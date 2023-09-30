Нганну в шоке от работы ног 57-летнего Тайсона. «Ты пробуешь повторить и понимаешь, что не тянешь»

До боя с Фьюри меньше месяца.

Бывший чемпион UFC Франсис Нганну на днях побывал у Джо Рогана на подкасте и рассказал много интересного.

Мы собрали из двухчасового разговора нашу традиционную подборку. Ниже — семь интересных мини-рассказов камерунца о его подготовке к бою с Фьюри, сложностях в тренировках по боксу, феноменальных ногах Майка Тайсона, проблем с деньгами перед боем с Миочичем и чудесном преображении Камару Усмана из рухляди в машину.

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О сложностях, когда тренируешься только по боксу. «Болят плечи»

«Иногда кажется, что тренировать только бокс — это легче. Но тут просто разные вещи. В первые две недели моего кэмпа [к Фьюри] это даже был не кэмп, это был прекэмп две недели тренировок только по боксу — я почувствовал разницу. Конечно, ты воодушевлен, потому что тебе не нужно бить кики, бороться и так далее. Нет риска травмировать колено, потому что сейчас у меня все крутится вокруг моего колена.

Но потом ты начинаешь работать на груше, лапах, руки всегда подняты, и у тебя начинают болеть плечи. За две недели ты выбрасываешь панчей больше, чем за любой другой 3-месячный кэмп в ММА. И тогда ты понимаешь: «Это разные вещи. Плечи себя совсем по-другому чувствуют». В ММА ты бросаешь двойку плюс кик, двойка-кик, двойка-тейкдаун, борьба у сетки. А тут только руки должны постоянно работать, а когда они не летят, они должны всегда защищать голову».

Тайсон Фьюри и Франсис Нганну. Фото Getty Images

О личном впечатлении от Фьюри на пресс-конференции

«Он огромный, монстр. Я стоял рядом с ним и понимал, что мне нужно работать на полную мощность. Он показывал на свое пузо, говорил: «Глянь на мое жирное брюхо, я жирная свинья». Но я сказал ему: «Не пытайся одурачить меня, я видел, как ты боксируешь. Жирная свинья не умеет так боксировать».

О том, как отказался от газировки после поражения Стипе Миочичу

«После первого боя со Стипе я изменил диету. Убрал газировку и с тех пор никогда ее больше не пил. А до этого я пил ее тоннами. Просто тоннами, даже в кэмпах. Причем в кэмпах я ел даже круассаны, думал: «Я все равно тяжеловес». Я фокусировался на весе, а не на функционалке, на всех этих аспектах. Ты знаешь, что в день боя со Стипе я был в Fogo de Ch?o [бразильском стейк-ресторане]? Поедал все эти стейки. Это далеко не хорошо. Далеко не хорошо. Чувствовал себя тяжелым, как, блин, не знаю кто. Я ел в Fogo de Ch?o за три часа до отъезда на арену. Три часа недостаточно, чтобы переварить все это мясо».

О пренебрежительном отношении к биодобавкам и спортпиту

«Сейчас для восстановления я делаю физиотерапию. Недавно я купил себе пландж для ледяных ванн. Я использую барокамеру. У меня есть знакомая в Вегасе, у нее свой салон для восстановления барокамерой. Она еще бизнес-партнер Миши Тейт. Раньше у меня была барокамера дома, но дома она дает мощность только уровня 1.3. А у той женщины в салоне уровень кислорода 2.0. Иногда я хожу туда. Что касается спортивного питания, у меня с биодобавками никогда не было постоянных отношений. Я то принимал, то бросал. UFC PI раньше давали мне кучу всего, расписывали, когда и что принимать каждый день. Я принимал два-четыре дня и бросал».

О том, как пример Усмана вдохновил его преодолевать боль в колене

«Когда [перед боем с Ганом] врачи объяснили, что происходит с моим коленом, я забеспокоился и позвонил Камару. Он начал рассказывать, какая у него была ситуация с коленями... Я помню, когда он дрался, по-моему, с Колби Ковингтоном или Тайроном Вудли... я увидел его в Вегасе, и он был просто рухлядь. Ходит вот так [согнувшись], и это в боевую неделю. Ему кололи кортизол и туда и сюда, я был в шоке: «Этот парень реально собирается в субботу драться?» Я так переживал за него, но в субботу он вышел и выглядел настолько четким! Я не мог поверить: «И это тот парень, которого я видел в среду?! Который еле ходил?» А тут он был настолько четкий. И вся эта ситуация научила меня тому, что, когда бой приходит, твои инстинкты затмевают все.

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Причем у Камару и бедра болели. Я думал: «Бро, тебе надо сниматься». А потом он выходит на бой, и он просто идеален. И меня это вдохновило, я поверил, что смогу [подраться с Ганом с порванным коленом]. Это было за три с половиной недели до боя. Я не мог бороться, не мог тренироваться нормально, но решил сосредоточиться на эйрбайке, на кардио. Эйрбайк сильно помог мне. Потому что три с половиной недели не тренироваться, только эйрбайк, выйти и показать такое состояние в бою... Я всегда использую эйрбайк Assault, мне нравится вся эта пахота, которую он дает, ты чувствуешь себя как монстр. Я поставил его в гостиную перед телевизором и пахал на нем целый час. Для тяжа бегать по асфальту или еще где-то — это не очень хорошо для связок. Для меня лучший кардиоинструмент — это эйрбайк».

О феноменальной работе ног Майка Тайсона

«Люди всегда восхищались тем, как Тайсон сильно бьет, как нокаутирует людей, но почему-то никто не удивлялся тому, как он способен двигаться. Из стороны в сторону, какой у него футворк, как он, такой маленький, мог прорываться на нужную ему дистанцию и доводить удары.

Лучшее, что можно взять от Тайсона, — это футворк. Движение слева-направо, все эти смены направлений. Его сила шла от его ног, от его опорной базы. И вся его карьера, если вы посмотрите — она вся построена на ногах, опорной базе, футворке. Я до сих пор смотрю его старые тренировки на YouTube. То, как он шустрит на ногах — тух-тух-тух — для тяжеловеса невозможно так двигаться.

Посмотри вот это видео, где он четыре года назад показывал мне движения, 2019 год. И он все объяснял исходя из футворка. Ты понимаешь, что все идет от ног, от бедер. Ты два раза пробуешь повторить то, что он тебе показал, и понимаешь: «Мне срочно нужна тренировка на нижнюю часть тела (смеется). Я недостаточно силен». У него ноги как стволы деревьев. Он показал мне тренировки на ноги, как он закачивал их, вся эта ходьба гуськом, все эти приседы... Я слушал и такой: «Мужик, все [хватит]» (смеется). И он занимался всем этим всю свою карьеру. А люди думают, что он просто бьет сильно. Нет, он технарь и пахарь. Когда объединить все — и технику, и пахоту, и силу — ни при каких раскладах ты не будешь бить слабо».

Франсис Нганну. Фото Global Look Press

О том, что занимал деньги на подготовку ко второму бою с Миочичем

«После боя с Джуниором Дос Сантосом я планировал драться два-три раза в год, но у меня были простои, шли переговоры по контракту. Я находился под финансовым давлением, был ограничен в доходах, мне пришлось занимать деньги. Когда я готовился к [второму бою] со Стипе, мне пришлось звонить и просить дать мне аванс с гонорара, потому что мне нужны были деньги на подготовку».