«Ты говорил моему отцу, что я сама себя ударила! Презренный человек». Бывшая жена Бивола обвинила боксера в домашнем насилии

Жуткие подробности от Екатерины Бивол.

Несколько месяцев назад стало известно о разводе на первый взгляд самой крепкой пары российского бокса, Дмитрия и Екатерины Бивол. После этой новости чемпион мира никак не комментировал случившееся, а его бывшая жена в соцсетях рассказывала неприятные подробности семейной жизни, скрытые от общественности. Но если до недавнего времени истории Екатерины казались безобидными, то теперь она обвинила боксера в домашнем насилии и даже опубликовала доказательства.

«Совсем скоро я расскажу то, что так долго хранила, — начала Екатерина в сторис. —Вы только посмотрите на эти заплаканные глаза и как отчаянно я стараюсь улыбаться. С татуировкой с твоим именем, сделанной в 19 лет. Заслужил ли ты это, слабое создание? А это я, психопат несчастный, после игр твоей мамки потеряла 8 кг за 2 недели. Жалели ли вы меня, мать детей и внуков ваших?» — вопрошает Бивол и прикладывает фото.

Почти убитая свекровью, худая в марте 23 года. Я молила бога за тебя, отдавала свое здоровье, делала аборт по твоей указке ради твоей карьеры! Когда твоя мать выбирала, где мне его делать! В мои-то 19 лет! И вот как ты поступил со мной? Это похоронный букет для свекрови в честь моей убитой двойни. Там две капусты и сухоцветы. Мир будет помнить и тех моих детей, и этих. А ты будешь забыт и этими моими детьми, и теми. Простите, крошки мои», — пишет Бивол.

Затем Екатерина опубликовала архивное фото с ссадинами на лице. По словам девушки, Дмитрий говорил своему тестю, что жена ударила себя сама: «И вот чем закончилась эта история. А потом ты сидел со своим отцом и говорил моему отцу, что это я сама себя ударила! Подонки вы все! Папа отговорил меня идти в полицию... 3 мая 2023 года. Дети видели все! Две недели я ходила с ссадинами, пока ты получал звание «Боксер года». Также Екатерина добавила, что в тот день муж разбил ее часы, которые подарил Умар Кремлев.

После этого Бивол записала видео, в котором объяснила, почему решила рассказать то, о чем раньше молчала. «Наконец-то меня прорвало. Я не могла это хранить, у меня до сих пор остались следы, они видны на предыдущих сторис — такие пигментные пятна. Честно, это как психотерапия — я не могла, я храню это так долго. И только потому что теперь уже все, развод и документы, я могу не бояться за себя. Что ты мне сделаешь? Что ты мне можешь сделать? Я не знаю, что ты еще можешь у меня отнять. Презренный человек, презренная семья. Я просто была заложником этих абсолютно некультурных, абсолютно невоспитанных гадких людей», — сказала Бивол. Затем бывшая супруга боксера опубликовала еще одну сторис, на которой отметила официальные аккаунты DAZN, Matchroom Boxing и «Мира бокса» с подписью «Он и раньше поднимал руку!».

«Я ему говорила, что я про это расскажу по той причине, что за столь долгий срок он ни разу не признал своей вины, — продолжила Бивол. — Он обвинял моего отца, который приехал меня спасать, потому что он возвращался бы добивать меня. Это был процесс долгий, когда он входил в уже мой дом. Он мне сказал: «Ну, ладно, две недели поболтают про нас и забудут. Что там, два дебила... Сколько вот боксеров бьют своих жен... Ну, хорошо, пусть болтают, пусть подождут. Ничего не боюсь, вот правда. Детей у меня он не отнимет. Все эти жалкие попытки, знаете, как мужчина обычно говорит: «Так она больная». Так вот, я была у врачей, у меня нет ни одного диагноза, способного отобрать моих детей по законодательству. Я абсолютно здоровая, адекватная мать. Любая школа, сад скажут о том, что единственным человеком, кто забирал детей, кто решал вопросы, ходил на собрания, была я. Мне нечего бояться.

Мне просто так все надоело — быть этим, знаете, загнанным кроликом. Вечно опасаться, что что-то случится, что меня где-то, знаете, за мою правду накажут. Я устала жить с тем, что моя мама гуляет с моим младшим сыном, и он рассказывает ей о том, что папа ему звонил, он рассказывал про какую-то историю в школе, и папа ему говорит: «Никон не бей девочек, девочек бить нельзя». А Никон ему говорит: «Но ты же маму бил». И моя мама это мне рассказывает. Я живу с этим уже пять месяцев. С теми словами о том, что «мама, знаешь, папа сказал, ты недостойна, чтобы он держал свои обещания», «мам, папа говорит девочек не бить, но тебя же он бил». Оба моих сына об этом знают. Я просто уже не могу. Теперь, наверное, ясно, почему полгода я все это изливала».