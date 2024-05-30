«Сыновья впервые посетят мой бой. Пусть посмотрят, чем отец занимается». Бивол: снятие Бетербиева, Усик, Малик Зинад

Интервью перед боем в Саудовской Аравии.

1 июня Дмитрий Бивол должен был провести бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе против Артура Бетербиева. Однако поединок века (для российского бокса) сорвался — Бетербиев получил травму, понадобилась операция. В итоге соперником Дмитрия стал ливиец Малик Зинад (22-0, 16 КО). Бой пройдет в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, городе, который стоит посреди пустыни и который еще в 1950-х был глинобитным, а за полвека с лишним превратился в 8-миллионный мегаполис.

— Тут сейчас 40-42, — говорит Бивол. — Но мы весь кемп были в такой погоде, поэтому более-менее нормально. И боксировать мы будем на арене, где прохладно. Возможно, даже холодно.

— Александр Усик как-то проехал 100 км на велосипеде по пустыне. Ты не пробовал?

— Нет. Я приверженец того, что должно быть комфортно. Я не бегаю марафоны и полумарафоны, на велосипеде не катаюсь — тем более по 100 километров. Я пробегаю 10-12 километров — это около часа занимает, 12 километров пробежать. И этого вполне достаточно, чтобы уже на следующий день не быть в идеальной форме для спаррингов. Десятку пробежал — и у тебя уже ноги подзабились, спина подзагрузилась, и тяжеловато спарринговать. Даже не представляю, что должно произойти с человеком, чтобы он пробежал марафон-полумарафон, а потом спарринговал.

«Сыновья интересуются, когда я буду лицом к лицу с соперником»

— На бое с Зинадом будут присутствовать твои сыновья. Это их первое посещение поединка с твоим участием?

— Да. Впервые будут на моем бою. У меня появилось желание, чтобы они посмотрели изнутри, чем занимается их отец. Конечно, это непросто. С другой стороны, я их уже два месяца не видел, соскучился. Сейчас у них школьные каникулы начались. Все так совпало, чтобы они приехали — и посмотрели. Они прилетели два дня назад с моим отцом. Им очень интересно, они любят компании, ходят от одной виллы к другой, плавают, интересуются, когда я буду лицом к лицу с соперником.

— А спрашивали, почему бой не с Бетербиевым?

— Не спрашивали. Младший, по-моему, особо не знает, с кем я боксирую. Но знает, что папа — боксер и что у него скоро бой. А старший знает имя соперника, знает, что один бой отменился и назначили другой.

— А если бы все же состоялся бой с Бетербиевым, ты бы привез их сюда?

— Даже не знаю... Я принял решение, что хочу их сюда привезти, буквально за две недели до боя. Не знаю, привез бы или нет... Может быть, я был бы в своих мыслях, в других. Но здесь вот так решил.

Малик Зинад (слева). Фото Соцсети

«Зинад очень самоуверенный. Подошел ко мне: «Почему ты не согласился со мной боксировать?! Я должен был с тобой боксировать!»

— Что скажешь про соперника — Малика Зинада?

— В первую очередь — уверенный в себе. Даже очень самоуверенный. Не знающий поражений. Это ему еще уверенности придает. Хочет боксировать, глаза горят, высокий, хороший джеб, бьет раз-два много. Недавно выиграл бой за второе место в IBF. Мы его и до этого рассматривали. Но нам сказали, что лучше пусть будет Линдон Артур (бой состоялся 23 декабря 2023 года, Бивол победил единогласным решением судей. — Прим. «СЭ»). Потому что у него и пояс, и имя побольше было.

— Ты назвал Зинада самоуверенным. Это выражается в том, как он бои ведет или как себя в жизни ведет?

— Как он общается... Я же с ним общался — после боя с Линдоном Артуром. Он мне говорил: «Почему ты не согласился со мной боксировать?! Я должен был с тобой боксировать!» — «Так это не от меня зависит. Побоксируем еще с тобой, возможно, когда-нибудь». И вот настал этот день. Сейчас он уважителен, но видно, что заряжен.

— Нет такого, что ну очень хочется одержать досрочную победу? Ты уже давно не выигрывал нокаутом (с марта 2018 года, когда победил ТКО в 12-м раунде Салливана Барреру).

— Что очень хочется досрочно выиграть — такого нет. Может быть, к сожалению для болельщиков. Но у меня есть такое, что мне нужно выиграть и нужно идти дальше.

— То есть не давит, что нет нокаутов?

— Не особо.

— Геннадий Машьянов на сборе в Киргизии выдавал фирменные фразы — про доску, которая к спине привязана, что на ногах нужно двигаться как кенгуру, а не как дохлые пеликаны. То есть он был раздосадован тем, что нет должной пластичности. А ты сам чувствуешь, что у тебя есть проблемы с пластичностью?

— Конечно, бывают моменты, когда я сам чувствую, что можно быть более пластичным, не топорные движения делать, а быть более мягким, пластичным.

— Какого боксера ты бы назвал пластичным?

— Джервонту Дэвиса — он пластичный парень. Терренса Кроуфорда, Флойда Мейвезера.

