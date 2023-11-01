Нганну — великий одиночка. Ни жены, ни детей, ни Бога — все преодолел сам

На вершине спорта.

28 октября Франсис Нганну добился самого крупного успеха в карьере, показав шокирующе хорошее выступление против чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри на турнире в Эр-Рияде.

Камерунец каким-то образом сумел нивелировать огромную разницу в классе, не сильно уступил в искусстве боксирования и выносливости и даже уронил великого оппонента. Пусть решение судей оказалась и не в его пользу, но волей народа он уж точно объявлен победителем.

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Имел этот поединок для Нганну и большой коммерческий успех. Впервые он дрался на такой большой площадке и за такой большой гонорар (со всеми процентами он должен заработать не меньше 15 миллионов долларов). Тут однозначно стоит поблагодарить шейхов, которые не только потратились на гонорары боксерам и понесли все организационные расходы, но еще и навезли вип-гостями кучу суперзвезд — от Криштиану Роналду до Эминема. Все это придало турниру дополнительного блеска. Если бы он проходил в США или Британии, в условиях здорового капитализма и настоящего рынка, то все было бы, конечно, намного скромнее. Дрался бы Нганну за 3-4 миллиона минус 55% налога, а Фьюри бы вообще не факт, что смогли бы увлечь деньгами. Выбрал бы он поединок с условным Джошуа и про Нганну даже бы не вспомнил.

Камерунца в любом случае все эти обстоятельства мало должны интересовать, он честно подрался, показал замечательное выступление и отработал свой гонорар на все сто. Теперь — с улучшенным резюме — может смело ставить перед собой новую задачу.

В успехе Нганну больше всего удивляет не только сложность и невероятная извилистость его пути, но и то, что весь этот путь он прошел в одиночку. Конечно, ему помогали тренеры и какие-то добрые люди, но мы говорим именно о благоприятной среде и традиционных опорах вроде семьи и веры.

У Франсиса в 37 лет ни жены , ни детей. Вс е сам

Тему поиска супруги он всегда как-то обходит стороной. Однажды Майк Тайсон на подкасте попробовал подлезть, спросил его, много ли он тратит денег на женщин, и получил такой ответ: «Когда у меня будут реальные деньги, тогда можно будет подумать на эту тему». Реплика довольно интересная, учитывая, что Франсис уже тогда был чемпионом UFC, далеко не бедным человеком со своим большим домом в Вегасе и автопарком.

Не опирался ни на Бога , ни на религию, никогда этого не упоминал, не приплетал в интервью, не благодарил никакие высшие силы

Очень нетипичная ситуация для бойца ММА. Люди в этом спорте довольно религиозные, веруют сильно и во всеуслышание, недавно вон Брайс Митчелл даже выходил в октагон с Библией. Нганну ни к какой религии себя не относит, ничего такого никогда не упоминал, на груди носил только кулончик с фигуркой континента Африки.

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Не имел ни среды , ни друзей, ни братьев, ни крепко стоящих на ногах родителей, никого

Адесанью и Усмана вывезли из Африки обеспеченные родители, Нганну выбирался из этого ада в самоходку — через Сахару и концентрационные лагеря Марокко. Путь Франсиса из Камеруна до посадки на плот и затем параход Крестного Креста и отплытие в Европу давно везде описан и пересказан, стал готовым сюжетом для кино, поэтому не будем его повторять. Однозначно только, что ни у кого в этом спорте больше не было такой головокружительной истории успеха.

В UFC работал без всесильного менеджера, на все переговоры приходил сам, со своим помощником Маркелом

Дана Уайт рассказывал, что Хантер Кэмпбелл, вице-президент UFC, лично провел с Франсисом 300 ужинов, но так и не смог договориться о контракте. Обычно бойцы такого уровня никогда не ведут такие утомительные переговоры сами, но Нганну — исключение. Его менеджер Маркел Мартин тоже мог вести общение от имени Франсиса, но не только не имел в этом успеха, а даже получил от кого-то из промоушена личное сообщение с расистскими угрозами.

Угрожающее сообщение, которое пришло Маркелу накануне боя Нганну с Ганом. Фото Скриншот из соцсетей Маркела

Нганну — первый топовый боец, кто реально попробовал побороться с UFC и запросить большое количество свобод

Он просил не только повышение гонорара, но и контракт на небольшое количество боев, возможность продвигать собственных спонсоров, медицинскую страховку не только для себя, но для всех бойцов ростера. Нганну — первый, кто ушел из UFC в приличном возрасте и смог где-то прогреметь на весь мир. Единственный, кто, кроме Конора, заработал большие деньги в сторонних проектах, и не в унизительных боях с блогерами, а в поединке против лучшего в мире в своем деле.