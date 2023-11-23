Сын Кости Цзю нашел идеальную диету чемпиона. Боксер ест бычьи яички и пьет змеиную кровь

Никита Цзю хочет жить в дикой природе и приручить стаю волков.

22 ноября в Австралии состоялся боксерский вечер, в главном событии которого второй сын Кости Цзю Никита в пятом раунде победил техническим нокаутом австралийца Дилана Биггса и завоевал титул чемпиона Австралии в первом среднем весе. Пояс стал для Никиты Цзю первым в карьере — к нему боксер пришел всего за восемь поединков, на которые потратил меньше двух лет.

Пока о реальном потенциале Никиты Цзю говорить сложно — он не бился с по-настоящему серьезной оппозицией, а единственный бой, который продлился всю дистанцию, получился тяжелым. В поединке против Бена Хорна Никита устроил бойню, вместо того чтобы аккуратно переиграть соперника, явно уступавшего ему в классе.

Еще на старте карьеры Никита Цзю взял громкое прозвище Мясник и всячески старался его оправдывать. Это касается и боя против Хорна, и, например, предпочтений в еде — Никита любит экспериментировать.

«Первый раз, когда я ел сырую говяжью печень, это было сложнее, чем пробежка, — рассказывал Цзю Fox Sports перед боем с Дарконом Драйденом. — Я вспотел, была рвота. Мозг говорил: «Это не то, чего ты хочешь», и мой желудок был против, но мне просто нужно было пройти через это. А потом, когда я съел это, у меня случился настоящий прилив энергии. Электрическое чувство пронзило меня. Поэтому к каждому новому лагерю теперь я буду добавлять что-то еще.

В следующем лагере это будут бычьи яички, а затем что-то вроде селезенки. Это может показаться немного сумасшедшим, но я никогда не чувствовал себя лучше. Я получаю много энергии, вижу очень яркие сны. Я никогда не бываю опустошенным и голодным. Хотя это все еще учебный опыт, и я провожу над собой маленькие эксперименты, мне нравится быть подопытным кроликом".

Цзю-младший вымачивает печень в молоке в течение часа — как он говорит, чтобы удалить часть крови. Затем Никита маринует печень в лимонном соке. Помимо употребления сырой печени на протяжении всего лагеря Цзю резко сокращает потребление углеводов, а также пьет таблетки для улучшения работы печени, сердца и почек.

Перед поединком против Джека Брубейкера Цзю оторвался по полной: ел тестикулы быка, печень и сердце коровы и даже свиные глаза.

По словам Никиты, глаза хрюшки он съел на вечеринке, когда был пьян. «Я был на мероприятии, где приготовили большую жареную свинью. Это было в мои безрассудные дни, до того, как я вернулся в бокс. Я пил текилу, веселился и просто сказал: «Дайте мне голову», — сказал он на пресс-конференции, предшествующей тому бою.

Тогда рассказы Цзю напугали даже его соперника: «Я бы не пришел к нему в гости, если бы он пригласил меня на барбекю. Я бы проснулся на заднем дворе привязанный к стулу, а его собаки облизывали бы мне пальцы на ногах. Странный чувак, но он умеет драться».

Позже Цзю рассказал Fox Sports, как он разнообразил диету за счет бычьих яичек и крови кобры. «Змеиная кровь? Это странно. Вкус был как лекарство и алкоголь, с оттенком трав. Все это я попробовал на змеиной ферме в Таиланде. Они убивают змею прямо на глазах, потому что ее нужно съесть за пять минут, пока она еще свежая. А змеи на самом деле широко представлены в медицине. Змея изображена на эмблеме Всемирной организации здравоохранения. И когда я пил кровь, это дало мне самый большой прилив энергии. Мой разум был таким ясным. Я подумал: «Ух ты! Это действительно предназначено для нашего тела». Это пьют тайские бойцы, а также вьетнамские и китайские солдаты».

Никита питается свежайшим мясом животных, которых убивают максимум за сутки до того, как они попадают на стол к боксеру. Цзю-младший признается, что многим в его семье не нравится такой подход к питанию: родственники считают это отвратительным и беспокоятся, что Никита заболеет. Но молодой боксер не переживает и приводит в пример африканское племя Масаи, которое ест сырую курицу.

Сейчас Никите Цзю лишь 25 лет, но он уже знает, чем будет заниматься после завершения карьеры. Младший сын Кости планирует придерживаться лайфстайла Германа Стерлигова: «Когда я заработаю достаточно денег, куплю себе ферму и исчезну. Собираюсь жить благодаря земле, быть экономически независимым. Сейчас я делаю маленькие шаги к этому. Вы больше никогда обо мне не услышите».

Боксер мечтает о собственном острове, который будет охранять стая волков — конечно, прирученная самим Никитой. Спортсмен не хочет, чтобы его дети жили со всеми удобствами, как это было у него и Тима. Никита хочет, чтобы они прошли через испытания, жили в дикой природе и охотились вместе с отцом.