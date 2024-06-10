Взял серебро Олимпиады, научился варить рис в США и избил Уайлдера. Кто такой Чжан Чжилей

Суперзвезда китайского бокса.

1 июня в Саудовской Аравии состоялся большой вечер бокса, в главном событии которого должны были встретиться Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. После того как Бетербиев снялся из-за травмы, поединок Бивола с новым соперником стал соглавным, а статус мейн-ивента получила встреча Деонтея Уайлдера и Чжана Чжилея. Китаец нокаутировал Уайлдера уже в пятом раунде и в очередной раз поразил фанатов — ранее он дважды досрочно разобрался с Джо Джойсом.

Чжилею уже 41 год, его карьера в профессиональном боксе длится десять лет, а ранее он активно выступал в любителях. Настолько активно, что в 2008 году стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине. Тогда Чжилей проиграл в финале итальянцу Роберто Камарелле, но прошел украинца Вячеслава Глазкова, алжирца Невфеля Уатаха и кубинца Роберто Альфонсо. В 2012 году китаец снова поехал на Олимпиаду, в первом бою одолел австралийца Йохана Линде, но во втором уступил будущему чемпиону Энтони Джошуа.

Чжилей родился в провинции Хэнань и был аномально высоким, учитывая средний рост членов его семьи. Если отец будущего боксера прекратил расти на отметке 176 см, а рост матери был 160 см, то Чжан уже в 15 лет вымахал до 195 см при весе 120 кило. Старшие брат и сестра Чжана, как и его родители, не выделялись крупными габаритами.

Отец решил найти для Чжана такой вид спорта, который помог бы тому похудеть. Сначала он попросил друга отвести Чжана в окружную команду по гребле. Похудеть Чжану не удалось, зато его пригласили на пробу в провинциальную команду по гребле. Но чем больше становился Чжилей, тем яснее становилось, что для гребли он не годится — тогда тренер предложил ему перейти в другой вид спорта — бокс или ушу-саньда.

Сначала Чжан хотел заняться всем и сразу, потому что, несмотря на размеры, постоять за себя он не мог. В итоге сконцентрировался на боксе. Выбор оказался верным: от первой тренировки до первого места в отборочных соревнованиях национального уровня прошло меньше двух лет.

Когда через пару лет после серебра на Олимпиаде Чжилей решил перейти в профи, вместе с ним в США поехал Ли Маопэй, менеджер и близкий друг. Долгое время Чжилей и Маопэй были соседями по комнате. Хотя Маопэй стал постоянным агентом Чжилея только в 2021 году, он с самого начала отвечал за все аспекты их жизни в США. Чжилею было непросто адаптироваться в США из-за проблем с языком и различиями в культуре.

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Были проблемы и с едой: Чжилей и Маопэй хотели питаться так, как привыкли дома, поэтому двое мужчин, которые никогда даже не мыли посуду, начали осваивать кулинарные навыки с нуля.

«Если вы посмотрите на историю поиска в наших мобильных телефонах в то время, то там практически не было бокса, все сводилось к рецептам: сколько воды нужно добавить, чтобы сварить рис? Нужно ли добавлять холодную воду? Должна ли крышка кастрюли быть закрыта? Все это ставило нас в тупик», — рассказал Ли Маопэй в документальном фильме.

Через пять месяцев после переезда в США Чжан Чжилей впервые выступил на профессиональном ринге. Через 17 секунд после стартового гонга китайский боксер уже смотрел на своего соперника сверху вниз. За этот поединок ему заплатили 7000 долларов. Когда Чжилей достиг рекорда 11-0, он начал серию из девяти нокаутов подряд, каждый из которых случился не позже третьего раунда.

Проблемой были промоутеры, которые не хотели давать Чжилею более качественных соперников. Когда боксер и Маопэй сообщили, что хотят отказаться от нового многолетнего кабального контракта, им начали угрожать убийством. Также в промоутерской компании заявили, что будут судиться до тех пор, пока Чжилей не станет слишком старым, чтобы боксировать.

Но Чжилей и Маопэй собрали вокруг себя команду, нашли компромисс с нечестивыми промоутерами, а в 2020 году подписали контракт с Эдди Хирном и его Matchroom. Чжану на тот момент было уже 37 лет, его рекорд дошел до 21-0, и он только что успешно защитил пояс WBO Oriental.

Фото Соцсети

Чжилей выступал неровно: сначала победа над Девином Варгасом, затем тяжелая ничья с Джерри Форрестом, а после двух нокаутов подряд — первое поражение от Филипа Хрговича (единогласным решением судей). Но слава к китайскому боксеру пришла после победы над Джо Джойсом. Рефери остановил поединок в шестом раунде, и Чжилей стал первым чемпионом мира в тяжелом весе в истории китайского бокса (правда, титул был временным — по версии WBO). Прежде чем Чжилею подняли руку, он взял национальный флаг, накинул его на себя и прокричал в камеру фразу, ставшую культовой среди его поклонников: «Это китайская сила!»

После этого боя Чжан Чжилей больше не мог свободно ходить по улицам за границей. Проходящие мимо люди бросались в объятия боксера и просили его сфотографироваться.

Затем Чжилей еще раз нокаутировал Джойса, но не смог справиться с Джозефом Паркером, уступив австралийцу в близком поединке (причем китаец дважды отправил противника в нокдаун). Мало кто предполагал, что 41-летний китайский боксер что-то противопоставит звездному Деонтею Уайлдеру, но Чжилей смял его за пять раундов. Теперь Чжана, скорее всего, ждет реванш с Паркером, а в случае победы — по-настоящему большой поединок с кем-то из пары Усик — Фьюри.