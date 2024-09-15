Сауль Альварес не мог проиграть в день главного мексиканского праздника — не положено, но за боем может стоять нечто большее.

Нет ничего более важного для мексиканского бойца, чем бой в канун праздника Cinco de Mayo (5 мая). Ну кроме разве что боя на День независимости Мексики. Обычно отмечается 16 сентября, но поединки случаются и 13 сентября, и 15, и в другие удобные дни. Удобные для того, чтобы совместить праздничное настроение мексиканцев и американцев с их желанием потратить деньги на билеты и платные трансляции. Но мы здесь далеко от Мексики или Вегаса, забегаловку с такос и трансляциями бокса тоже мало где в России получится обнаружить, ну и в среде наших болельщиков популярно мнение, что Сауль не выиграл ни разу (ну, может, один раз) у Головкина и раз он еще и проиграл Биволу — то ничего в его боксе особенного нет.

На мой взгляд, все ровно наоборот. Несмотря на поражения и даже благодаря им — бокс Альвареса, внешне мало чем примечательный, любопытен маленькими деталями и особенностями. Да хотя бы как он выбирает, какой удар принять, а от какого закрыться наглухо; момент, чтобы перехватить атаку, взорваться своей серией; угол, под которым он наносит свой апперкот; как умудряется показывать контроль ринга, не делая особенно ничего и уступая оппоненту в активности. Хороший зрелый бокс.

В 34 года он уже ветеран ринга — потому что в профи он перешел в 15 лет, провел 65 боев (уже 66) и титулы брал в 4 весовых категориях. Если считать статистику, пояса, побитых чемпионов и слушать фанатов Сауля — то он фигура уровня даже не Хулио Сезара Чавеса, а Флойда Мэйвезера. Это создает высокий уровень ожиданий, а ему в последнее время Канело, на мой взгляд, не очень соответствует.

Сауль Альварес. Фото Steve Marcus, Getty Images

Проиграл Биволу, выиграл у Головкина. Набросился на футбольную сборную Аргентины и угрожал Лео Месси — но затем оттаял. В Хуанакатлане, штат Халиско, Мексика, ему поставили памятник. Играл в гольф, снимался в рекламном ролике, который показывали во время Супербоула... А вот последняя яркая досрочная победа была в 2021 году, почти 3 года назад. Он остается пока лицом бокса, но потому, что от него ожидают чего-то крупного, заметного в историческом масштабе. Но даже бой с Теренсом Кроуфордом уже, возможно, недостаточно большой для тех авансов, что уже выданы Саулю.

Но дело в том, что в случае с Альваресом главное — не только бои, а и все, что их окружает. Про него говорят все время, не только когда он боксирует. Тут сила его личного бренда вполне сопоставима с UFC. Одним из обсуждаемых сюжетов было соревнование — кто лучше продаст билеты, Сауль или Дана Уайт на свой сегодняшний турнир Noche UFC, тоже тематически привязанный к мексиканскому празднику. Вдобавок оба турнира были в одном и том же городе, Лас-Вегасе. Во многом из-за этого солдаута (100% проданных билетов) на боксе не случилось в этот раз, но и UFC были вынуждены в какой-то момент снизить цены аж вдвое, когда билеты на Альварес — Берланга поступили в продажу. Но самых именитых мексиканцев в главном ММА-промоушене в этот день не было, покупали билеты прежде всего на уникальную арену «Сфера», на иммерсивное шоу и совсем другой тип праздника.

Праздник в шоу Альвареса — это победа мексиканца в первую очередь, патриотические настроения, а еще он безвозмездно отдает права на свои бои мексиканскому ТВ, чтобы дома могли его поединки смотреть бесплатно. Даже Пакьяо такого для филиппинцев не делал!

В ринге Сауль справлялся с Эдгаром Берлангой довольно легко. Конкретно это противостояние Мексика — Пуэрто-Рико прочим знаковым боям из этой серии не вполне соответствовало. Уже в третьем раунде Сауль подловил соперника — несколько раз насадил на жесткий джеб, поддавливая к канатам, а затем, показав плечом еще один такой же удар, внезапно ударил хуком и отправил Берлангу в нокдаун. На ровно такой трюк попадался и Головкин, и многие другие. К нокауту Альварес не стремился особенно, его стиль — давить, наносить урон, наказывать. К тому же Эдгар Берланга демонстрировал максимальную собранность. Прикрывал голову и печень, старался не стоять на месте, использовал преимущество в размере и весе (после взвешивания он набрал явно больше килограммов). Но накопленный ущерб сказывался. Прямо перед чемпионскими раундами Эдгара в углу спрашивали: «Ты не спишь? Ты точно в норме?» — он уставал и терял концентрацию, стал больше стоять перед Альваресом. Примерно 50% силовых ударов заходили в цель, много по корпусу.

Сауль Альварес и Эдгар Берланга. Фото Steve Marcus, Getty Images

Временами Берланга активизировался, взрывался, один раз и Сауль зевнул удар под занавес раунда, но в целом его преимущество было слишком комфортным. Счет 120-107 вполне отражает картину боя.

В списки самых крутых мексиканских боксеров Альварес попадет, конечно. Уже попал. Но вот таких крутых и жестких боев ему бы хорошо еще парочку соорудить. Даже если самому Саулю не очень хочется. Перед этим поединком он что-то снова вспомнил про реванш с Биволом, но после поединка в интервью об этом уже не вспоминал. Ему хочется легких денег, бой с Конором Макгрегором, и чтобы алкогольные коктейли под его брендом VMC хорошо продавались. А нам что? Завидовать, наверное. Ждать новых боев и надеяться, что там соперники будут опаснее. И еще следить за тем, как мексиканец бодается с главным саудовским промоутером Турки Аль аш-Шейхом.

Тот пытался договориться с Саулем про бой против Кроуфорда, против Бенавидеса, но, как бывает, когда сталкиваются два самолюбивых и гордых человека, они не нашли общий язык. Ни Альварес, ни Турки не любят, когда им кто-то что-то диктует. Сауль намекает (да практически прямым текстом говорит) «ты меня не купишь» — и троллит саудовского промоутера за его манеру брать других мужчин за руку и вести куда-то.

Между тем Турки с Кроуфордом пришли на турнир Noche UFC (Турки был одним из спонсоров), Значит, Теренс точно не будет для Альвареса следующим. Единственный способ сейчас заставить чемпиона делать то, что он не хочет — купить всех вокруг. Но и тогда Сауль просто отправится играть в гольф и сниматься в рекламе. Я почти уверен, что он встретится рано или поздно с Бенавидесом — на своих условиях, когда сам сочтет нужным. Крупный и тяжелый Берланга как подготовительный этап вполне похож. Вряд ли будет драться с Кроуфордом, тому такой бой нужнее. А что касается реванша с Биволом или поединка с Бетербиевым, если Артур объединит пояса — то все же Альварес не сумасшедший, хотя и очень в себя верит. Но мне кажется, теперь он знает, что кричать «Viva Mexico!» лучше всего в рамках своей весовой категории.