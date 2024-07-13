Готов ли Батыргазиев к чемпионам и дождется ли Гаджимагомедов своего Уайлдера?

В Серпухове на турнире IBA Champions Night появилось двое новых чемпионов мира в профессионалах — оба они из Дагестана.

Вполне может быть, что Альберт и Муслим — это лучшее, что произвела на свет система современного российского бокса, сложносочиненная и хаотическая на первый взгляд, полупрофи-полулюбительская-полувыставочная, в судах, под санкциями... Олимпийское золото Батыргазиева и серебряная медаль для Гаджимагомедова были в 2021, а ближайшая Олимпиада пройдет уже без российских боксеров (кое-кто, правда, отобрался, сменив спортивное гражданство). Все это время оба параллельно выступали и в профессиональном боксе, и на любительских турнирах — и в целом вели насыщенную спортивными событиями жизнь.

Но если спросить рядового зрителя — Поветкин и Лебедев для него все равно остаются до сих пор более яркими и значимыми героями. Во-первых, их карьеру мы наблюдали дольше, со множеством драматичных эпизодов, были и пики, и падения. Во-вторых, они чаще боксировали на больших аренах в Москве. В-третьих, это все происходило в мире, который чуть меньше сотрясался от глобальных событий, и правда, на фоне всего происходящего — бокс и спорт в целом уже давно не выглядит как-то, что будет чрезмерно всех занимать.

Но вот я в Серпухове, на арене, выстроенной как Колизей, которую привезли на пляж и собирали как минимум неделю, и у нас два чемпионских боя по версии WBA. В рингсайде были российские боксеры разных поколений, представляющие в тот или иной момент главное или около того в российском боксе — олимпийские чемпионы (Олег Саитов, Тищенко), чемпионы мира в профессионалах (Султан Ибрагимов, Григорий Дрозд), братья Чудиновы, выступающие с переменным успехом, но для какого-то времени тоже знаковые персонажи. Не было только Лебедева и Поветкина, и я затрудняюсь предположить, почему...

Ирландец Джоно Кэрролл — не тот тип соперника, с которыми Альберт привык драться в последнее время. Латиноамериканские джорнимены теряются, когда Батыргазиев накатывает серией за серией и попадают в его ритм атак. Кэрролл опасался его ударов, уважал, но не слишком. Поймал Альберта в третьем раунде так, что ноги загуляли, и возможно потратил слишком много сил, пытаясь добить. С пятого раунда Батыргазиев восстановил контроль, в восьмом — перестал уважать удары ирландца, в девятом — накормил его сам точными попаданиями в челюсть, в рассеченную бровь, а затем и по печени. Бой не был ни простым, ни односторонним, и это делает его ценность еще более высокой в глазах тех, кто смотрит на взросление Альберта в боксе критически. Здесь он показал характер, умение держать удар, чутье на нокаут — и в поединке не было момента, когда можно было бы заскучать. Но есть уверенность, что когда Батыргазиев в интервью говорит о новых боях за новые титулы — у него есть основания и перспективы.

Непонятно, больше жесткости или вариативности не хватало в главном бою Муслиму Гаджимагомедову. Чжан Чжаосинь не мог ему предложить ничего лучше, чем идти по прямой, периодически выбрасывая в цель чуть корявые удары по странным траекториям. Муслим всаживал джебы, хуки и апперкоты по довольно статичной мишени до тех пор, пока лицо китайца не стало напоминать упавший с дерева фрукт (это произошло минут за десять боя), падать при этом он отказывался — и в какой-то момент рефери решил все это прекратить. В отличие от победы Батыргазиева, здесь не было блеска, не было качества бокса, просто человек, умеющий боксировать, справился с тем, кто этим талантом обделен.

Китаец вытянул счастливый билет и стал претендентом на титул, когда проигрывая бой Евгению Романову (там уже были нокдауны и тотальное избиение в двух раундах) — отмахнулся с закрытыми глазами и попал, причем Романов лег в глухой нокаут. Тут и оказалась довольно к месту выигранная им позиция и вакантный пояс и новой весовой категории.

Теперь титул WBA у Гаджимагомедова (как и ключи от «Мерседеса» за досрочную победу), но совершенно непонятно, по какому вектору и с какой скоростью будет двигаться его карьера дальше.

У Альберта в его весе и окрестных категориях полно больших имен. Команде Муслима же остается мечтать, чтобы из супертяжелого веса туда спустился и взял пояс WBC Деонтей Уайлдер. Шансы на это совсем не нулевые, плюс о том же мечтает Маурисио Сулейман (глава WBC), но мне кажется, Гаджимагомедову нужен какой-то резервный план.