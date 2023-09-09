Бывшая жена Бивола называет его абьюзером и психом: «Он себе даже чай сам не мог сделать!»

Продолжение драмы.

Два месяца назад распался брак Дмитрия и Екатерины Бивол. Боксер ушел от жены после 16 лет отношений.

После ухода Бивол ни разу не комментировал ситуацию, зато его бывшая супруга развернула в соцсетях самое широкое освещение. Она опубликовала уже чуть ли не под сотню видеосообщений, а в свежей партии сторис впервые ясно обозначила причину расставания.

Судя по всему (по крайней мере, если смотреть на ситуацию глазами Екатерины), дело в том, что муж требовал от нее беспрекословного подчинения и занижал ее роль в общем успехе. Она назвала его абьюзером и психом и зареклась больше никогда не сходиться с мужчинами, которые хотят воспитывать свою жену.

«Мужчинам нужна такая женщина, которая будет делать, как он хочет, — говорят они. Знаете, что? Идите вы все в жопу. Я вот лучше буду одна, клянусь, чем буду с еще одним таким абьюзером. Который просто... извините, конечно, но чай себе сам не мог делать. Да идите вы все *****, психи.

Сколько вокруг психов! Вообще, откуда вы, мужчины, беретесь такие? Кто вам вдалбливает с детства, что жена ваша должна вас слушаться? И вы должны ее перевоспитывать всю жизнь? Мне так и сказали: «Я пытался тебя воспитывать». Но если я так плохо воспитана, может, не стоило на мне жениться, чтобы потом меня перевоспитывать 16 лет?

Когда тебе вечно указывают, как жить, тобой командуют, а когда говоришь: «Нет, знаешь, я так делать не буду» — тебе в ответ прилетает еще больше говна. Я как человек неуверенный в себе выбрала то, что я терплю. Я подчинялась. И я поняла, что я больше не буду никому подчиняться, ни Богу, ни дьяволу. Нужно наконец стать самостоятельной единицей, а не придатком мужа.

Меня унижали, а я была готова унижаться. Меня оскорбляли, а я готова была оскорбляться. Мною командовали, и я подчинялась. А потом я взбунтовалась. И тут же стала не нужна. «Такая жена мне не нужна». Я очень рада, что не стерпела, заявила свои права. Почему мы живем так, что нас воспитывают наши мужья? Я, которая училась за нас, делала ему курсовые, делала рефераты, когда вместе учились в университете. Я одна воспитывала детей. Хорошо, да, на его деньги — и что? Почему мы живем в мире, где женщина выполняет огромную роль, а я ей говорят, что она должна слушаться? И деньги становятся его, а не твоими. Я рада, что взбунтовалась против этого мира, что я бунтарь такой.

Фото из соцсетей Екатерины Бивол

Я была такой вещью. «Поехала в Америку — и радуйся вообще. Радуйся, что на мерседесе ездишь. Все, собрали вещи, обратно в Россию. Я так решил, мне так нужно. Ты че, не рада? Охренела тут. Тебя в Америку возят!» А кто-то спросил — я хотела вообще в эту Америку? Нужно мне это было? А потом началось: «Мерседес вообще не твой был, тебе его дали попользоваться. Тебе всем этим дали попользоваться».

Я, конечно, в шоке. В шоке. Я — красивая. В школе всегда там самая лучшая. И настолько в себе неуверенная! Я настолько в себе неуверенная, что я постоянно... единственное хорошо, что я упрямый человек. Я справедливый человек. Когда я вижу, что меня вдалбливают вниз, в грязь, я всегда хочу вынырнуть. Я хочу тебе сказать спасибо, что ты от меня ушел. Потому что у меня кишка тонка, и я бы никогда не ушла сама. Новый день. Новый день. Я до этого умирала эмоционально, а теперь я, наконец, могу строить себя сама".

Фото из соцсетей Екатерины Бивол

Закончила партию из 20 новых видео Екатерина любопытной историей про то, как Бивол мешал ей спать, а на ее претензии резко осаживал: «Мне тут звонят президенты, а ты говоришь: «Дверью не хлопай!»

«Я вставала очень рано на хоккей, в 5 утра, в 6 утра, чтобы отвезти сына, причем этот спорт ему выбирала не я. Из-за этого у меня разболталась психика, сон, нервы и так далее. Я не могла спать, сдавала анализы, у меня был повышенный кортизол, гормон стресса. Это длилось примерно год, потом случился бой с Канело, и дальше у меня тоже были сложности со сном.

Дима был очень занят, часто приходил поздно, висел на телефоне, давал интервью, мы засыпали в разное время. Он мог прийти в 12 часов ночи, в час, в два. Дошло до того, что я стала ему говорить: «Дим, ты можешь не хлопать дверью? Я сплю, у меня очень чуткий сон». При этом я пила таблетки для сна. На что мне было сказано: «Мне вообще-то президенты звонят, а я что — в своем доме не могу дверью хлопать?»

Эту историю он потом рассказывал при его друзьях, много раз. И через полгода. Все ржали над этим, он так это смешно рассказывал. Прилюдно. «Мне тут президенты звонят, а она тут мне говорит дверью не хлопать». В час ночи, в два. Прийти ночью, меня разбудить — а что, я же ничего не делаю, у меня же работа не ответственная, его детей в 5 утра на хоккей возить.

Так что, президенты, лучше бы вы не звонили. Хотя звонил только один. Но не буду говорить, какой, а то еще запретят в страну въезжать (смеется). Я раньше думала, что это нормально, когда мне говорят: «Да у тебя сон просто тревожный, твои проблемы, что так чутко спишь. Я пришел, когда захотел. И дверью хлопнул. И вообще — *****»".