Возвращение Мясника. Никита Цзю взял первый международный титул

В среду в австралийском Сиднее боксер с фамилией Цзю одержал очередную победу.

Строго говоря, титулов на ставке было два. Австралийско-азиатский пояс IBF и WBO Inter-Continental в первом среднем весе. Там же, где выступает старший брат Никиты, Тимофей Цзю. Промежуточные региональные пояса в данном случае имеют главную ценность в следующем — Никита Цзю сейчас войдет в топ-15 рейтинга по версиям IBF и WBO. Возможно, даже в топ-10. Очень неплохо для человека с десятком профессиональных поединков за плечами — и 300 любительских боев, как у его отца, там тоже не было.

26 лет, ведут Никиту быстро, быстрее, чем брата, но в последнее время стало казаться, что неплохо бы замедлиться и базовым боксерским образованием снова заняться. Никита очень опасно пропускает, попадал в нокдауны в боях с соперниками невысокого класса, затем вроде как пытается быть осторожным — и снова «щелк!» — у Никиты включался в голове мясник.

Трудно понять, как это произошло — выбор прозвища и то, что Цзю ему настолько соответствует. Решили — раз Никита жесткий, много пропускает, есть взгляд маньяка, пусть будет Мясник? Или, может, сначала кто-то выдумал, а Никита решил соответствовать, принял правила игры?

Помимо действительно забавных интервью на тему того, что он «действует как мясник», а перед поединком ест сырую говяжью печень, собирается попробовать теперь яйца быка или его селезенку, Никита продолжает выдавать неплохие панчи на пресс-конференциях в духе: «Мне просто нравится делать людям больно. Я не пытаюсь быть бизнесменом или типа того. Я хочу бить людей. Это доставляет мне удовольствие. Почти как сексуальное удовольствие для меня». В общем, в том, что он скучный, Никиту Цзю не обвинить.

Бой с Коэном Мазудье, впрочем, смотрелся не совсем как предыдущие бои. Как минимум Никита не имел явного преимущества ни в одном из компонентов — Коэн прессинговал, был крупнее, бил тоже тяжело, не особо уступал в скорости. Цзю как будто примерял на себя новую манеру ведения боя, пытался быть контрпанчером и поменьше пропускать. Это как будто надстройка над его прежней манерой — подпустить, пропустить удар и ответить более жестко и двумя-тремя, но только без пропущенных. Совсем без — не получалось. Оппонент был опытный, чувствовал, что за ним охотятся, попадаться не хотел. Иногда сам давал возможность Никите ударить, чтобы достать вторым темпом.

В седьмом раунде получилось, Цзю или ошибся с выбором дистанции, или просто потерял концентрацию — не ушел вовремя, не закрылся, и голову у него крепко встряхнуло. В углу у него обращали внимание на то, что в последнюю минуту раунда соперник активизируется, а сам Никита допускает ошибки. В целом Никита имел комфортное, но небольшое преимущество на карточках судей — и казалось, что так и доведет поединок до финального удара гонга. Но он, выясняется, чувствует зрителя так же хорошо, как правильный момент для обострения.

В девятом раунде он вытащил Мазудье на себя, встретил с левой руки, а дальше, в общем, без особых выдумок вцепился в него. Внимательный глаз отметит, что перед тем, как перейти к длинной серии в голову, Никита пробил удар по корпусу: вынуждая оппонента опустить руки и выпустить чуть-чуть воздуха из легких. Через несколько секунд Мазудье совсем потерялся и рефери остановил бой — ровно в тот момент, когда тот перестал видеть удары и опустил лицо вниз. У младшего-младшего Цзю 10-0, 8 КО.

Фото Global Look Press

Подозреваю, что скоро соперников ему станет находить так же тяжело, как Тиму, но пока есть два живых варианта.

В андеркарде сегодняшнего шоу был Майкл Зерафа. Мало того что его в целом хорошо в родной Австралии знают — были бои с местными чемпионами Джеффом Хорном и Энтони Мундином, не местными чемпионами Келлом Бруком и Эрисланди Ларой — и вдобавок затянувшийся трэшток с Тимофеем Цзю, который должен был закончиться боем, но то ли травма, то ли хитрость — и Зерафа ни с кем из Цзю еще не встретился. Так что Никита вовремя подрос. А учитывая, что бой Майкла сегодня завершился массовой дракой... соперник Томми Браун отказался продолжать после первого раунда, Зерафа над ним начал издеваться, в итоге тренер Брауна попытался что-то сказать Майклу, а тому на помощь пришел брат... ну, вы знаете, как это бывает. Зерафа и Цзю — это большой австралийский бой.

А пока они будут вести переговоры и ругаться в медиа, сойдет какой-нибудь Уэйд Райан, который тоже побеждал Мазудье (потом счет стал 1-1) и проигрывал Тиму Цзю. Не особо сложный боксер, но и такой пойдет, когда темп в 4 боя в год — и Никите нужно еще многому научиться. Или братьям Роуз (промоутеры братьев Цзю) стоит выводить его на большие бои чуть быстрее, пока организм справляется с уроном, а образ мясника еще работает.