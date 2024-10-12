«У Димы дар божий...» Бивол глазами одноклубника, тренера и друга детства

Что о Биволе говорят близкие люди.

12 октября в Эр-Рияде состоится поединок между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом — боксеры оспорят звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. В преддверии боя мы поговорили с людьми, которым в разное время доводилось взаимодействовать с Биволом, и они рассказали много интересного.

Одноклубник Дмитрия Сергей Кузьмин вспомнил знакомство с боксером, перечислил его сильнейшие стороны, а также назвал самого неудобного спарринг-партнера Бивола. Друг Бивола Рубен Багдасарян вспомнил поединки Дмитрия в юношеские годы, а тренер боксера Дмитрий Кириллов рассказал, с чего началось его общение с Биволом и заявил, что сегодня он находится на пике своей формы.

Кузьмин: «Бивол и талантлив, и трудолюбив»

— Бивол [пришел] где-то в конце 2010 года к нам, я на тот момент тренировался у Геннадия Юрьевича Машьянова, он к нам присоединился в лагерь и начал тренироваться — тогда мы познакомились с ним первый раз.

— Бивол в 2010-2011 году и Бивол сейчас — это разные боксеры?

— На самом деле, времени много уже прошло. Конечно, тот Бивол, который только пришел и который сейчас, безусловно, два разных человека. Все меняются и в техническом плане, и в мышлении, и в профессиональном значении. Ну, и, безусловно, это большой труд Геннадия Юрьевича Машьянова, который сделал Дмитрия тем, кем он сегодня является.

— Вам как кажется, из всех сильных сторон Дмитрия, которые нам известны, что он лучше всего умеет?

— Я считаю, что первое — это его передвижения ног. Тайминг, также он очень динамичен. Если он попадает, то старается подхватить и добивать соперника.

— Я сегодня наткнулся на видео в YouTube — бой Дмитрия в 2014 году еще по любителям. Он там нокаутировал соперника. А вы не присутствовали на этом поединке?

— Безусловно, мы много где поездили и побывали вместе на соревнованиях, на сборах. Это один из чемпионатов «Динамо». Проходил он в городе Казани, по-моему. И мы там выступали вместе, я тоже выиграл. Это полуфинальный поединок, где он досрочно выиграл.

На самом деле, я не наблюдал за ним в юношах и в юниорах, но как он присоединился к нам в тренировочный процесс и начал узнавать новую технику, Геннадий Юрьевич нам преподал урок высококлассного бокса. Я считаю, что на сегодняшний момент он впитал его и демонстрирует ту работу, которую мы годами шлифовали.

— Можете выделить какой-то боксерский навык его, который не столь очевиден для зрителя?

— Я считаю, что у него очень острый джеб, и он очень чувствительный в плане того, что он проваливает соперника. То есть активный второй номер напрягает, дает промахнуться и сразу же наказывает. То есть это, наверное, одна из коронок, которой он пользуется для того, чтобы дестабилизировать соперника и нанести уже сокрушительный удар.

— А как думаете, это в бою с Бетербиевым может сработать?

— Вполне возможно. [Зависит от того] Насколько Дмитрий будет готов к этому давлению, и сам будет насколько он из 100 процентов сфокусирован на этой работе. Я как профессиональный спортсмен могу сказать, что Артура очень тяжело будет удерживать. Неважно, какой бы ты классный боксер ни был, но еще есть одна проблема: одно дело давление, а другое дело — его сокрушительная мощь и удары.

— Понятно, что с Биволом вы слишком разные всегда были по весу, но какие-то спарринги, отработки у вас с ним были совместные?

— Да, безусловно, мы когда готовились к профессиональным боям, уезжали в Штаты, вместе проводили тренировочные сборы, готовились к поединкам. Откровенных спаррингов у нас никогда не было. Максимум Геннадий Юрьевич нам давал игру в пятнашки без перчаток. То есть это надо запятнать колено, живот, плечо. Я считаю, что когда я в форме, я ему даже не уступал по скорости. Но Дмитрий реально одаренный и техничный боксер.

