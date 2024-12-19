«Я заставлю его страдать!» Фьюри и Усик провели последнюю пресс-конференцию перед реваншем

В этот раз боксеры вели себя очень серьезно.

Вечером 21 декабря в Эр-Рияде состоится боксерский вечер, в главном событии которого Тайсон Фьюри проведет реванш с Александром Усиком. В первом поединке в мае 2024-го Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. За пару дней до боя состоялась большая пресс-конференция.

Фьюри начал с угроз: «Я причиню ему боль. Я нанесу ему урон. Я заставлю его страдать. Никаких шуток». Усик ответил сдержаннее, но пообещал, что поединок будет интересным: «Тут у нас журналисты, свет, беседы. Не забывайте, что главное шоу — в субботу».

Промоутер Queensberry Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Фьюри, заявил, что к мнению судей в этот раз обращаться не придется: «Нас ждет очень, очень, очень особенное шоу. И я думаю, что бой не пройдет всю дистанцию. Не моргайте». А глава Matchroom Эдди Хирн даже заявил, что надеется на победу британца, несмотря на тот факт, что он работает с Усиком. «Не могу поверить, что говорю это, но пусть Тайсон победит», — сказал Хирн. Также победу Фьюри ждет и Боб Арум, но тут все понятно — босс Top Rank работает с Тайсоном.

Боксеры же были немногословны. Фьюри на вопрос, что он хотел бы сказать сопернику напоследок, ответил: «Подождем и все увидим в субботу ночью». Усик выдал чуть более оригинальное пожелание: «Не бойся. Я не оставлю тебя одного. Увидимся в субботу».

На этом конференция завершилась, и бойцам устроили дуэль взглядов. Стердаун длился около 10 минут — два лучших тяжеловеса современности просто смотрели друг другу в глаза с серьезными лицами, не отрываясь и даже не обмениваясь репликами. Только в завершение дуэли взглядов Фьюри что-то высказал Усику, а тот ответил и порывался подойти поближе к британцу, но соперников разняли. О чем именно говорили боксеры — загадка, так как в трансляцию это не попало, но это и не так важно: все скажет их поединок, ждать которого осталось совсем немного.