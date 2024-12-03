Бивол и Бетербиев проведут реванш. Итог первого боя не оставил равнодушных

Шансы снова равны.

Вечером 22 февраля на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится ожидаемый реванш двух непобежденных российских боксеров: абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Артура Бетербиева и бывшего обладателя титула WBA Super Дмитрия Бивола. В первом бою соперники разыграли звание первого абсолюта в данной категории из России — реванш ждут не менее сильно из-за спорного результата предыдущего поединка.

Оба спортсмена нацелены на победу и при этом демонстрируют разные стили ведения боя. Бетербиев известен своей сокрушительной силой: до встречи с Биволом он завершил все свои поединки досрочно. В то же время Бивол славится техничностью, умением переиграть соперника по очкам.

Дмитрий Бивол начал профессиональную карьеру в 2014 году, победив Хорхе Родригеса Оливейру. Уже в четвертом поединке он завоевал пояс WBC USA Silver. В 2021 году Бивол стал чемпионом WBA Super, защитив титул четыре раза. Одной из его самых значимых побед стал бой против Сауля Альвареса в 2022 году. Последний раз Дмитрий досрочно завершил бой в июне 2024 года, победив Малика Зинада.

Артур Бетербиев дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году, одержав победу над Кристианом Крузом. 20 своих боев из 21 он завершил досрочно, исключением стал только первый поединок с Биволом. До этого боя Артур являлся единственным чемпионом мира с 100-процентной досрочной победной статистикой.

Первого поединка фанаты ждали очень долго, потому что его организация столкнулась со множеством трудностей. Промоутеры никак не могли договориться, а когда бой был назначен на 1 июня 2024 года, его пришлось перенести из-за травмы Бетербиева. Пока Артур восстанавливался, Дмитрий успел провести бой и одержать победу, а новую дату поединка назначили на октябрь.

Бой Бивола и Бетербиева состоялся 12 октября в Эр-Рияде и продлился все 12 раундов. Судьи отдали победу Артуру решением большинства: один из них посчитал, что Бетербиев выиграл со счетом 116:112 (8-4 по раундам), второй насчитал 115:113 (7-5) по раундам, а третий решил, что поединок ничейный — 114:114.

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После такого исхода команда Бивола была возмущена, особенно решением польского судьи, отдавшего Бетербиеву целых восемь раундов. По мнению главного тренера Дмитрия Геннадия Машьянова, это его ученик выиграл этот поединок как раз со счетом 8-4. Мнения болельщиков и экспертов сильно разделились, но сам Бивол воспринял поражение стоически и не стал искать виноватых.

Гонорары бойцов за реванш пока не разглашаются. Перед первым поединком глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что гарантированный гонорар каждого из участников составит 10 млн долларов. Такая сумма стала рекордной для каждого из боксеров, так как до этого поединка самым крупным заработком Дмитрия была сумма в 5 млн долларов, в то время как у Бетербиева наиболее крупный гонорар составил 2,115 млн. Очевидно, что за второй бой оба боксера получат еще больше, и есть вероятность, что их гонорары снова будут одинаковыми.

Букмекеры снова затрудняются определить фаворита в поединке Дмитрия и Артура. Перед первой их встречей коэффициенты на победу боксеров были почти равны, а перед реваншем полностью идентичны — по 2,00 за победу любого из спортсменов. На ничью предлагают коэффициент 18,0.

По мнению бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Роя Джонса, фаворитом в поединке будет Бетербиев, но шансы при этом в любом случае равны. «Организация реванша — это правильное решение, — сказал Джонс «Матч ТВ». — Артур, вероятно, будет фаворитом, потому что он доминировал в последних нескольких раундах. Но это все равно шансы в реванше 50 на 50».

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко полагает, что напряжение в реванше по сравнению с первым боем не изменится: «Ожидания от этого боя запредельные, — сказал Тищенко «СЭ». — Думаю, он будет на том же уровне напряжения, что и предыдущий. Результат же может быть совершенно неожиданный, и все будет зависеть от того, насколько хорошо боксеры подойдут к этому бою в физической форме и кто сделает лучшую работу над ошибками. Но, конечно же, в плане мотивации впереди точно Дмитрий, ведь у него нет поясов, он явно хочет отыграться за поражение, ведь бой был равный, а выбор судей был неоднозначным».

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А бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев не уверен, что Бивол сможет победить, но видит у Дмитрия хорошие шансы. «Это будет классный, потрясающий бой, в котором будут расставлены все точки, — сказал Лебедев «СЭ». — Очень хорошо, что оба согласились на реванш и мы сможем его увидеть. Не факт, что Бивол сможет отыграться за прошлое поражение, но все равно для Дмитрия это отличный шанс доказать, что решение судей в первом бою было ошибочным. В том бою, кому бы руку ни подняли, у любого были бы вопросы, ведь Артур с Дмитрием очень близки».

Точное время пока неизвестно, но ориентировочно боксерский вечер начнется в 20.00 по московскому времени, а главный бой — в 23.30. Трансляцию первого боя в России провел Первый канал — есть вероятность, что права на реванш также будут приобретены. Помимо поединка Бивола и Бетербиева зрителей ждут еще пять титульных боев. В соглавном поединке Даниэль Дюбуа постарается защитить пояс IBF в тяжелом весе от Джозефа Паркера, а в третьем по значимости поединке Шакур Стивенсон и Флойд Шофилд разыграют титул WBC в легком весе.