— Вам как кажется, в Дмитрие чего больше: таланта или трудолюбия?

— Наверное, и талант есть, и трудолюбие. Он и талантлив, и трудолюбив. Я думаю, что это оба качества должны быть у чемпиона, у профессионального спортсмена. Потому что если есть талант, но нет трудолюбия, тогда ты ничего не достигнешь. А если есть трудолюбие, но нет таланта, это то же самое будет, не в гармонии.

— Сейчас у Дмитрия есть факторы, которые его могут отвлекать от подготовительного процесса. Вам как кажется, насколько он психологически готов сейчас к Артуру?

— Я считаю, что настоящего чемпиона никакие факторы не должны ни раздражать, ни отвлекать. Чемпион — он всегда готов. И он непоколебим.

— Я имею в виду его личную жизнь в данном контексте. Вы думаете, что это не должно вообще на него как-то действовать?

— Я считаю, что он должен абстрагироваться от этого всего. И не поддаваться всем этим уловкам, качественно тренироваться и думать только о бое, об Артуре Бетербиеве и об объединении чемпионских поясов.

— За все время что вы в одном зале провели, можете вспомнить самого неудобного для Дмитрия спарринг-партнера?

— Вот сейчас который мне помогает, такой есть Никита Ясыченко — он уже, наверное, года четыре-пять тренируется с нами, и вот реально был неудобный для меня, и для моих спарринг-партнеров. И Дмитрий работал с ним, я замечал, проблемы создает, хотя он из чуть другой весовой категории, 93 килограмма, но Дмитрий тоже, бывает, набирает.

— А проблемы какого характера он создавал для Дмитрия?

— Ну, так скажем, он вообще не классический боксер, а корявый, и не понимаешь откуда, с какой руки он начнет и какую атаку задумал.

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Рубен Багдасарян: «Бивол пахал, но на износ не работал»

— Наша дружба с Димой началась в 2005 году, в городе Удомля, Тверская область, у нас были тогда сборы перед первенством Европы. Жили мы в одном корпусе, напротив друг друга номера, так и познакомились. Дима жил тогда с Максимом Дадашевым, я — со сборной команды Краснодарского края. И вот там началась наша дружба, по сей день дружим.

— По Биволу в 14 лет уже было ясно, что далеко пойдет?

— Да, в это время уже было понятно. Я помню, у нас был такой, покойный, Хетаг Козаев, и он как-то прибегает ко мне на сборах: «Рубен, у нас там парень есть с Петербурга, я стоял с ним в парах, ни одного удара попасть не мог!». Я такой: «Да ладно тебе, вроде всех видели на зарядке [никто не выделялся]». Не обратил внимания.

Пришли на спарринги, Дима боксировал с парнем на две головы выше себя, высокий такой. И Дима просто разобрал его, расстрелял с правой стороны, под правой рукой все удары проходили. Дима всегда, в юношеской сборной, юниорской, всегда был на голову сильнее всех, он как учебник был. И тренеры, когда мы на бои выходили, ставили его в пример: «Посмотри, как он защищается на ногах, посмотри, как дистанцию чувствует, какой джеб, какие острые удары». У него передняя рука такая, что дает 70 процентов победы. Я и перед Канело говорил, Диму перебоксировать невозможно. Все в боксе бывает, но перебоксировать его невозможно. Он с Канело показал, что технически на полголовы выше.

— Он выделялся в плане пахоты, нагрузок, перепахивал остальных?

— Он всегда все с головой делал. Пахал, но на износ не работал. Я всегда замечал, что он прислушивается к своему организму. Помню, на базе в Кисловодске бегали на Большое Седло, знаменитый кросс такой. И у нас в команде были ребята, которые бегали лучше всех — Саруханян Вова, сильный боксер очень, Коробков Саша из Белгорода, царство ему небесное, погиб он. Они и боксировали хорошо и бегали лучше всех. И вот в гору они бежали быстрее всех, но Дима прибавлял с горы. У него ноги такие великолепные, быстрые, и он с горы всех обгонял. Те в гору бежали быстрее его, но он с горы обгонял их за счет ног своих, то есть тут тоже подбирал тактику.

