Умер глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Он жертва и вероятная цель взрыва в ЖК «Алые Паруса»

Пострадало еще несколько человек.

В Москве произошел взрыв в ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице. Около 9.40 утра понедельника на первом этаже здания сдетонировало взрывное устройство. Одним из пострадавших оказался президент Федерации бокса ДНР и основатель батальона «АрБат» Армен Саркисян. Спустя некоторое время мужчина скончался в больнице.

Вероятно, целью взрыва был Саркисян

В результате взрыва глава Федерации бокса ДНР получил тяжелейшие травмы: ему оторвало левую стопу, были повреждена голова и грудь. Саркисяна госпитализировали в тяжелом состоянии и подключили к ИВЛ — он пережил клиническую смерть. По информации «Известий», спустя некоторое время мужчина скончался. Эту информацию для Донецкого агентства новостей подтвердил мэр города Иван Приходько.

Возможно, Саркисян и был главной целью взрыва, хотя он произошел прямо под квартирой известного юриста Сергея Жорина, который в этот момент находился в командировке. По данным Telegram-канала Mash, теракт готовился не менее месяца: за Саркисяном могли следить неизвестные, ранее снявшие квартиру в ЖК для свободного доступа в холл. Источник сообщил, что самодельное взрывное устройство было спрятано под диван в вестибюле, мощность взрыва оценивается в 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте.

«На нашего соседа, Армена (совершили покушение. — Прим. «СЭ»). Человек он очень воспитанный, очень приветливый. Он спускался с охраной, когда это произошло. Консьержи у нас работают круглосуточно, не спят. Иван (консьерж. — Прим. «СЭ») жив и здоров, слава богу, он вроде бы в этот момент вышел», — приводит NEWS.ru слова одного из жильцов.

Вместе с главой Федерации бокса ДНР в подъезде находились его охранники, а также другие люди. Кроме Саркисяна, погиб еще один человек — остальные получили ранения. Среди них охранник Армена Олег Каспирович, находящийся в реанимации, а также жители ЖК Дарья Карселадзе и Сергей Шкрябатовский.

Фото Павел Волков, Известия

Уже есть подозреваемый

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе СК РФ, возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве общеопасным способом и покушении на убийство двух и более лиц.

В деле не исключен украинский след — если это подтвердится, дело переквалифицируют на статью 205 УК РФ (теракт). Telegram-канал «112» сообщил, что правоохранители уже разыскивают мужчину 35-45 лет, попавшего на камеры видеонаблюдения. По данным Mash, взрывчатку могла разместить женщина.

Украинский след в этом деле ищется не просто так: Саркисян был не только президентом Федерации бокса ДНР, но и основателем батальона «АрБат» (Армянский батальон. — Прим. «СЭ»). Мужчина долгое время проживал в Горловке, а в 2014 году, по данным украинских медиа, его объявили в розыск по делу о применении насилия к протестующим на Майдане. В 2024-м уже СБУ завела на него дело из-за деятельности батальона «АрБат», заключившего контракт с Минобороны РФ.

В декабре 2024 года Саркисян был награжден главой ДНР Денисом Пушилиным за объединение людей в Донбассе.