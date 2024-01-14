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Сегодня, 10:30

Новый Бетербиев. Новый джеб, новый Смит, новый нокаут

Обозреватель «СЭ» Баздрев объяснил, за счет чего Бетербиев победил Смита
Андрей Баздрев
Обозреватель
Артур Бетербиев победил Каллума Смита.
Фото Global Look Press
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Каллум Смит не стал первым, кто продержался против Бетербиева весь бой. 20-0, 20 КО — Артур двигается к объединительному бою с Биволом.

Это потом кто-то посмотрит на послужной список Артура и скажет, ну кто этот Смит... Представитель боксерской семьи, был чемпионом мира по двум версиям, победитель Всемирной Суперсерии, кроме Сауля Альвареса никому не проигрывал. Лучший из тех Смитов, с которыми боксировал Бетербиев. Но не лучший из его соперников в принципе. И не самый опасный из Каллумов, с которыми пришлось встретиться

Каллум Джонсон — отправил Артура в нокдаун. Александр Гвоздик на момент поражения нокаутом вел у двух судей по очкам. Адам Дайнес в Москве благодаря плану и жесткой дисциплине смог сделать картину боя почти равной в ряде эпизодов. Маркус Браун и Энтони Ярд устроили Бетербиеву по рассечению и довольно опасно попадали. Хуже всего в поединках с чемпионом по трем версиям себя показывают Смиты. Джо Смит-мл. оценивался как «самый серьезный тест» — но за два раунда был уничтожен. Каллум Смит (нет, с тем Смитом они не родственники) — нокаутирован в седьмом раунде.

Многие скажут, что проблема Каллума была в том, что он 17 месяцев не дрался. Артур, правда, почти 12. И если бы бой не перенесли из-за болезни Бетербиева, он состоялся бы в августе прошлого года. Как считаете, был бы результат иным?

Артур Бетербиев нокаутировал Каллума Смита. Бетербиев нокаутировал Смита в седьмом раунде! Следующим должен стать Бивол?

Мне казалось, что Смит будет активно использовать начало боя, чтоб нанести урон. Ринг маленький (18 футов), бежать некуда, у Каллума преимущество в росте и длине рук, нужно пытаться поймать Артура, когда он начнет подходить на дистанцию атаки, а вблизи вязать и внезапно контратаковать, так?

Бетербиев в первом же раунде легко скользнул под левой рукой и оказался на средней, ударил раз, другой, серию... и Смит решил, что сегодня не его день, если у него и был план на бой, то вы же помните фразу Майка Тайсона, которую не раз цитировал Бетербиев — «у каждого есть план на бой, пока его не ударят в лицо».

Артур Бетербиев победил Каллума Смита.
Фото Global Look Press

В общем, план куда-то исчез, и Каллум начал «зависать», плыть по течению, боксировать так, как ему позволял соперник. Соперник позволял обмениваться джебами. С высокой вероятностью, мне кажется, Артур просто сам решил растянуть этот бой, про Смита он все понял еще в первой затяжной атаке. Пауза почти в год, стряхнуть ржавчину всегда полезно, особенно когда светит объединительный бой с Биволом, который в последнее время меньше 12 раундов и не боксирует.

Что-то неуловимое и новое появилось в действиях чемпиона в этом поединке, понадобилось время, чтобы это рассмотреть. Два, три раунда, и когда в четвертом Смит снова оказался под огнем на канатах, я увидел новое качество джеба у Артура. Во-первых, конечно, джеб был у него всегда. Тяжелый, точный. Во-вторых, этим ударом он не отмеряет дистанцию и не создает паузы, которые ему могут понадобиться, скорее наоборот, интенсифицирует бой, разгоняет его, создает давление. Но теперь появилось новое качество в этой работе — джеб стал жестче и отрывистее. Каждый — как удар в лоб молотком. Не очень сильный удар, но после трех-четырех уже мозги всмятку.

Артур Бетербиев. «В сборной почти никого не было, кто не падал от Бетербиева». Тренеры — о молодом чемпионе: Усик, Бивол, вспыльчивость

От попаданий устаешь, от постоянного прессинга, затем начинаешь дергаться, реагируя на финты, а Артур еще и создает ловушки, вытаскивает оппонента на себя, делает подшагивание чуть в сторону и, используя этот угол, наказывает ударом в голову. И если вам не повезло, то это удар по движущейся цели, и вы его не успеваете заметить. Что будет дальше? Дальше — исполненная размытыми буквами на униформе боксера надпись «Бетербиев» начинает казаться еще более размытой. И ты понимаешь, что все закончено.

Макс Баэр шутил так: «Когда тебя треснули хорошенько и ты видишь трех боксеров через туман в твоих глазах — атакуй того, что посередине. Я гонялся за другими двумя, это меня и прикончило».

Артур Бетербиев отправил в нокаут Каллума Смита.
Фото Global Look Press

У Артура Бетерибева 20 побед — все нокаутом. Единственный чемпион мира, кто вырубает всех. 100% досрочных побед. Но если вы внимательно смотрите его бои, то знаете, что редко когда ему приносит успех один удар. Цели чемпиона в бою — систематическое нанесение урона, пока не пройдет тот самый удар, после которого соперник потеряется, а дальше добивание, вкладываясь как следует. Движение по рингу, вышибающий мысли из головы джеб, встречные удары справа — все это оттачивает Бетербиев для боя с Биволом.

Дмитрий — хороший боксер. Действующий примерно в одном стиле, в одном измерении, но его стиль пока был одинаково эффективен против любых соперников. Он может подстроиться под любого. И для того чтобы эффективно работать против Бивола, нужно постоянно менять что-то в тактике и манере — все 12 раундов.

Артур часто повторяет «Я надеюсь когда-то стать хорошим боксером». Кажется, я начинаю понимать, каким он хочет быть. И надеюсь, мы это все скоро увидим.

Артур Бетербиев. «Бетербиев затаскивает людей в ад!» Что говорят в соцсетях после победы над Смитом
Бокс
Артур Бетербиев
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«Бетербиев затаскивает людей в ад!» Что говорят в соцсетях после победы над Смитом