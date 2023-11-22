Возвращение Бивола и Уайлдера, Джошуа против стойкого шведа: вся информация о турнире боксеров в Саудовской Аравии

Что нужно знать о главном боксерском событии декабря: кард и расписание, прогнозы и онлайн-трансляция.

Вечером 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксерский турнир с главным поединком Энтони Джошуа — Отто Валлин. В карде пройдут еще два крупных боя: Деонтей Уайлдер сразится с Джозефом Паркером, а Дмитрий Бивол встретится с Линдоном Артуром в титульном поединке.

Полный кард боксерского турнира 23 декабря

Основной кард:

Энтони Джошуа (Великобритания, 26-3) — Отто Валлин (Швеция, 26-1), тяжелый вес

Деонтей Уайлдер (США, 43-2-1) — Джозеф Паркер (Новая Зеландия, 33-3), тяжелый вес

Дмитрий Бивол (Россия, 21-0) — Линдон Артур (Великобритания, 23-1), полутяжелый вес, бой за пояс WBA Super

Даниэль Дюбуа (Великобритания, 19-2) — Джаррелл Миллер (США, 26-0-1), тяжелый вес

Джей Опетайя (Австралия, 23-0) — Эллис Зорро (Великобритания, 17-0), крузервейт (вес между полутяжелым и тяжелым), бой за пояс IBF

Арсланбек Махмудов (Россия, 18-0) — Агит Кабайел (Германия, 23-0), тяжелый вес

Филип Хргович (Хорватия, 16-0) — Марк Де Мори (Хорватия, 41-2-2), тяжелый вес

Фрэнк Санчес (Куба, 23-0) — Джуниор Фа (Новая Зеландия, 20-2), тяжелый вес

Энтони Джошуа и Отто Валлин. Фото Reuters

Бой Джошуа — Валлин: главное о поединке и кто фаворит

34-летний Энтони Джошуа (26-3) лишился своих поясов по версиям WBA, IBF и WBO после двух поражений подряд Александру Усику — единогласным и раздельным решениями судей. Несмотря на провальные выступления в поединках с Усиком, Джошуа не растерял звездный статус благодаря двум победам подряд в нетитульных боях.

Энтони победил Джермейна Франклина единогласным решением и Роберта Хелениуса нокаутом в седьмом раунде. Его новый соперник снова не очень хорошо знаком широкой публике, но благодаря большому имени британца эта пара возглавляет кард.

Отто Валлин (26-1) в прошлом поединке не без труда одолел россиянина Мурада Гассиева, а единственное его поражение случилось в поединке против Тайсона Фьюри в 2019 году.

В этом бою букмекеры отдают предпочтение Джошуа. Коэффициент на его победу составляет 1,22. Шансы Валлина оцениваются куда ниже — 4,50. Ставки на вариант с ничьей в линии котируются в районе 25,50.

Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер. Фото Reuters

Бой Уайлдер — Паркер: главное о поединке и кто фаворит

В соглавном событии вечера состоится возвращение Деонтея Уайлдера, который прошлый поединок провел в октябре 2022 года, одолев Роберта Хелениуса в первом раунде. До этого Уайлдер дважды уступил Тайсону Фьюри, а в еще одном поединке была зафиксирована ничья. Три этих поединка вошли в историю — в них Уайлдер упал в нокдаун суммарно пять раз, а Фьюри — четыре.

Новый соперник Уайлдера 31-летний новозеландец Джозеф Паркер (33-3), идет на серии из трех побед, а в карьере успел встретиться с такими тяжеловесами, как Энтони Джошуа, Энди Руис, Карлос Такам, Дерек Чисора (дважды), Диллиан Уайт и Джо Джойс. Причем Такама, Руиса и Чисору в обоих поединках Паркер победил.

В этом бою букмекеры отдают предпочтение Уайлдеру. Коэффициент на его победу составляет 1,16. Шансы Усмана оцениваются куда ниже — 5,55. Ставки на вариант с ничьей в линии котируются в районе 26,0.

Дмитрий Бивол. Фото Getty Images

Бой Бивол — Артур: возвращение после длительного простоя

Третьим по значимости событием в карде станет поединок 32-летнего российского чемпиона WBA Super в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0) и 32-летнего британца Линдона Артура (23-1). В предыдущем поединке 5 ноября 2022 года в Эр-Рияде Бивол победил единогласным решением судей мексиканца Хильберта Рамиреса и после этого в ринг не выходил. Все фанаты ждут объединительный бой Дмитрия против другого россиянина, Артура Бетербиева, но договориться стороны никак не могут.

Линдон Артур — не самая лучшая альтернатива Бетербиеву. В прошлом поединке британец выиграл вакантный пояс IBO и сейчас идет на серии из четырех побед. Однако единственный по-настоящему серьезный соперник, Энтони Ярд, нокаутировал Артура в четвертом раунде. Стоит оговориться, что Ярд взял реванш, а в первом бою Артур победил раздельным решением судей.

В этом поединке букмекеры практически не сомневаются в победе Бивола. Коэффициент на его победу составляет 1,05. Шансы Артура оцениваются в 10,90. Ставки на вариант с ничьей в линии котируются в районе 27,0.

