И я думаю, что Фьюри будет стараться совершать их, использовать их как свое преимущество. И все знают, что Фьюри также любит грязные приемы. Это будет великолепное противостояние. Думаю, это будет противостояние мелочей, потому что они большие профессионалы, и здесь все решают неочевидные вещи», — делился мнением Алексей.

Когда реванш Фьюри и Усика

Первый поединок между Фьюри и Усиком прошел 18 мая в Саудовской Аравии — украинец победил раздельным решением судей, нанес Тайсону первое поражение в карьере и стал абсолютным чемпионом мира. Реванш Фьюри — Усик намечен на 21 декабря, место проведения то же — Kingdom Arena в Эр-Рияде (ориентировочное время начала поединка — 1.30 мск 22 декабря). На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBC, WBA Super, WBO, IBO и The Ring в тяжелом весе.