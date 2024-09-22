Дюбуа вытер пол дважды чемпионом Энтони Джошуа

Сегодня, 01:45
Честно говоря, общественное мнение и коэффициенты букмекеров — все были в пользу Джошуа. Причин тому масса — для Энтони бой был «более домашним», Дюбуа очень уж много пропускает, не очень стабилен, плюс Джошуа с ним спарринговал, и знает сильные и слабые стороны. Дэниэл тоже должен кое-кто про Джошуа понимать, но это не всегда работает в обе стороны, выводило сознание, да и еще вдобавок тренер Дюбуа Дон Чарльз заболел перед боем... По факту, мы все исходили из гипотезы, что каждый боксер хорош насколько, насколько был хорош его последний поединок.
Энтони потратил меньше 4 минут на Фрэнсиса Нганну. Но это не нормальный бокс, конечно. До этого 4 раунда на Отто Валлина. Весомо, как бы. Если не углубляться в детали. Дэниэл выиграл у Хрговича, но очень много пропускал и казалось, что вот-вот выдохнется. Но если отмотать назад и посмотреть на карьеру с некоторой перспективой, безвольное поражение Усику, несмотря на один хороший, но спорный удар по корпусу, Три нокдауна, в которые Дюбуа улетел от круизера Кевина Лерены, поражение от Джо Джойса. В общем, я считал Джошуа боксером не великим, довольно заурядным, но Дюбуа был ему по силам в этой системе координат.
Реальность прилетела мне отрезвляющей оплеухой, но еще сильнее прилетело в голову Джошуа. В первом же раунде оказалось, что у соперника есть план на бой, довольно четкий, и он построен на ошибках и слабы сторонах Энтони. Ноль собранности, дыра под правый кросс и хук, полное неумение поставить прессингующего Дюбуа на нужную дистанцию. Про психологические проблемы даже не будем начинать.
В первом раунде Джошуа пропустил что-то, но держался почти до конца. Но под занавес раунда стоя спиной у канатов хапнул правый — который летел по такой траектории, будто его запускали откуда-то из Африки. И Джошуа его видел, но был стеснен в движении канатами, а почему рука болталась черт знает где — пусть его тренер отвечает. Один из пяти, которых он в последнее время часто менял. Это был первый нокдаун.
Дюбуа будто не поверил своему счастью, и второй раунд провел относительно спокойно. Доносил удары до цели, соперника чуть качало, но ничего особенного. В третьем — Джошуа еще улыбался в ответ, но ноги его запаздывали. Дюбуа подходил, куда ему нужно, пользуясь паузами — и Энтони не мог его затормозить. Кажется, один раз встречный джеб сработал, но все прочее время Джошуа будто ленился или ему ни разу не говорили про фразу, написаную на боксерском мешке в одном клубе Москве — «кто не работает джебом, тот лох». В конце третьего раунда — еще нокдаун, просто грубый навал от чемпиона. Да, если вы вдруг забыли — в предыдущем бою Дэниэл взял пояс IBF, и Джошуа был только претендентом. Дальше в целом у тех, кто был заинтересован в продолжении поединка могла быть только надежда на то, что Дюбуа вымахался и сбавит обороты. Не сбавил. Действия Джошуа стали хаотичными, он не пытался толком связать соперника в клинче, в 4 раунде еще раз побывал на полу, внезапно выбрасывал неподготовленный апперкот, надеясь на лаки-панч, а двигался как будто снимается в арт-хаусном кино про музыкантов и наркотики.
В пятом раунде эта нелогичность почти принесла ему маленький успех. Соперник чувствительно пропустил (да, Дюбуа действительно немного сбавлял обороты), Джошуа пошел на него и съел правый в челюсть. Чуть смазал его плечом и отвернув голову. И решил ударить апперкот — опустил руку и... второй правый удар, почти копия предыдущего, пришелся плотно и точно. Бывший чемпион падал лицом вниз.
В контракте на бой был пункт о реванше. Промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен и Эдди Хирн, представляющий Джошуа, еще не раз встретятся в ближайшее время, чтобы решить, что делать дальше. Реванш? Бой Джошуа — Уайлдер, за звание самого безнадежного в сегодняшнем мире экс-чемпиона? Дождаться реванша Усика с Фьюри и думать потом?
Но в воздухе повисает вопрос, в какой момент Джошуа, который выступил все-таки ниже своего обычного уровня, стал так плох? Или он был плох всегда — без характера, теряющийся под прессингом, с дырявой защитой? Те, кто видел его в любителях, утверждают, что британец мало поменялся. Но ведь время шло, он вроде бы рос (как минимум в размерах), учился чему-то, кушал хорошо, что-то выиграл... Но если признать, что Энтони плох, нам придется переосмыслить и его победы над людьми, которые в мире бокса имеют кое-какую репутацию, взять хотя бы Поветкина и Кличко.
Но скорее всего, однозначного ответа нет, Джошуа не всегда был бесконечно плох, и в какой-то момент, относительно недавно, просто рассыпался, психологически и растерял часть рефлексов и полезных навыков. И вряд ли вернется на прежний уровень, который казался вершиной. Но зато у нас есть новое лицо, Дэниэл «Динамит» Дюбуа, ему всего 27 лет, и он уже двукратный чемпион мира в тяжелом весе. И кажется, он становится лучше от боя к бою. И совершенно точно сегодня он был очень хорош.