Тайсон навсегда, Тайсон никогда. Железному Майку больше нельзя выходить на ринг

27-летний блогер-боксер Джейк Пол легко победил 58-летнего Майка Тайсона.

Я скажу об этом прямо сейчас.

Майк Тайсон провел бой против блогера Джейка Пола. Он достоял до конца все восемь двухминутных раундов, проиграл все кроме, может быть, одного, снял свои четырнадцатиунцовые перчатки (вместо десятиунцовых), что-то сказал и ушел.

Слава Богу, больше говорить этого не надо.

После того, как набитый различными знаменитостями зал покричал, точнее будет сказать поорал, все разошлись.

Что сказать вам? Какие новости из 1989 года? Вы только подумайте: тысяча девятьсот восемьдесят девятого года! Последнего года, когда великий чемпион мира Майк Тайсон был абсолютно непобедимым. Когда даже гипотезы относительно того, кто его побьет, казались несостоятельными еще до того, когда мы их произносили. Когда нам было двадцать, тридцать лет, а Тайсон был навсегда.

И что сейчас? Джейк Пол, выезжающий к рингу на помеси Шевроле и Камаза? Кто он такой, вообще? Кто-нибудь его знает? Что он делает? Бьет нашу молодость?

Ну, ладно. Я достаточно поныл. Пора рассказать и о бое.

Все в нем стало ясно, когда боксеры шли (Джейк Пол, правда, ехал) к рингу. Выглядели на все свои. Пол на цветущие двадцать семь лет, а Тайсон — на пятьдесят восемь. Если бы сказали, что ему шестьдесят восемь, я бы поверил. Слишком усталое у него было лицо. Слишком дубовые мышцы. Он выглядел, как восьмидесятилетний культурист, объевшийся стероидов. Вроде, объем есть, но какой-то он не такой. Не страшный. А сам Майк старый, старый, старый.

Начали бой. Я говорил, что Тайсон имеет шансы нокаутировать Пола в начале. Я ошибся. Он их не имел. Слишком быстрый был Джейк и слишком медленный сам Майк. И еще Пол его... (ну, как сказать, чтобы не очень обидно прозвучало?)... опасался. Раз он полупропустил какой-то удар, по-моему, левый боковой, и от неожиданности остаканился. Ничего себе! Кого ему бить предстоит!

Фото Imagn Images, USA Today Sports

На такие настроения у него ушли полтора раунда. Он скакал по рингу, и в голове у него было пусто. Может быть, там была только одна мысль: долго ли он так может? В смысле Майк.

Долго он не смог. Даже в лучшие моменты скорость у Тайсона составляла меньше половины обычной. Бедовый старичок. Ничего не скажешь. Но только что он здесь делал? Кому и что доказывал? Или просто денег ждал? Кажется, двадцать миллионов.

Наверное, просто денег. А мы что делали рядом с рингом? Тоже денег ждали? Так нам никто их не даст. Впрочем, нет. Мы ждали не денег. Мы ждали того, чтобы кто-то нам доказал, что мы еще чего-то можем. Но Тайсон это не доказывал, а опровергал.

Начиная с третьего раунда остался только один вопрос: достоит Тайсон или нет? Временами он был похож на себя прежнего. Он качал маятник, приседал под ударами. Временами даже хорошо. Но медленно, медленно, медленно. А осмелевший Пол забивал ему голы. И слева, и справа. Тайсон знал, что ему надо было делать. Но он не успевал. Мышцы не слушались.

Так все и шло. Пол был значительно выше Тайсона ростом и очень хорошо этим пользовался. Он чувствовал дистанцию и с запасом опережал Майка. Тот все делал правильно. И левый хук, и правый кросс, и все остальное. Только зачем это было? Все равно он практически не доставал. Попадет по физиономии как-то раз, но неплотно. В общем, не убеждал он.

После четвертого раунда у Тайсона ушли, казалось, последние силы. Впрочем, нет. Последние были нужны только для того, чтобы держать удары и смотреть за тем, чтобы они не очень плотно попадали. Раз-другой его слегка повело, но все-таки он держался, хотя маятник уже почти не качал. Комментатор, который работал хорошо, пусть и не профессионально, как-то сказал, что Тайсон с каждым раундом становится старше. Именно так оно и было. Если в начале он выглядел, как крепкий дед, то чем дальше, тем больше он напоминал крепко битого деда. Оставалось какие-то два раунда, то есть седьмой и восьмой, а не было никакой уверенности, что он их сможет достоять.

Он смог. На честном слове, но смог. Когда прозвучал последний гонг, думаю, не я один вздохнул с облегчением. Двое судей поставили 79-73, а один 80-72 в пользу Пола. Хоть какой-то конкурентный бой Тайсон проводил только первые полтора раунда. Выиграл ли он хоть один? Не знаю. Можно было из жалости ему отдать победу в одном, что двое из троих и сделали.

Потом пошли слова благодарения. Пол говорил, что Майк такой-разтакой-разэтакий. Попутно хвалил себя, такого умного и осторожного. А Тайсон? Что было у него? На двадцать миллионов больше стало? Так они уйдут точно так же, как ушли предыдущие триста. Он даже сам не знает, на что их потратил. Джейк еще ответил на вопрос журналиста про Саула Альвареса: не хочет ли он с ним встретиться. Кстати, грамотный был вопрос. Альварес намного мельче Пола, но привык работать с большими парнями. Джейк ответил, что сам он больше нужен Альваресу, чем тот ему. Все правильно. За Тайсона он получил сорок миллионов. Сколько должен получить за Альвареса? Сто? Сто пятьдесят? А зачем? Там ведь и по морде получить можно, а он этого не любит.

Но я на него не смотрел. Я смотрел на Тайсона. Что делалось сейчас в его голове? Между делом он сказал, что может еще выйти на ринг. Что? Тайсон еще выйдет?! Никогда! Вы слышите? Никогда!!!