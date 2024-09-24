«Бивол ограбил меня на 500 тысяч долларов». Экс-супруга боксера атакует его перед боем с Бетербиевым

А месяц назад вообще хотела отменить поединок.

Екатерина Бивол, бывшая жена знаменитого российского боксера Дмитрия Бивола, призналась, что будет болеть против бывшего мужа в титульном бою Бивол — Бетербиев 12 октября. Об этом она заявила в социальных сетях.

«Да, я буду болеть за Артура. Я знаю, что Бивол может победить. Раньше я болела за отца моих детей. Но когда он полностью отвернулся от детей, я прокляла его. И простит меня Бог. Но я не буду лукавить. Теперь я всегда болею против него», — заявила Екатерина.

Что так возмутило Екатерину?

Семья Биволов распалась весной 2023 года — тогда Дмитрий ушел от Екатерины спустя 16 лет брака. Девушка объясняла это так: «Меня унижали, а я была готова унижаться. Меня оскорбляли, а я готова была оскорбляться. Мною командовали, и я подчинялась. А потом я взбунтовалась. И тут же стала не нужна. «Такая жена мне не нужна». Я очень рада, что не стерпела, заявила о своих правах», — говорила Екатерина.

В июне 2023-го девушка была настроена довольно миролюбиво: «Расстались два месяца назад, но эмоционально — четыре. Я думаю, не секрет, что все нажитое в браке делится пополам. Я всегда минимум полгода была одна, за последний год мы не виделись 10 месяцев. К чему привыкать? К одиночеству? Грустно моментами, но думала, что мне будет хуже. Не было какой-то причины разрывать отношения, причина незначительная. Самое важное, что я прожила классные 16 лет, очень сложные, но с любимым человеком. Ни о чем не жалею, даже о самом плохом», — заявляла она.

Но чем больше проходило времени, тем сильнее на отношения Екатерины и Дмитрия влиял финансовый вопрос. Девушка требовала от экс-супруга алименты и попутно даже раскрыла некоторые его гонорары. Так, по данным Екатерины, за бои со Смитом, Канело и Рамиресом Дмитрий суммарно заработал «чистыми» 6 миллионов долларов. И это далеко не все деньги Бивола — хотя, по данным экс-супруги, в последнее время дела идут хуже.

Дмитрий Бивол с бывшей женой Екатериной. Фото Соцсети

В конце августа 2024 года Екатерина пообещала подать в суд на Бивола: «Я буду добиваться честных алиментов для моих сыновей. Долларовый миллионер не может и не имеет никакого права ни морального, ни законного платить 100 тысяч рублей в месяц на двоих детей. Неси ответственность за своих детей и не понижай их уровень жизни, к которому они привыкли в браке. Это противозаконно. Я готовлюсь к подаче иска!»

Кроме того, пару недель назад женщина призналась, что «Бивол до 22 лет торговал наркотиками».

В сентябрьском интервью Sport24 Екатерина пошла дальше и обвинила Дмитрия в «ограблении» на серьезную сумму: «Брачный договор был составлен у купленного им нотариуса, — сказала она. — Там была прописана машина таким образом, что она бы никогда ко мне не вернулась из Америки. Он меня ограбил на пятьсот тысяч долларов. Он разбил часы, которые мне подарил Умар Кремлев. А часы были все-таки мои. А ведь в брачном договоре указано, что все украшения, которые носил супруг, принадлежат именно этому супругу. Но я решила за это не судиться, мне нужно судиться за алименты. Мои сыновья не могут жить на 100 тысяч рублей».

Ранее экс-жена Бивола призывала отменить бой с Бетербиевым

Сейчас Екатерина собирается болеть за Артура Бетербиева в титульном бою с ее бывшим мужем, но еще полтора месяца назад она призывала вообще закрыть поединок: «Отменим бой Бивол — Бетербиев, пока Бивол не заплатит 33 процента, пока он не обязуется выплатить моим сыновьям 33 процента от дохода, который он получит на свой счет от саудитов. Отменяем Бивола, отменяем бой.

Я прошу вас объединиться и помочь моим детям. Мои дети заслужили другого, а не тысячу долларов. Артур Бетербиев, извини, что я влезаю, но ты семейный человек, и я думаю, ты поймешь мою боль. А если даже не поймешь, мне плевать. Я создала Бивола, я Бивола и уничтожу», — заявила девушка в социальных сетях.

Поединок непобежденного российского боксера, чемпиона мира в полутяжелой весовой категории по версии IBF, WBC и WBO Артура Бетербиева против непобежденного россиянина и чемпиона мира по версии WBA Super Дмитрия Бивола состоится 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой должен был состояться еще 1 июня, но его перенесли из-за травмы Бетербиева.