Дюбуа вытер пол дважды чемпионом Энтони Джошуа

Только что в присутствии 96 тысяч человек на стадионе Уэмбли в Лондоне Дэниэл Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа и сохранил пояс IBF.

Честно говоря, общественное мнение и коэффициенты букмекеров — все были в пользу Джошуа. Причин тому масса — для Энтони бой был «более домашним», Дюбуа очень уж много пропускает, не очень стабилен, плюс Джошуа с ним спарринговал, и знает сильные и слабые стороны. Дэниэл тоже должен кое-кто про Джошуа понимать, но это не всегда работает в обе стороны, выводило сознание, да и еще вдобавок тренер Дюбуа Дон Чарльз заболел перед боем... По факту, мы все исходили из гипотезы, что каждый боксер хорош насколько, насколько был хорош его последний поединок.

Перед боем

Энтони потратил меньше 4 минут на Фрэнсиса Нганну. Но это не нормальный бокс, конечно. До этого 4 раунда на Отто Валлина. Весомо, как бы. Если не углубляться в детали. Дэниэл выиграл у Хрговича, но очень много пропускал и казалось, что вот-вот выдохнется. Но если отмотать назад и посмотреть на карьеру с некоторой перспективой, безвольное поражение Усику, несмотря на один хороший, но спорный удар по корпусу, Три нокдауна, в которые Дюбуа улетел от круизера Кевина Лерены, поражение от Джо Джойса. В общем, я считал Джошуа боксером не великим, довольно заурядным, но Дюбуа был ему по силам в этой системе координат.

Реальность прилетела мне отрезвляющей оплеухой, но еще сильнее прилетело в голову Джошуа. В первом же раунде оказалось, что у соперника есть план на бой, довольно четкий, и он построен на ошибках и слабы сторонах Энтони. Ноль собранности, дыра под правый кросс и хук, полное неумение поставить прессингующего Дюбуа на нужную дистанцию. Про психологические проблемы даже не будем начинать.

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Избиение

В первом раунде Джошуа пропустил что-то, но держался почти до конца. Но под занавес раунда стоя спиной у канатов хапнул правый — который летел по такой траектории, будто его запускали откуда-то из Африки. И Джошуа его видел, но был стеснен в движении канатами, а почему рука болталась черт знает где — пусть его тренер отвечает. Один из пяти, которых он в последнее время часто менял. Это был первый нокдаун.

Дюбуа будто не поверил своему счастью, и второй раунд провел относительно спокойно. Доносил удары до цели, соперника чуть качало, но ничего особенного. В третьем — Джошуа еще улыбался в ответ, но ноги его запаздывали. Дюбуа подходил, куда ему нужно, пользуясь паузами — и Энтони не мог его затормозить. Кажется, один раз встречный джеб сработал, но все прочее время Джошуа будто ленился или ему ни разу не говорили про фразу, написаную на боксерском мешке в одном клубе Москве — «кто не работает джебом, тот лох». В конце третьего раунда — еще нокдаун, просто грубый навал от чемпиона. Да, если вы вдруг забыли — в предыдущем бою Дэниэл взял пояс IBF, и Джошуа был только претендентом. Дальше в целом у тех, кто был заинтересован в продолжении поединка могла быть только надежда на то, что Дюбуа вымахался и сбавит обороты. Не сбавил. Действия Джошуа стали хаотичными, он не пытался толком связать соперника в клинче, в 4 раунде еще раз побывал на полу, внезапно выбрасывал неподготовленный апперкот, надеясь на лаки-панч, а двигался как будто снимается в арт-хаусном кино про музыкантов и наркотики.

В пятом раунде эта нелогичность почти принесла ему маленький успех. Соперник чувствительно пропустил (да, Дюбуа действительно немного сбавлял обороты), Джошуа пошел на него и съел правый в челюсть. Чуть смазал его плечом и отвернув голову. И решил ударить апперкот — опустил руку и... второй правый удар, почти копия предыдущего, пришелся плотно и точно. Бывший чемпион падал лицом вниз.

Послевкусие и деконструкция

В контракте на бой был пункт о реванше. Промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен и Эдди Хирн, представляющий Джошуа, еще не раз встретятся в ближайшее время, чтобы решить, что делать дальше. Реванш? Бой Джошуа — Уайлдер, за звание самого безнадежного в сегодняшнем мире экс-чемпиона? Дождаться реванша Усика с Фьюри и думать потом?

Но в воздухе повисает вопрос, в какой момент Джошуа, который выступил все-таки ниже своего обычного уровня, стал так плох? Или он был плох всегда — без характера, теряющийся под прессингом, с дырявой защитой? Те, кто видел его в любителях, утверждают, что британец мало поменялся. Но ведь время шло, он вроде бы рос (как минимум в размерах), учился чему-то, кушал хорошо, что-то выиграл... Но если признать, что Энтони плох, нам придется переосмыслить и его победы над людьми, которые в мире бокса имеют кое-какую репутацию, взять хотя бы Поветкина и Кличко.

Но скорее всего, однозначного ответа нет, Джошуа не всегда был бесконечно плох, и в какой-то момент, относительно недавно, просто рассыпался, психологически и растерял часть рефлексов и полезных навыков. И вряд ли вернется на прежний уровень, который казался вершиной. Но зато у нас есть новое лицо, Дэниэл «Динамит» Дюбуа, ему всего 27 лет, и он уже двукратный чемпион мира в тяжелом весе. И кажется, он становится лучше от боя к бою. И совершенно точно сегодня он был очень хорош.