Чему нас учит карьера Сергея Ковалева

Сергей Ковалев завершил карьеру боем в Челябинске, победив Артура Манна.

Я с настороженностью отношусь к словам «последний/прощальный бой». Ну правда, сколько раз прощались с боксом Рэй Леонард, Флойд Мэйвезер или даже Тайсон Фьюри (кстати, похоже он снова к чему-то готовится)? Эти слова будто добавляют эксклюзивности, сообщают больше важности, лучше продают билеты и трансляции. Но в случае с боем Ковалева на родине ничего дополнительно продавать и не нужно, такое происходит не каждый год и даже не каждые пять лет. Энтони Ярда в Челябинске Сергей вырубал в 2019 году.

Собственно, потом был бой с Альваресом, тщательно просчитанная комбинация, где мексиканец поймал чемпиона в крайне удачный момент для себя и неудачный для Ковалева, после чего, скажем честно, Крашера с трудом можно было считать действующим боксером. За пять с половиной лет он провел три поединка — и во всех выглядел тенью себя прежнего. Но то ли потому, что это финальный бой карьеры (предположительно), то ли потому, что он дома, Сергей собрался и пришел в форму, которой мы как раз больше пяти лет не видели.

Чтобы быть страшным, Ковалеву не нужно играть мышцами, устраивать треш-ток (хотя он умеет) или поднимать над головой пояса. Он — олицетворение того, каким должен быть в ринге жесткий русский, с тяжелым ударом и таким же акцентом (в восприятии фанатов по всему миру). У Ковалева уходила скорость, рефлексы, запас прочности, позволяющий держать удар, но кое-что у него не отнять. Это умение действовать на встречных курсах, бить жестоко, нанося урон с любой руки, используя движение соперника вперед, так что он не успевает даже моргнуть — раз, и его нет. И вот Артур Манн во втором раунде отскребывает себя от настила ринга.

Но разгрома тут же, в начале боя, не случилось. Ковалев не добивает, как в прежние времена, взрываться несколько раз в каждом раунде таким образом уже не может, и это не удивительно. Удивительно видеть, как Сергей, не очень убедительно смотревшийся против посредственного Робина Сафара год назад, отказывался сегодня вести осторожный бой и постоянно шел на обострение. В седьмом раунде после еще парочки тяжелых ударов угол Манна отказался от продолжения.

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И вот кажется, все уже выглядит красиво и правильно — официальной и финальной точкой в боксерской жизни, где было всё: любительская карьера, богатая, хоть и не завершившаяся медалями вроде олимпийских; казавшийся почти героическим старт в США, трагическая смерть Романа Симакова после боя с Ковалевым; сумасшедший взлет в карьере, победа над живой легендой Бернардом Хопкинсом; противоречивые поединки с Андрэ Уордом, с Элейдером Альваресом. Про бои с Уордом многие помнят как о несправедливости, а поражение от колумбийца с последующим успешным реваншем будто затерялось и не кажется многозначительным, хотя, безусловно, тоже сделало репутацию Крашера. Он возвращался. Терял титулы и отвоевывал их назад. Его путь — это не только Хопкинс, Уорд и Сауль Альварес.

Сергей Ковалев — это «а что, если», которое почти случилось. Он не стал абсолютным чемпионом мира, хотя многие считали, что только потому, что Адонис Стивенсон избегал объединительного боя. Не случилось боя с Бетербиевым, но похоже, что он не очень-то был и нужен — пути одного и второго шли в разных направлениях, и мы быстро проскочили ту точку, где их встреча имела бы смысл.

Отдельная история — взаимоотношения Крашера с медиа, и об этом тоже можно написать целую книгу. Пресса и любила Ковалева, и «постоянно все переворачивала» (с его слов, да), по обе стороны океана люди любили его грубоватые шутки и треш-ток, и еще больше за то, что он говорил (и делал) неуместные вещи, не считаясь с последствиями. Все — и в ринге, и за его пределами — будто было органической частью его натуры.

Боксерский путь Бивола или Бетербиева тоже можно превратить в настоящее кино, но ярче, веселее, драматичнее будет рассказ именно про Сергея Ковалева. Чему нас учит его история? Да, собственно, ничему, кроме того, что можно быть собой и совершать ошибки, а затем остаться в числе великих — и дело не в поясах или заработанных миллионах. Ковалев был настоящей звездой, и даже если кому-то вдруг он не нравился — вызывал сильные эмоции, там было что обсудить, и нам будет о чем скучать.

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И этот бой в Челябинске — хорошая точка. Он напомнил нам о том, каким крутым еще недавно был Крашер. И что он мог бы сделать в боксе чуть больше, но... В этом нет ничьей вины, просто так сложилось. Такие были обстоятельства и такой вот сам Сергей Ковалев.