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Сегодня, 00:30

Ковалев закончил карьеру красивым нокаутом. Крашер разобрался с Манном в 7-м раунде

Евгений Нарижный
Корреспондент
Сергей Ковалев и Артур Манн.
Фото Скриншот трансляции, X (Twitter)
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Сергей завершил карьеру с поясом на талии.

Вечером 18 апреля в Челябинске состоялся вечер профессионального бокса IBA PRO, в главном событии которого прощальный поединок провел Сергей Ковалев. Его последним соперником стал немец Артур Манн. Помимо того что в этом бою Ковалев завершил карьеру, на кону стоял пояс IBA International.

42-летний Ковалев родом из Челябинска, перед встречей с Манном он провел 41 поединок в профессиональном ринге, 35 из которых выиграл и один бой завершил вничью. Сергей был чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBA Super (4 защиты), IBF (4 защиты) и WBO (10 защит). В последние годы Ковалев выступал в первом тяжелом весе, где провел два боя: в 2022-м единогласным решением судей победил Тервела Пулева, а в 2024-м по очкам уступил Робина Сафару. Ранее Сергей проигрывал только Андре Уорду (дважды), Элейдеру Альваресу и Канело.

Уроженец Казахстана Артур Манн с первых шагов в профессиональном боксе представлял Германию. 34-летний боксер одержал 22 победы (13 — нокаутом) и четыре раза проиграл, причем два последних поражения он потерпел от россиян — Муслима Гаджимагомедова и Евгения Тищенко. К бою против Ковалева Манн подошел с двумя победами нокаутом подряд.

В первом раунде Манн старался работать первым номером, но Ковалев здорово отвечал и ловил соперника контрпанчами. В конце отрезка у Артура зашел оверхенд справа, но без последствий для Ковалева. Во втором раунде Манн начал наносить более плотные удары, а Сергей стал больше передвигаться по рингу, и ответные удары были не такими тяжелыми. Однако за 40 секунд до гонга Ковалев здорово встретил Манна и отправил того в нокдаун. Артур поднялся, а россиянин набросился на него с градом ударов, но закончить бой не успел — наступил перерыв. В третьем отрезке Ковалев продолжил активный прессинг, но вскоре сбавил темп, и уже Манн вернул себе инициативу. Однако после одного из ударов Сергея в клинче у Манна открылось рассечение.

В четвертой трехминутке Ковалев последовал совету угловых и стал работать аккуратнее, не принимая на себя удары Манна. При этом пропускал Ковалев все равно регулярно: у немецкого боксера хорошо заходил правый боковой. Боксеры работали жестко, было много взаимных ударов навстречу, соперники немало времени проводили в клинче. А за минуту до конца пятого раунда Манн выбросил хороший оверхенд, но Сергей потрясенным не выглядел. В шестой трехминутке Ковалев включился — он работал серийно и не позволял сопернику разорвать дистанцию.

А в начале седьмого отрезка Ковалев снова уронил Манна! Сергей провел резкую комбинацию и здорово попал правым хуком, после чего Артур упал. Немецкий боксер пытался продолжить бой, но рефери посчитал, что он этого сделать не в состоянии. Сергей Ковалев закончил поединок на 36-й секунде седьмого раунда, одержал 36-ю победу в карьере и завершил с поясом IBA PRO на талии.

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Артур Манн
Бокс
Сергей Ковалев
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