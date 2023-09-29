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Сегодня, 21:10

«Больше не сможешь бегать как кролик!» Фьюри и Усик подписали контракт на бой

Фьюри и Усик подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира
Отдел единоборств «СЭ»
Тайсон Фьюри и Александр Усик.
Фото Соцсети
Постер боя Фьюри — Усик.
Фото Соцсети
Тайсон Фьюри.
Фото Соцсети
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Стороны наконец-то договорились.

Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри встретится с чемпионом организаций WBO, WBA, IBF и IBO Александром Усиком — это подтвердили команды обоих боксеров. Победитель поединка станет первым абсолютным чемпионом дивизиона со времен Леннокса Льюиса в 1999 году.

Бой пройдет на Kingdom Arena в рамках ежегодного фестиваля Riyad Season — дополнительные подробности, включая официальную дату боя, будут объявлены позднее. Бой будет продвигаться промоутерскими компаниями Queensberry, Top Rank, K2 и Usyk17.

Постер боя Фьюри — Усик.
Фото Соцсети

Планируется, что поединок Фьюри с Усиком состоится в декабре 2023 или начале 2024 года — через считаные месяцы после того, как Тайсон встретится с Фрэнсисом Нганну в 12-раундовом боксерском поединке. Вероятно, это означает, что британец не слишком серьезно воспринимает бывшего чемпиона UFC как соперника. Их поединок также состоится в Эр-Рияде, он запланирован на 28 октября.

Тайсон Фьюри и&nbsp;Фрэнсис Нганну. Тайсон Фьюри против Фрэнсиса Нганну: основная информация о бое лучшего боксера мира с чемпионом UFC

«Рад наконец-то подписать контракт на этот бой, — сказал владелец Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен. — Это самый крупный бой, который только возможен в нашем виде спорта. Тяжеловесы всегда будоражат воображение болельщиков, и я не сомневаюсь, что это будет крупнейшее боксерское событие столетия. Я с нетерпением жду, когда Тайсон вернет себе три пояса, которые он никогда не терял в ринге».

«Тайсон Фьюри и Александр Усик — два величайших тяжеловеса своего поколения, и мне не терпится увидеть, что произойдет, когда они выйдут на ринг в Эр-Рияде. Это особые таланты, достойные борьбы за величайший приз в спорте», — сказал председатель Top Rank Боб Арум.

«Я рад, что у Тайсона есть шанс стать первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе эпохи четырех поясов и доказать, что он один из величайших людей всех времен. Однако сначала 28 октября у Тайсона будет шанс доказать, что он самый плохой человек на планете», — отметил менеджер Фьюри Спенсер Браун.

Тайсон Фьюри.
Фото Соцсети

Сам Тайсон тоже прокомментировал историческую новость в соцсетях: «Я делаю то, что говорю. Я говорю, что я делаю. Бой за абсолюта. Это эпоха Цыганского Короля. Усик, ты больше не сможешь бегать как кролик. Ты получишь это!»

Фьюри стал линейным чемпионом дивизиона благодаря победе над Владимиром Кличко в ноябре 2015 года. После почти трехлетней паузы Цыганский Король вернулся в бокс, провел трилогию с Деонтеем Уайлдером, итогом которой стали ничья, две победы нокаутом и титул чемпиона мира по версии WBC.

Усик в сентябре 2021 года одолел Энтони Джошуа и стал чемпионом мира по трем основным версиям. Почти год спустя он победил Джошуа раздельным решением судей в реванше. В августе 2023-го украинец вернулся и финишировал обязательного претендента Даниэля Дюбуа в девятом раунде.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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