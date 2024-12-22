«Усик получил от судей рождественский подарок». Фьюри в ярости из-за арбитров: уверен, что победил

Не согласен с решением.

В ночь на 22 декабря в Эр-Рияде прошел реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. В 12-раундовом бою 37-летний украинец защитил три пояса чемпиона мира благодаря единогласному решению судей. Британец шокирован — и не постеснялся об этом сказать.

В победе Усика виноват «рождественский дух»

В майском поединке украинский боксер победил раздельным голосованием — в реванше все получилось гораздо убедительнее. Трое судей — Патрик Морли, Херардо Мартинес и Иньясио Роблес — выставили одинаковые счета 116:112, то есть отдали Усику восемь раундов из 12. С таким преимуществом сложно спорить — однако Фьюри сделал это.

В подтрибунке после боя он был эмоционален: «Клянусь Богом, я думал, что выиграл бой как минимум с преимуществом в три раунда. Я контролировал бой, я весь его провел на передней ноге. У Фрэнка Уоррена (промоутер Фьюри. — Прим. «СЭ») я был впереди на три или четыре раунда, у многих я выиграл как минимум в два раунда».

Уоррен действительно насчитал победу в три раунда — и был в еще большем гневе, чем Тайсон. «Как судьи могли поставить победу Фьюри только в четырех раундах этого боя? Это невозможно! Четыре раунда! Все три судьи, каждый! Это очень расстраивает, я не понимаю это. Считаю ли я, что победил Фьюри? Да. Увидим ли мы снова Фьюри в ринге? Все зависит от него. Очевидно, что сейчас эмоции берут верх. Посмотрим. Это нонсенс. Как можно было...

Тайсон был ошеломлен. Они дали ему всего четыре раунда из 12. Это просто невозможно. Я знаю, что предвзят, но один из судей не отдал ему ни одного раунда, начиная с шестого. Как такое может быть? То же самое и с другим арбитром: он отдал ему один раунд из последних шести. Это безумие. Я спокоен, я не кричу, но это чушь», — сказал Уоррен в эфире TNT Sports.

Фьюри, в свою очередь, напрямую обвинил рефери в помощи Александру: «Дух Усика? Я не почувствовал какого-то особенного духа Усика. Зато ощутил рождественский дух. Считаю, Усик получил рождественский подарок от судей».

Англичанин, конечно, заявил, что считает себя победителем: «Я думаю, что я выиграл оба боя. У меня нет сомнений, что я выиграл этот поединок. Теперь я хочу вернуться домой и хорошо провести Рождество. Я много работал для этого боя. Спасибо всем, кто пришел и поддержал меня».

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Подозрительная замена судьи

На самом деле у Фьюри был повод напрячься — за день до боя произошла замена одного из судей. Американский рефери Фернандо Барбоса не смог заявиться в Эр-Рияд из-за болезни, и тогда команды начали долго спорить о новой кандидатуре. По данным британской прессы, угол Фьюри настаивал на американце Стиве Вайсфельде, а Усик — на панамце Игнасио Роблесе.

Договориться не получилось, поэтому уже вышеупомянутый Уоррен предложил подбросить монетку — фортуна оказалась на стороне Усика. Третьим судьей стал Роблес. Впрочем, комментариев на этот счет ни от одной из команд не поступало.

Фьюри против искусственного интеллекта

К слову, за схваткой британца и украинца наблюдали четыре судьи — по предложению главы саудовского бокса Турки Аль-Шейха на «добровольной основе» подсчет очков вел искусственный интеллект. В Саудовской Аравии сразу заявили, что оценка ИИ-рефери ни на что не повлияет и будет получена в рамках эксперимента. Так впервые в истории боксерский поединок отсудили не только люди, но и машина.

Кстати, даже так победа Усика осталась единогласной — ИИ насчитал даже больший перевес в пользу украинца, чем его коллеги-люди — 118:112. От такой несправедливости Фьюри пришел в еще большую ярость. «Полное дерьмо. К черту компьютеры, пусть люди продолжают работать. Больше работы для людей, меньше работы для компьютеров. И да, раз уж мы об этом заговорили — к черту электромобили», — заявил британец на пресс-конференции.

Вот так выглядела карточка ИИ-судьи — он отдал Усику 10 раундов:

А вот так — процесс работы:

Искусственный интеллект работал в реальном времени и оценивал бой по четырем параметрам: агрессия, точность ударов, сила воздействия и защита.

Усик, кстати, никаким судейством не возмущался. И вообще итоги боя прокомментировал просто: «Ладно. Спасибо Богу, не Тайсону. Благодарен моим тренерам и команде. Окей, нет проблем. Я выиграл. Легче, чем в первый раз».