Дима был лидером сборной, всегда на голову сильнее любой категории. Интересно, когда Дима боксировал на первом этапе у нас, знаете, как бы не такой популярный любительский бокс был юношеский. То есть залы не собирались. Вот когда выходил Дима, то было заметно, что в зале сразу все собираются и следят за ним.

— А у него были нокауты по юношам?

— Да, были и нокауты, он вовремя умел бить. Он защищается красиво — в Калининграде на турнире международном он подошел к углу... Темнокожий, по-моему боксер, не помню, из какой страны — он, наверное, ударов 10-15 нанес, и Дима от всех ударов — уклон, нырок, шаг назад, подставка. То есть это очень было красиво, люди аплодировали. Он молодец — очень нравился зрителям. Его координация — это божий дар. Каждый парень у нас был по-своему талантлив, но если тут даже невооруженным глазом смотришь, если ты немножко специалист в боксе, ты понимаешь, что в этом человеке есть какая-то особенность, которой он может побеждать всех.

Кириллов: «Бивол готов и рубку принять!»

— Диме было интересно узнать у меня что-то, что связано с профессиональным боксом. На этом у нас началась дружба и плюс какие-то рабочие моменты.

— Что его тогда особенно интересовало в плане профессионального бокса?

— Сама индустрия профессионального бокса. Он знал, что у меня был опыт профессионального боксера. Я жил за границей — ему это было интересно как молодому боксеру из любительского бокса. Какие-то моменты технического плана ему были интересны. Может быть, дистанция — средняя, ближняя. Дима чем хорош, что будучи чемпионом, все равно пытается найти, что улучшить, что познать, узнать. На тот момент он вообще все хотел узнать, что связано с профессиональным боксом.

Я ему начал рассказывать про дальнюю, среднюю, ближнюю, моменты какие-то — там немножко же другая специфика — грязные удары по затылку. Свои примеры привел, что, когда меня били по почкам в течении 12 раундов, я потом не мог ходить в туалет, с кровью ходил. То есть это чисто технический момент — я предостерегал от того, что может происходить в профессиональном боксе. И Диме было интересно, мы с ним общались и дружили просто. Он мне вообще как-то сказал, для меня это было сюрпризом: «Дмитрий, вы были моим кумиром». На тот момент он был молодым мальчиком. Это было лестно — услышать от такого человека, как Дмитрий. Слава богу, у нас сложилось и в наших отношениях, и в общении, и в профессиональной работе.

— А что касается его стиля бокса, вы придерживаетесь мнения, что это чисто советский стиль? Или, может быть, больше что-то от мексиканского бокса?

— Мексики там мало. Там больше все равно школы. Я считаю, что Геннадий Юрьевич Машьянов, тренер Димы, приверженец и сам в прошлом тренер сборной СССР, все-таки знает... Конечно, стиль больше похож, но он модернизированный уже сейчас ввиду количества раундов в профессиональном боксе, бокс все равно прогрессирует.

Дима готов на все 100 процентов. И принять рубку готов. Хоть это не в его интересах, но он может принять рубку и зарубиться и может сам ударить. Удар Димы недооценен — это 100 процентов. У него акцент на исполнительское мастерство, на технические моменты, серийные работы. Но он бьет довольно жестко. Я его держу на лапах. Так сильно никто не бьет. Ну, разве что Сергей Кузьмин.

— Вы сказали, что сейчас у Дмитрия чуть-то не лучшая форма вообще за все время...

— Да. Он настолько сконцентрирован, сфокусирован и, зная его спарринговую работу, первый сбор в Киргизии, сбор в Турции и насколько сейчас Дима целеустремлен, я считаю, что это его пик формы.