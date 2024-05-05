Культ Святого Альвареса. Король Сауль побеждает Мунгию

And still!* — Сауль Альварес сохраняет титулы, побеждая Хайме Мунгию единогласным решением судей.

Был ли этот поединок скучным, как многие боксерские бои, затянувшиеся на полные 12 раундов? Вовсе нет. Собственно, как и раскрутка этого боя. Как и в целом то, что делает в боксе Сауль.

Альварес смог стать звездой мирового масштаба во многом благодаря тому, что белые американцы тоже надевают сомбреро, лупят пиньяты и празднуют Cinco de Mayo (всего лишь годовщина одной из битв в войне, которую Мексика не выиграла). Ну а еще он все время придумывает для себя в ринге новые челленджи. Можно спорить по поводу судейства в некоторых боях против Головкина, но Альварес не отказывался с ним драться. Он пошел в полутяжелый вес, боксировал с Ковалевым, с Биволом, даже с круизером Илунгой Макабу собирался как-то. Если Сауль слышит «ты боишься драться с мексиканцем», то в следующий момент он именно с таким и встретится.

Скажем прямо, Хайме Мунгия хорош, но пока не умеет продавать себя, а Саулю нужен был кто-то раздражающий, поэтому промоутер Оскар Де Ла Хойя взял листок бумаги и прочитал с него текст, где было «Канело дважды провалил допинг-тест» и «Я сделал тебя тем, кто ты есть, так что прояви уважение!»

Дальше почти дошло до драки, Альварес ругался, переключаясь с испанского на английский. Начав со слов «Придурок! Что за болван тебе написал эту бумажку?!» — и заканчивая обвинениями в том, что Оскар воровал деньги у своих боксеров (в том числе и у самого Альвареса, когда они сотрудничали). Хайме Мунгия крутил головой в шоке и улыбался.

Примерно такие же эмоции он начал испытывать в бою уже в первых раундах. Я уверен, что тренеры Фредди Роуч и Марвин Сомодио его предупреждали, да и Эрик Моралес, наставлявший Хайме еще до этого, — но когда ты в ринге с кем-то настолько мощным, кто кажется неуязвимым, несокрушимым, то растерянность и нерешительность появляются сами собой. Три первых раунда Мунгия вел поединок первым номером. Джеб работал, как будто отбойный молоток, в корпус и в голову, длинные серии ударов — Сауль отходил назад, к канатам, убирал голову, контратаковал, но больше присматривался, читал ритм действий соперника и ждал.

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Что такого особенного в стиле Альвареса? Он просто знает, как сделать тебе больно в нужный момент. Мунгия хорошо начал, но вот в четвертом раунде он съел короткую комбинацию хуков и апперкота и оказался в нокдауне. В этот момент смотреть на Хайме стало еще интереснее. Он встал после счета 7, выдержав паузу. Внимательно отзащищался. Сделал выводы — и не торопился никуда в пятом. Но он потерял инициативу, потерял уверенность в своем подбородке, и бой пошел не в том направлении. Вроде бы все то же самое, но с другим рисунком. Сауль начал перебивать его своими силовыми контрударами. Сауль начал искать его печень.

И Хайме Мунгия не мог уже даже переработать соперника, эффективность его серий падала, а Альварес контролировал все тактически. Пропускал ли он? Конечно. Но только те удары, которые не считал опасными, и в тех случаях, когда хотел ввязаться в размен. Быть крутым, не делая ничего экстраординарного в бою — непросто. Это тайминг, чувство момента, это физическая мощь, помогающая сдерживать взрывную силу оппонента, это знание, как будут считать ровные раунды судьи, и это талант невербальной коммуникации и психологического доминирования над соперником.

Все это не всегда получается реализовать, но здесь и сейчас Сауль Альварес был на высоте. 3-4 раунда Мунгия забрал, но сегодняшний его предел был именно таким. По сути, конечно, опыта не хватило. Хайме оказался примерно в той позиции, где был сам Сауль, когда выходил на Флойда Мэйвезера. С той лишь разницей, что у Альвареса многочисленных чемпионов побитых было больше. Мунгия чуть не проиграл Деревянченко, но расправился с Джоном Райдером, которого Сауль не смог остановить. Потенциал виден, и если здоровья хватит — Хайме еще вырастет.

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Так что действительно, стратегически Саулю действительно было лучше подраться с Мунгией сейчас, а не ждать, когда тот окрепнет и станет еще лучше. В рингсайде сидел Дэвид Бенавидес, которого многие считают единственным достойным претендентом на трон, но Дэвид был сдержан, не ругался, не выпрыгивал в ринг, да и вообще ему еще предстоит разбираться как-то в июне с Александром Гвоздиком. Это бой в полутяжелом весе, и большой вопрос, сможет ли он вернуться назад — в суперсредний, если Король Сауль согласится дать ему шанс.

Саулю Альваресу всего 33 года. Список его выдающихся деяний обширный — там есть и победы над всеми (кроме Бивола и Мэйвезера), и успешно (не не без проблем) пройденное испытание допинг-контролем, и переговоры с наркокартелями, бравшими его родственников в заложники, и тонны заработанных золота, долларов и песо... Король Сауль требует, чтобы его бои транслировались в Мексике бесплатно, гордо машет флагом с орлом, пожирающим змею, а еще ругается на языке гринго так же лихо, как на испанском.

В Мексике есть культ «Святой Смерти», еще там поклоняются такому персонажу, как Хесус Мальверде, он своего рода «наркосвятой», Робин Гуд, схваченный властями из-за предательства одного из друзей и казненный в 1909 году. Среди прочих «святых» — покровитель нелегальных мигрантов Хуан Сольдадо, вроде бы казненный за изнасилование девочки. В культе Санта-Муэрте можно найти сочетание верований народов йоруба и индейцев, а вместо алтаря используется статуя — облаченный в саван черный скелет с косой, злой двойник Девы Марии Гваделупской, которая появилась однажды в доме продавщицы кесадильи в Тепито, Мехико-Сити. Люди молятся ей о любви, защите от колдовства, возврате долгов, решении проблем с законом и так далее. Наверное, и о том, чтобы ставка на победу Сауля Альвареса сыграла и букмекер выплатил все сполна.

Рано или поздно, если он все сделает правильно, люди вот так же будут молиться и на Сауля Альвареса. Если уж вышеперечисленным приносят жертвы и дары, то ему — тем более.

* «И все еще» (английский)