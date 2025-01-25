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Завершившего карьеру Поветкина дисквалифицировали на 4 года за допинг. Спустя столько лет — зачем?

Поветкин получил дисквалификацию из-за допинга
Егор Сергеев
Александр Поветкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В Федерации бокса России считают, что есть политическая подоплека.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало Александра Поветкина на четыре года из-за допинга. Результаты российского боксера с 2014 года аннулированы, хотя он уже давно не выступает на профессиональном ринге.

Причина дисквалификации

Поветкин осенью 2024-го был временно отстранен по подозрениям в допинге на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Причина — «использование или попытка использования спортсменом запрещенного препарата либо запрещенного метода». Нарушение было зафиксировано 25 октября 2014 года. Днем ранее Александр победил камерунца Карлоса Такама в бою за серебряный чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Боксер Александр Поветкин празднует победу над Карлосом Такамой 24&nbsp;октября 2014 года. Поветкина отстранили из-за допинг-нарушения 10-летней давности. Он завершил карьеру еще в 2021 году

Похожая история в прошлом году произошла с еще одним российским боксером, завершившим карьеру. В сентябре Григория Дрозда временно отстранили за предполагаемое нарушение 10-летней давности. И скоро ITA также должно вынести вердикт по его допинг-делу.

Он не раз проваливал допинг-тесты

Ранее тесты Александра дважды давали положительный результат. В мае 2016-го был отменен поединок Поветкина против чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера, после того как в допинг-пробе россиянина был обнаружен мельдоний.

В декабре 2016-го сорвался претендентский бой Александра против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в допинг-пробе остарина.

Александр Поветкин. Поветкин покинул пост вице-губернатора Вологодской области

Впрочем, председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов считает, что дисквалификация Поветкина имеет политическую подоплеку.

«Мы знаем, что Александр входит в санкционный список Украины. И этим, на мой взгляд, вызвана эта составляющая. Понятно, что это бред полный. Просто лишний раз о себе заявить этому антидопинговому агентству, какую же они несут непосильную ношу. Это просто ради того, чтобы заявить о себе», — цитирует Кравцова matchtv.ru.

Чем сейчас занимается Поветкин? Больше не заместитель губернатора

Олимпийскому чемпиону (2004), чемпиону мира (2003) и двукратному чемпиону Европы (2002, 2004) 45 лет. В профессиональном боксе «Русский Витязь» становился временным чемпионом мира по версии WBC и регулярным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в тяжелом весе. В его активе 36 побед (25 нокаутом) на профессиональном ринге, три поражения и одна ничья.

Александр завершил профессиональную карьеру в 2021 году после поражения от британца Диллиана Уайта техническим нокаутом во втором раунде. В мае 2024-го его назначили заместителем губернатора Вологодской области, но там он не проработал и года — покинул пост в декабре. На этой должности Поветкин курировал работу с молодежью, в том числе нацпроект «Молодежь России», общественные организации, популяризирующие здоровый образ жизни среди молодых людей, а также отвечал за привлечение жителей региона к спорту.

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Что касается бокса, то Александр не раз заявлял о том, что не планирует возвращаться на ринг. А после решения ITA у него не будет такой возможности даже теоретически. И вряд ли наш спортсмен будет сильно переживать по этому поводу.

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Александр Поветкин
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