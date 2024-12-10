Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Статьи
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 18:00

От 50 гривен до 114 миллионов долларов. Сколько заработал Усик за свою карьеру

Гонорар Усика за реванш с Фьюри составит 114 миллионов долларов
Отдел единоборств «СЭ»
Боксеры Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Фото Getty Images
Telegram Дзен
Суммы космические.

В ночь с 21 на 22 декабря (01.30 мск) в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится вечер бокса, в главном событии которого украинец Александр Усик (22-0-0) проведет бой-реванш против британца Тайсона Фьюри (34-1-1). В первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.

По информации британского сайта TalkSPORT, боксеры получат на двоих 191 миллион долларов. На этот раз украинец как действующий чемпион заработает больше британца. По сведениям The Sportster, гонорар Усика составит 114 миллионов, а Фьюри — 76. По информации обозревателя бокса Саймона Джордана, за первый бой Фьюри полагались 115 миллионов, а Усику — 60. Сколько зарабатывал украинский боксер до того, как стать суперзвездой в тяжелом весе?

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Сам Усик рассказывал, что самый первый его гонорар в любительском боксе составил 50 гривен. «Я победил в чемпионате Крыма, и мой старший товарищ Сережа заплатил мне 50 или 100 гривен (119-238 рублей по нынешнему курсу. - Прим. «СЭ»)», — говорил боксер.

В профессиональном боксе Александр дебютировал 11 лет назад, в ноябре 2013-го. За поединок против кубинца Фелипе Ромеро действующий на тот момент олимпийский чемпион заработал 15 тысяч долларов, что уже солидная сумма для дебютанта. При этом еще 100 тысяч Усик получил в виде единоразового бонуса несколькими неделями ранее, когда подписал контракт с промоутерской компанией братьев Кличко К2. Что интересно, другой олимпийский чемпион с Украины, Василий Ломаченко, за свой первый профессиональный бой в США получил гонорар в размере 100 тысяч долларов.

По информации YouTube-канала Sensei Zakir, за победу на Олимпиаде Усик заработал 125 тысяч долларов, не учитывая государственные выплаты и награды. А в профессионалах гонорары Александра почти всегда росли. При этом отмечается, что, когда Усик участвовал в первом сезоне Всемирной боксерской суперсерии, его гонорары кратно увеличивались после каждой победы.

Фото Getty Images

Сколько заработал Усик за каждый поединок в профессиональной карьере (все суммы в долларах, брались из разных источников и не являются официальными):

  1. Фелипе Ромеро — 15 000
  2. Эпифано Мендоса — 16 500
  3. Бен Нсафоа — 20 000
  4. Сезар Давид Кренс — 18 000
  5. Дэниэль Брюэр — 22 000
  6. Дэни Вентер — 25 000
  7. Андрей Князев — 25 000
  8. Джонни Мюллер — 30 000
  9. Педро Хулио Родригес — 35 000
  10. Кшитоф Гловацки — 50 000
  11. Табисо Мчуну — 100 000
  12. Майкл Хантер — 150 000
  13. Марко Хук — 400 000
  14. Майрис Бриедис — 800 000
  15. Мурат Гассиев — 2 000 000
  16. Тони Белью — 3 250 000 (с учетом процента от продажи платных трансляций)
  17. Чазз Уизерспун — 1 200 000
  18. Дерек Чисора — 2 500 000 (с учетом процента от продажи платных трансляций)
  19. Энтони Джошуа (1-й бой) — 17 500 000 (с учетом процента от продажи платных трансляций)
  20. Энтони Джошуа (2-й бой) — 53 800 000
  21. Даниэль Дюбуа — 6 000 000

Всего — 87 956 500 долларов

Александр Усик и&nbsp;Тайсон Фьюри. Александр Усик — Тайсон Фьюри: основная информация о бое-реванше за звание чемпиона мира по трем версиям

Таким образом, суммарно с учетом двух поединков против Фьюри (174 миллиона) Усик заработает почти 262 миллиона долларов без учета рекламных контрактов, а его гонорар за реванш с Фьюри увеличился в 7600 раз по сравнению с дебютным поединком.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Российские гимнасты согласились выступать под нейтральным статусом
Пять причин, почему «Спартак станет чемпионом в этом сезоне
Кремль выявил топ-10 проблем, волнующих россиян
Цены на кофе арабика обновили рекорд
Аймурзин и Пилипенко могут перейти из «Северстали» в «Авангард»
Кадыров назвал речь Путина на вручении наград сигналом недоброжелателям на Западе
Сегодня
Вчера
Неделя