Энтони Джошуа. Фото Reuters

Прогнозы на бой Джошуа — Валлин

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд считает угрозой для Энтони Джошуа давление со стороны соперника, но прогнозирует его победу над Отто Валлином в случае работы соперников на дистанции.

«Энтони может работать на дистанции. Кажется, что, когда оппоненты не оказывают прессинг, он доносит свои удары и побеждает. Джошуа не очень хорошо справляется с давлением, но если бой пройдет на дистанции, если они будут присматриваться друг к другу, то он выиграет у Валлина по очкам», — заявил Холифилд в интервью ютуб-каналу iFL TV.

Бывший чемпион мира, тренер Барри Макгиган уверен, что экс-обладатель трех чемпионских поясов в супертяжелом весе Джошуа остановит Валлина в первой половине боя.

«Я думаю, что поединок с Валлином — пустая трата времени. Джошуа нокаутирует его за шесть раундов. Мы все хотим увидеть бой Джошуа против Уайлдера, потому что в нем есть угроза. Деонтей может выстрелить, он опасен на дистанции. Почему они проводят перед этим промежуточный бой? Это просто выглядит бессмысленной тратой времени. Тем не менее они дразнят этим поединком и делают его грандиознее», — заявил Макгиган в интервью Pro Boxing Fans.

Дмитрий Бивол. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Прогнозы на бой Бивол — Артур

Двукратный чемпион Олимпийских игр Алексей Тищенко в комментарии «Чемпионату» сказал: «Я вижу тут победителем Дмитрия Бивола, очень рад за него, что смогли организовать бой, чтобы не было у него долгого простоя. Вижу фаворитом Бивола, думаю, [будет] победа убедительная — либо по очкам, либо досрочно в поздних раундах. Из соперников Артура знаю только Энтони Ярда, у них было два боя, один бой он выиграл раздельным решением, второй проиграл досрочно. Я думаю, он не встречался с такой сильной оппозицией, как Бивол, и, несмотря на достаточно короткую подготовку, я думаю, Дмитрий держит себя в хорошей форме и сможет показать хороший яркий бокс и выиграть досрочно. Так что ставлю на досрочную победу Бивола в поздних раундах».

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев в комментарии Metaratings сказал: «Рад, что Дмитрий возвращается в дело и проведет защиту своего титула. Пока не изучал бои его оппонента, чтобы дать ему полную оценку, но думаю, что бой привлечет внимание большой аудитории. Жаль, что его поединок будет в тени боев Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера. Все же Бивол обладает чемпионским титулом и достоин того, чтобы возглавлять турниры. Тем не менее это будет яркий турнир с большой телеаудиторией».

Экс-чемпион мира IBF и IBO Эдуард Трояновский в комментарии «Газете.ru» сказал: «Соперник не статусный, но сейчас с боями вообще проблема. Мы это видим по тому, насколько Дима редко боксирует. Я считаю, если есть шанс, им надо воспользоваться, чтобы провести очередной бой, подготовку и выйти на ринг. Проводить бой раз в два года, притом что Дима входит в рейтинг p4p? Хорошо, что есть этот соперник. Я полностью солидарен с тем, что Дима делает: есть соперник — надо боксировать. Думаю, что он бы с удовольствием провел еще один бой с Канело, но они, видимо, не хотят еще раз проиграть. Поэтому пускай боксирует с Артуром. Возможно, когда текущая ситуация закончится, с Димой захочет побоксировать кто-то более солидный. Хочется Бивола видеть чаще, а боев нет. Есть множество хороших боксеров, с которыми можно было встретиться, но пока не получается».

Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер. Фото Reuters

Гонорары в поединке Джошуа — Валлин

По неофициальной информации The Mirror, Энтони Джошуа за прошлый бой с Робертом Хелениусом заработал около 10 миллионов фунтов стерлингов. Как отмечает британское издание, британский боксер заработал бы значительно больше, если бы вместо Хелениуса подрался с Диллианом Уайтом. Отто Валлин при этом, по неподтвержденным данным, получил 250 тысяч долларов за бой против Тайсона Фьюри в 2019 году.

Гонорары в поединке Уайлдер — Паркер

По информации Sportskeeda, за третий поединок против Тайсона Фьюри Деонтей Уайлдер получил 20 миллионов долларов, не учитывая 40 процентов бонуса от продажи трансляций (pay-per-view). В общей сложности он заработал примерно 25 миллионов.

Гонорары в поединке Бивол — Артур

Как сообщал Total Sportal, Дмитрий Бивол за поединок с Хильбертом Рамиресом гарантированно заработал 510 тысяч евро. Если учесть долю pay-per-view, то Бивол заработал до 1,5 миллиона евро. О гонорарах Линдона Артура открытой информации нет.

Деонтей Уайлдер. Фото Reuters

Вечер бокса в Саудовской Аравии: где смотреть прямую трансляцию и во сколько начало

Официальная трансляция всего турнира, вероятно, окажется недоступна в России. В таком случае посмотреть поединки можно будет в специализированных Telegram-каналах и группах «ВКонтакте».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса.

Начало трансляции запланировано 23 декабря на 21.00 по московскому времени. Бой Дмитрия Бивола ожидается примерно в 23.30 мск.