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Фото Соцсети

«Честно? Снятию Бетербиева не особо удивился»

— Следишь за тем, что сейчас происходит с Артуром Бетербиевым?

— Да куда мне следить, у меня сейчас есть свои дела. Мне нужно защитить титул, мне нужно быть в фокусе, у меня тут всякие интервью, открытые тренировки, пресс-конференции. Мне не до этого. Моя команда общается с Турк Аль аш-Шейхом и его командой, они говорят, что планируют [бой с Бетербиевым] на октябрь месяц — если, да Бог, все будет в порядке здесь у нас. Поэтому нужно сделать дела здесь, а уже потом задуматься о следующем бое.

— Как ты узнал, что Бетербиев снялся с боя?

— Мне напрямую позвонил правая рука Турк Аль аш-Шейха и сказал, что у Бетербиева травма и бой переносится неизвестно на когда — может быть, на конец года, или на ноябрь, или на октябрь. Я сразу задал вопрос, есть ли бой на 1-е [июня], просто я уже потратил время в лагере. Он сказал: «Я подумаю, я спрошу». И тут же перезвонил и сказал, что есть такой Зинад. Я говорю: «Я помню, да». — «Он, если что, может быть оппонентом на 1 июня». Я сказал: «Хорошо, давайте обсуждать этот бой».

— У тебя какие были эмоции? Злость, разочарование?

— Я сонный был, это было 3 часа ночи. Ни злости, ни разочарования. Какое-то такое состояние... ну, че поделать, надо идти вперед — дальше.

— А ты удивился снятию Бетербиева?

— Честно — не особо удивился. Не прям так удивился. Это спорт, тут часто бывает подобное. Тем более у Артура Бетербиева такое не в первый раз. Травмы, они реально бывают, от этого никто не застрахован. У меня у самого бывает, что-то одно болит, то другое.

— Многие болельщики обвиняют Артура в том, что он специально снялся...

— Ну... У всех всегда есть свое мнение на любую ситуацию. Тут надо просто принять факт, что боя не будет, потому что у него травма. А почему, как... это только пустая трата времени.

Артур Бетербиев. Фото Соцсети

«У Бетербиева были бы шансы против Усика»

— Ты смотрел бой Александра Усика и Тайсона Фьюри в прямом эфире?

— Я его не смотрел, если честно.

— Вообще?

— Только нарезки. Потом посмотрю полностью — когда закончится мой бой. Просто такие вещи эмоционально тебя сильно истощают. Меня по крайней мере. Не хочу тратить эмоции, смотреть в два часа ночи. Но бой интересный, конечно. Посмотрю его в будущем обязательно. Обычно, когда знаешь результат и уже видел нарезки, меньше желания посмотреть бой целиком. Но этот бой посмотрю обязательно. Такой бой я должен посмотреть.

— Был ли у тебя опыт спаррингов с соперниками, которые тебя выше на 16 сантиметров, тяжелее на 18 килограммов и сильно превосходят в размахе рук?

— Были, конечно.

— Насколько тяжело?

— Зависит от уровня соперника. Не могу сказать, что у меня были супер-пупер-партнеры с такими габаритами. Тем не менее, конечно же, неудобно, когда человек высокий и тяжелый. Но появляются плюсы — у тебя сразу подвижность другая, ты становишься более чутким, скорость выше, и начинаешь на эти качества давить — ставить акцент. Думаю, Усик абсолютно так же делал, использовал свои лучшие качества, не придумывал велосипед. Когда выше соперник, нужно к нему поближе подходить, внезапно подойти в атаку — и так же резко успеть выйти из нее, чтобы достать до головы. Потому что из-за длины рук тебе неудобно подходить, нужно включать резкость, скорость.

— Когда говорят об Усике, часто звучат слова о его боксерском IQ. Мне же кажется, что его основное преимущество — как он своим темпом давит. К концу боя соперники уже измочалены.

— Да, это одно из его главных качеств — что он может держать темп. Но вообще, у него чувствительность хорошая. У него скорость есть. Да и IQ — он же не бездумно это все делает. Есть ребята темповики, много пропускают. Я бы не сказал, что Усик прям очень много пропускает. Это тоже показатель боксерского IQ — когда человек пропускает мало ударов.

— Не думаю, что этот бой возможен, но периодически поднимается тема возможного боя Усика и Бетербиева. В любителях у них счет 2-1 в пользу Усика. Понятно, что сейчас Усик превосходит Бетербиева в габаритах, но, если бы их бой состоялся, какие шансы на победу у Артура были бы?

— Какая весовая категория? Когда боксеры одного веса встречаются — не знаешь, как бой может сложиться. Поэтому не люблю давать прогнозы. А тут мы миксуем не очень правильно... Усик весит больше 100...

— Он 102 весит. Смог бы, как мне кажется, в первый тяжелый согнать. Допустим, бой в крузервейте.

— Конечно, есть шанс у обоих.

— Усик насколько большим фаворитом был бы?

— Не знаю, был бы он фаворитом или нет... Наверное, был бы. Честно: не знаю. Шансы, конечно, были бы у Бетербиева. У него 100 процентов нокаутов. У такого боксера всегда есть шанс выиграть.